Al señalar que en la elección valdrá lo mismo el voto del hombre más rico de México y el de la persona más humilde, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que estará en juego la permanencia de los programas sociales, pues, aseguró, es falso que la oposición esté a favor de ellos.

“Se han cansado últimamente de decir, ayer [domingo] lo dijeron de nuevo en el debate, que siempre han estado de acuerdo con los programas sociales, es falso. El PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados, de la pensión universal a los adultos mayores. Ellos cada año votan en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde vienen etiquetados todos los programas sociales. Y aquí en la Ciudad, ellos votaron en contra del apoyo de las becas a todos los niños y niñas en la ciudad. Por eso es falso”, afirmó.

“Los únicos que garantizamos los programas sociales somos quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque lo hacemos por convicción, por amor al pueblo, por amor a lo que significa por el bien de todos, primero los pobres. Eso está en juego este 2 de junio”.

Mencionó que sólo hay dos caminos: que siga la transformación o que regresen los privilegios, la corrupción, el entreguismo y las privatizaciones.

Sheinbaum Pardo alertó que, además de la compra de votos, la oposición en la capital está tan desesperada que pide votar cruzado, es decir, por Morena a la Presidencia y Jefatura de Gobierno, y el resto de candidatos para los partidos de su alianza (PAN, PRI y PRD).

“Me han platicado que la oposición está tan desesperada que dicen, ‘bueno ya no importa, vota por Claudia para presidenta, vota por Clara para la Jefatura de Gobierno, pero vota cruzado aquí en la Magdalena Contreras’. ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? ¿O que andan comprando votos? [Nosotros] somos un equipo”, indicó.

Durante un mitin en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, Sheinbaum Pardo señaló que, en caso de ganar la oposición en la Ciudad de México, llegaría la elevación de la tarifa del Metro, las “priandillas inmobiliarias”, así como la corrupción y una urbe donde no haya derechos.

“En pocas horas de un día decidimos el futuro de la patria, el futuro de la nación, el futuro de la Ciudad de México y el futuro de la alcaldía Magdalena Contreras. Ese día el mejor instrumento que tenemos, el arma más poderosa, el arma pacífica más poderosa que tenemos es nuestra credencial de elector. Todos en el país valemos lo mismo, de por sí. Todos los hombres y mujeres somos iguales, todas las personas somos iguales, pero ese día, en términos políticos, valemos lo mismo. Vale lo mismo el hombre más rico de México que el campesino, que la persona más humilde, todos tenemos un voto”, destacó la candidata.

Por otro lado, propuso apoyos para fortalecer la seguridad en la capital del país; garantizar el abastecimiento de agua potable; impulsar un programa de vivienda social, y mejorar la movilidad de la zona con la construcción de un nuevo Cablebús en la alcaldía Magdalena Contreras.

Claudia Sheinbaum concluyó su discurso asegurando que lleva en el corazón, en la mente y en la historia los principios del movimiento de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.