La educacion en México, ayer y hoy. (VI y último). El Zoológico de Chapultepec

Además de la educación en las escuelas, a la mayoría de los niños sus padres los llevan al zoológico para que conozcan a los animales y aprendan sus nombres: leones, jirafas, cebras, rinocerontes, elefantes, tigres, osos, gorilas, camellos y demás variedades que generalmente causan un impacto inolvidable en la infancia al conocerlos por primeara vez.

Recuerdo con mucha emoción las visitas al Zoológico de Chapultepec aunque admito que sentía yo una cierta tristeza por verlos enjaulados, sobre todo a los grandes felinos que vivían en jaulas pequeñas; los pobres caminaban incesantemente de ida y vuelta en un mínimo espacio, para ejercitarse, en medio de trozos de carne con moscas y excrementos, eso era dramático. Con el tiempo, los zoológicos cambiaron y se diseñaron hábitat más amplios y amables para su bienestar.

El zoológico en la Ciudad de México tenía además la atracción de un trenecito que recorría todo el sitio, lo que aumentaba en los niños lo atractivo y fascinante de la experiencia de la visita. El trenecito ya desapareció y solo queda su recuerdo.

Cebra en un zoológico de Texas, 1993. Foto: de Paulina Lavista

Hace algunos días me llevé una sorpresa enorme al enterarme que nuestro “Zoológico de Chapultepec” ya no se llama así, lo han cambiado por “Centro de conservación de la vida silvestre, Chapultepec”. De un plumazo, así nomás, otro cambio radical que este gobierno impone deliberadamente para arrasar todo lo pasado. La ciudad de México prácticamente no tiene una vida silvestre considerable, el zoológico es o era una especie de museo de animales vivos que de ninguna manera pertenecen a esta ciudad. Las vidas silvestres de la ciudad son las iguanas de la UNAM, los pájaros y lagartijas, entre otros. Existen también las ardillas, que al no ser controladas, se han convertido en una verdadera plaga que acabó con las otrora esplendorosas palmeras, ya que según algunos biólogos, las ardillas que deambulan por toda la ciudad en los parques y jardines dejan caer o esconden, en el corazón (o centro) de la palmera las semillas del muérdago, otra plaga que mata a todo árbol que ataca, pero le fue peor a las palmeras.

En todo cambio de nominación que hace este gobierno, para denostar al pasado y culparlo de todo lo malo que hoy nos pasa, gasta mucho dinero en los cambios sin sentido al tener que imprimir nuevos membretes para cada caso y tirar la papelería impresa que había, lo que es un acto de desperdicio para un gobierno que se jacta de ser austero... ¡Vaya contradicción!

Nos quieren hacer creer que todo lo pasado en los gobiernos anteriores a MORENA fue malo y no rescatan nada de lo bueno, empezando por no reconocer las capacidades y los logros de muchos académicos con estudios superiores, y descartarlos para imponer a funcionarios incapaces e ineptos para sus cargos, que no son todos, pero sí la mayoría.

Lo lamentable es que el símbolo universal (Zoo) lo hayan desaparecido.