AMLO y la lealtad de Rosa Icela

Nos dicen que el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez provocó cierta inconformidad entre algunos de los generales de la 4T que veían a otros cuadros, quizá con un perfil más operativo o académico, para encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero la lealtad y la incorruptibilidad fueron las prioridades del Presidente. Aunque su perfil es menos conocido que el de otros integrantes del gabinete, Rodríguez es uno de los cuadros más leales al mandatario desde hace más de 15 años. Nos dicen que los criterios que el Ejecutivo contempló son sus cualidades como operadora eficiente y que “además es muy discreta”, dicen en el gabinete. ¿Pedrada a varios secretarios de Estado a quienes sí se les ha soltado la lengua?

Mujeres equilibran la balanza

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido que en su gabinete hay paridad de género, esa afirmación no se ha visto reflejada en las dependencias encargadas de la seguridad pública. Incluso la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que ha sufrido misoginia dentro del equipo que atiende la violencia en el país. Pero ahora la ministra en retiro podría tener una aliada en Rosa Icela Rodríguez, propuesta para tomar las riendas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Será que con la incorporación de doña Rosa es, en parte también, respuesta a ese reclamo de doña Olga? Una visión diferente se espera en esas reuniones de seguridad.

Ante asesinatos de periodistas, ¿a quién harán caso?

México no deja de ser señalado por los países de la Unión Europea por la impunidad permanente ante los asesinatos de periodistas en nuestro país, que no cesan. Con el homicidio de Arturo Alba, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las primeras instancias que hizo llamado a que en México se garantice la libertad de expresión y que se haga una investigación imparcial y justa, es precisamente la comunidad europea. ¿A ella sí le harán caso? Porque parece que ni siquiera el mensaje de Javier Valdez, “revivido” en un video con técnicas computacionales de “Deep fake”, ha movido a las autoridades a hacer algo diferente. Ojalá no crean en el gobierno federal que los periodistas mueren para manchar la imagen de la 4T.

Le falta ver más mañaneras

Nos comentan que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se echó de cabeza de que no ve las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el mandatario local manifestó, frente al tabasqueño, que con el apoyo del gobierno federal “me comprometo a que no nos temblará la mano ni descansaremos hasta llevar ante la justicia a quienes hasta hoy se han burlado de la ley”. En más de una ocasión el Presidente ha criticado y se ha mofado de esa frase “no nos temblará la mano” por considerarla como autoritaria.