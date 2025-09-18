El Fondo de Cultura Económica, ayer y hoy (III)

El esplendor de la literatura mexicana llega, a mediados del siglo XX, gracias a la visión del Fondo de Cultura Económica al publicar, en su colección Letras Mexicanas, a tres escritores mexicanos fundamentales que han brillado en nuestra historia literaria, empezando por el maravilloso libro El llano en llamas, de Juan Rulfo, en 1953; seguido en 1955 por la novela Pedro Páramo, del mismo autor, Juan Rulfo, libro que se convertirá en un ícono literario mundial, traducido a 60 idiomas hasta hoy, y el cual sigue teniendo influencia y está presente en todos los escritores.

Seguirá otro gran acierto de la editorial FCE al publicar, en 1957, la novela Balún Canán, de Rosario Castellanos, que la consolidará como una de las escritoras mexicanas más importante de nuestro tiempo; hoy en día altamente difundida y estudiada por los especialistas en nuestra literatura, que la convierte en un símbolo, para la mujer, de la creatividad y altura intelectual que pueden alcanzar las escritoras cuando pueden y se lo proponen.

Luego, en 1958, el FCE, en la misma colección Letras Mexicanas, publica el libro La región más transparente, de Carlos Fuentes, con tal éxito que en unas semanas se agota la primera edición obligando al Fondo de Cultura Económica a imprimir una segunda, aumentando además el tiraje de los libros. Con este libro, Carlos Fuentes se coloca como el escritor que sorprenderá a todos al darle un giro extraordinario a la literatura mexicana al escapar del tema rural y enfocarse en uno citadino, impactante. Todos alaban el libro que permanecerá como imprescindible para nuestra literatura. Carlos Fuentes vuelve en 1962 a sorprender a críticos, escritores y lectores en general con su novela La muerte Artemio Cruz, otro gran éxito editorial.

Desde su creación hacia mediados de los años 60 y 70, el Fondo de Cultura Económica se expande y crece, brinda a México una ventana al conocimiento global de la cultura en sus diversas colecciones (Breviarios, Letras Mexicanas, etc).

EL FCE es un orgullo para nuestro país, la cultura global nos llega y la nuestra llega al mundo gracias a la promoción de la literatura mexicana a través de sus grandes escritores, científicos, filósofos y demás intelectuales. (Continuará...)