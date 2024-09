El debate trampa mortal Harris-Trump / Harris' and Trump’s death trap debate

Kamala Harris está usando poderosas pero sutiles herramientas psicológicas para convencer a los electores de votar por ella.

Desde luego es muy probable que acentúe el uso de esas armas en el debate de hoy martes 10 de septiembre en el que buscará derrotar a Trump.

Harris ha optado por enfatizar el tema de la libertad. Como humanos nos sentimos naturalmente atraídos por las propuestas que amplifican el campo en el que podemos ejercer control y decidir.

Tendemos a preferir las opciones que amplían nuestro margen de decisión, incluso cuando tomar decisiones resulta costoso o las decisiones son muy complejas.

Es tan grande este efecto que algunos estudios han encontrado que ampliar la sensación de libertad y control tiene importantes beneficios para la salud física y cognitiva.

Un ejemplo que ayuda a entender mejor esto es la propuesta de Reforma al Poder Judicial.

En buena medida, la propuesta resulta atractiva para los votantes porque el presidente AMLO no se enfoca en los detalles, sino que enfatiza que es para que el pueblo “elija” a los jueces.

De igual modo, los argumentos de la oposición han resultado poco efectivos porque son percibidos como un esfuerzo para “limitar la libertad” de los mexicanos para elegir a sus jueces.

Además de sentirnos atraídos por las propuestas que amplían nuestro campo de decisión, nos sentimos naturalmente inclinados a rechazar las propuestas que establezcan límites a nuestra capacidad de elegir.

Este efecto es tan fuerte que a veces sentimos la necesidad de traspasar esos límites solamente para reafirmar nuestra sensación de autodeterminación.

Por eso, Harris busca presentarse como la candidata que amplía el ámbito en el que los estadounidenses pueden ejercer su capacidad de elegir y presentar a Trump como el candidato que busca limitar la capacidad de decidir.

Apela a una necesidad psicológica básica: la necesidad de autonomía y autocontrol.

Otra herramienta psicológica que Harris está usando es el “efecto framing o encuadre”. Consiste básicamente en que la misma información puede producir efectos completamente diferentes según el formato en el que se presente.

Harris está usando esta herramienta para nulificar el efecto de un arma que fue muy efectiva para Trump en las anteriores campañas.

En todas sus campañas Trump ha puesto énfasis en la necesidad de recuperar la grandeza que los Estados Unidos tuvieron en el pasado.

Aquí, Trump usa la “retrospección en rosa”, es decir, la tendencia a recordar con más claridad los sucesos positivos del pasado que los sucesos negativos.

Por eso Trump insistía con fuerza en “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo). Sabía que una amplia base de electores recordaría mejor los elementos brillantes del pasado de los Estados Unidos que los graves problemas que el país sufrió en el pasado.

Harris hace un reencuadre para debilitar la visión positiva de recuperar el pasado y más bien presenta esta idea como un retroceso. Por eso en sus discursos con frecuencia utiliza una frase que su audiencia repite con entusiasmo: “We are not Going Back” (No vamos a retroceder).

Finalmente, vale la pena recordar que por su trayectoria como fiscal de distrito y fiscal general Kamala está habituada a confrontar argumentos en público, a enfrentar abogados y acusados con estilos agresivos.

Si bien esto no le garantiza el triunfo en el debate, sí aumenta sus probabilidades de presentar respuestas contundentes a los ataques de Trump.

Pero sobre todo puede evitar que se vea abrumada por la agresividad del candidato republicado, la cual, en ocasiones anteriores, logró desconcertar a los demócratas.

Esto hace que la gran prueba de Kamala en este debate sea mostrar que puede manejar con seguridad y autocontrol la agresividad de Trump, mientras él se encuentra ante la trampa perfecta:

O es genuinamente Trump y se muestra histriónicamente confrontacional con ella y evidencia las fallas y errores del gobierno de Biden/Harris,

o él se reinventa y muestra estoica capacidad de evitar todo ataque personal contra ella y sella con ello un segundo triunfo histórico sobre un presidenciable demócrata en menos de tres meses.

Veamos si el debate resulta decisivo.

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012). Es especialista en temas de sistema político electoral y seguridad pública.

José Antonio Dorantes es consultor en comunicación, relaciones públicas y manejo de crisis, con especialidad en el desarrollo de mensajes para activar cambios de percepción en el ámbito político, el cuidado de la salud y las finanzas personales. Tiene una certificación en Digital Marketing por la Columbia Business School y una certificación en Leading Change in Organizations por el Massachusetts Institute of Technology.