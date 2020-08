Preservemos y mejoremos el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec

México es uno de los países más megadiversos del planeta y se merece un gran jardín botánico en el corazón de la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes y visitadas del mundo por su historia, cultura y vanguardismo. El actual Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec tiene ya esta ubicación privilegiada. Es el espacio ideal para que tanto los habitantes como los visitantes de la Ciudad de México disfruten de la biodiversidad del país y al mismo tiempo aprendan de ella.

El Jardín Botánico es todavía un oasis en medio de este monstruo urbano, un refugio para todos los que vivimos en la ciudad, incluidos polinizadores, aves, mamíferos y hasta axolotes, así como distintas especies de plantas y árboles, algunas en peligro de extinción y difíciles de encontrar como el árbol de la manita.

Este espacio se inauguró el 12 de octubre de 2006 por Claudia Scheinbaum, entonces Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. Pero durante muchos años, con todo y que arrancó con un Plan de Manejo, no hubo recursos para herramienta, fertilizantes, fungicidas o plaguicidas y el mantenimiento fue tan básico que la mayoría de las plantas que se sembraron cuando se fundó se perdieron.

Entusiasmada por los festivales de flores y jardines que se llevan a cabo por todo el mundo, me propuse organizar uno en la Ciudad de México. En 2014, buscando una sede para llevar a cabo el primer Festival de Flores y Jardines (FYJA), conocí el Jardín Botánico de Chapultepec y lo encontré prácticamente abandonado.

Gracias a este encuentro fortuito, nació la idea de revivir el jardín. Esta idea se tradujo en una iniciativa ciudadana que resultó en un proyecto para revivirlo en el cual participaron distintos paisajistas, arquitectos, jardineros, biólogos y botánicos. Así, en 2016 empezó la rehabilitación del Jardín Botánico de Chapultepec. Para finales de 2018, con la segunda edición del Festival FYJA, el jardín era otro, con 18 jardines restaurados y un invernadero de manejo nuevo hecho de bambú, además de una propuesta conceptual de mejora general integral que incluía la recuperación del canal de desagüe del lago - que desde noviembre de 2018 es parte de él - y la rehabilitación del Orquideario. Pese a los avances todavía quedaba mucho por hacer.

Si algo nos ha enseñado la pandemia es a establecer prioridades y una de ellas es que es tiempo de valorar la importancia de los espacios verdes, de preservarlos, conservarlos, mejorarlos y de crear más.

Si el Proyecto de Chapultepec denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” apuesta realmente por una “práctica de cultura ecológica” y su fin es que el Bosque de Chapultepec sea un “espacio de entretenimiento ambiental, de apreciación a la naturaleza, de nuestra biocultura y nuestra biodiversidad” la propuesta para el actual Jardín Botánico debiera ser mejorarlo, no construir un Pabellón de Arte Contemporáneo Mexicano como es la intención. ¿Por qué no convertirlo en EL Jardín Botánico Nacional o en EL Museo Nacional de Plantas Vivas (un museo sí, pero de plantas vivas, porque al fin y al cabo esto es un jardín botánico) donde nuestra biodiversidad se manifieste en todo su esplendor? ¿Por qué no mejor invertir en el saneamiento de sus árboles, la regeneración de su suelo, la recuperación de su canal, la rehabilitación de su Orquideario (México es uno de los países con mayor variedad de orquídeas)?¿Por qué no también dotarlo de un director que idealmente sea botánico, de un presupuesto propio, de becarios de biología y botánica y de jardineros capacitados para darle mantenimiento? ¿Por qué no adecuar espacios existentes para consulta, conferencias y talleres y también para exhibiciones temporales de las plantas que México le ha dado al mundo, de dalias, de orquídeas y de expresiones artísticas tipo Land Art y de arquitectura de paisaje, así como de arte floral como sucede en muchos jardines botánicos?

Bienvenida la restauración ecológica propuesta en la 2ª sección del Bosque, pero conservando la esencia del Jardín Botánico. El actual Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec merece mejorar y convertirse en el Jardín Botánico Nacional y no en un Pabellón de Arte Contemporáneo Mexicano.