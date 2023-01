Al descubierto espionaje y campañas sucias de Layda

Nos comentan que la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se la pasa diciendo a todo aquel que le escucha que será la coordinadora de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que, de ser cierta la versión y no una autopromoción, valdría la pena preguntar si doña Layda suma o resta a una eventual campaña de doña Claudia. Primero, los índices de inseguridad en el estado se encuentran al alza. Pero, además, existen señalamientos en contra de su secretario particular, Axel Rubio, que sostienen que paga millonarias cifras a algunos medios de comunicación para armar campañas sucias en contra de opositores, alcaldes y periodistas. Adicionalmente, argumentan, que otro lastre es que siguen apareciendo datos sobre presuntos desfalcos que dejó a su paso como exalcadesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Todo esto, más las reciente información publicada en medios de que su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, opera un centro de espionaje ilegal para hacer avanzar la agenda de su tía, podrían hacerla un personaje poco saludable para una campaña presidencial.

Cargaba la maleta de AMLO y hoy tiene quien le cargue la bolsa

Nos comentan que este lunes se dio una encerrona en Palacio Nacional entre Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, con Pedro Zenteno, titular del ISSSTE, y Almendra Ortiz Genis, directora de administración y finanzas del ISSSTE. Nos detallan que, tras el encuentro, el cual inició por la tarde y terminó por la noche, don Pedro salió a defender a su directora, quien ha sido señalada como responsable de la contratación irregular de una empresa que ha provocado la muerte de al menos 9 pacientes. Sin embargo, además de esta defensa, lo que llamó la atención es que doña Almendra, quien fue parte de la ayudantía del presidente López Obrador y que abría paso a la camioneta del mandatario y cargaba su maleta, ahora tiene su propio asistente, quien, literal, le carga la bolsa. Quién dice que en la autollamada Cuarta Transformación no hay posibilidades de crecimiento.

Hacer una tesis es una práctica fifí

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dejó muy claro que para él la emisión de una tesis y la obtención de un título no es otra cosa que "simulación". Don Ignacio recordó que en el Congreso y en el gobierno federal han habido funcionarios con doctorado y posdoctorado, que llevaron a pique al país. Tal es su desacuerdo, que confesó que "por consistencia y congruencia", decidió no titularse porque consideraba “que era un fraude a lo que yo creo"... Será que ahora, para Morena, ¿los titulados pasarán al grupo de los fifís y neoliberales?

La botarga de Monreal

La pelea por el público joven está a todo lo que da entre los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Ayer le comentábamos sobre el canciller Marcelo Ebrard que busca echarse a la bolsa a este segmento de la población hablando de grupos musicales de Pop. Ahora nos hacen ver que simpatizantes del senador Ricardo Monreal, realizaron ayer en la Ciudad de México la "Monrri-Con", evento dirigido a los jóvenes para que conozcan la trayectoria y las ideas de don Ricardo. El espacio, ideado por simpatizantes del legislador, contó con actividades como crucigramas, lotería y basquetbol. Un salón de un hotel de la Ciudad de México fue adornado con carteles en los que se podía ver la figura de Monreal caricaturizada al estilo de un cómic; algunas de las frases que lo han caracterizado, como "No me dejo ni me rajo", y hasta una botarga del líder parlamentario morenista.