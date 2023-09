Armenia y México: buenas perspectivas de desarrollo de nuestras relaciones

A pesar de la distancia geográfica, hay muchas similitudes entre nuestros países y pueblos. Ambos somos civilizaciones antiguas, compartimos los mismos valores de democracia, de derechos humanos, de familia, etc.

El año pasado celebramos el trigésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre Armenia y México y repasamos la agenda bilateral, explorando el enorme potencial existente para la profundización de nuestros vínculos. Armenia está interesada en desarrollar las relaciones con México en todos los ámbitos de interés mutuo. Una prueba del dicho es la apertura de nuestra embajada en México en el año 2014.

Es mi primera visita a México que se realiza en el marco de las Consultas Políticas entre nuestras Cancillerías y estoy agradecido por la cálida recepción que nos han ofrecido. Con mi colega mexicana, la Subsecretaria Carmen Moreno Toscano, tuvimos una charla fructífera e intercambio de opiniones sobre el desarrollo de nuestras relaciones en áreas políticos, económico-comerciales, sociales, educativos y culturales.

Acabamos de firmar el Memorándum de Entendimiento que abre muy buenas perspectivas para el desarrollo de la colaboración entre nuestras Escuelas Diplomáticas.

Durante mi visita, tuve la oportunidad de tener encuentro con la Subsecretaria de Cultura, Sra. Marina Bespalova, con quién firmamos también el Programa de Cooperación para los años 2023-2026, que va a dar un empuje importante para el intercambio cultural entre nuestros países y la rica cultura mexicana será bien representada en Armenia. Asimismo, estamos listos para hospedar una gran variedad de eventos culturales mexicanos en nuestro país.

En los últimos años, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de México organizamos una amplia variedad de programas culturales, entre otros, los conciertos de jóvenes músicos armenios en el Centro Cultural los Pinos de la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país, dedicados al 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Armenia y México. Las actuaciones del grupo de más de 40 bailarines se llevaron a cabo en las ciudades de Guanajuato, San Miguel Allende y León, dedicadas al Bicentenario de Independencia de México.

En el ámbito actual de las relaciones internacionales crece el papel de la diplomacia parlamentaria y para su consolidación tienen especial relevancia las actividades de los grupos de amistad. Mantuve reuniones fructíferas con la Vice Presidenta de la Cámara de Diputados, Sra. Blanca Alcalá Ruiz y con los miembros del Grupo de Amistad con Armenia, donde abordamos el desarrollo de relaciones interparlamentarias.

Valoramos mucho el febrero del año corriente el reconocimiento por el Senado de México del Genocidio Armenio en el Imperio Otomano durante los años 1915-1918. Es una reafirmación muy clara que México sigue siendo un promotor principal de derechos y libertades humanos esenciales.

Nuestra comunidad es otro vínculo de conexión para nuestras sociedades. La comunidad armenia de México, pequeña pero prominente, en su mayoría se compone de los descendientes de los sobrevivientes del Genocidio. Se han asentado aquí, convirtiéndose en verdaderos mexicanos y con otras comunidades enriquecen el paisaje de diversidad étnica del país, contribuyendo así al desarrollo y prosperidad de México. No cabe duda, que aquí en México todos conocen a nuestro compatriota Dr. José Sarukhán Kermez, biólogo investigador y ex rector de la UNAM, así como su hijo Arturo Sarukhán, conocido diplomático, ex Embajador de México en EEUU.

Al mismo tiempo, a pesar de nuestro pasado trágico, Armenia y Turquía están llevando a cabo las negociaciones directas para la normalización de relaciones bilaterales sin precondiciones. Esperamos, que la parte turca va a cumplir los acuerdos ya alcanzados.

Luego de la firma de la Declaración Tripartita de 9 de noviembre de 2020 sobre el cese de las hostilidades en Nagorno Karabaj, Armenia no escatimó esfuerzos para normalizar las relaciones con Azerbaiyán y abordar el tema de los derechos y la seguridad del pueblo de Nagorno Karabaj.

Lamentablemente, la parte azerbaiyana, en lugar de su participación de buena fe en las negociaciones, continúa con su política destructiva y retórica bélica. Inmediatamente después de la firma de la Declaración Tripartita, la parte azerbaiyana violó su obligación sobre el alto el fuego y atacó Nagorno Karabaj, como resultado de lo cual se ocuparon dos aldeas más y se capturaron militares armenios. En mayo y noviembre de 2021, así como en septiembre de 2022, la parte azerbaiyana desató una agresión contra la República de Armenia, ocupando unos 150 kilómetros cuadrados de los territorios soberanos de Armenia y causando centenares de víctimas. Justo este 1 de septiembre Azerbaiyán desató nueva provocación militar en frontera con Armenia, durante la cual 3 militares armenios fueron asesinados.

Azerbaiyán viola permanentemente casi todas las disposiciones de la Declaración Tripartita. Desde el 12 de diciembre de 2022, la parte azerbaiyana, primero con las manos de los falsos ecologistas, y ya después por sus militares, ha bloqueado ilegalmente el Corredor de Lachín, la única ruta que conecta Nagorno Karabaj con Armenia, creando así no solo una crisis humanitaria, sino persiguiendo objetivos de largo alcance de limpieza étnica de la población armenia de Nagorno Karabaj.

Con el bloqueo ilegal del Corredor de Lachín, Azerbaiyán viola también las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia del 22 de febrero y del 6 de julio de 2023 que le obligan a garantizar la libre circulación a lo largo el Corredor de Lachín en ambas direcciones. Estas Ordenes de la Corte demuestran una vez más que las afirmaciones de Azerbaiyán que el Corredor de Lachín está abierto son falsas y manipuladoras.

Hay un consenso internacional sobre el desbloqueo inmediato del corredor de Lachín. El 16 de agosto la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU instó a Azerbaiyán abrir inmediatamente el corredor de Lachín. En agosto de este año ex primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en 1985 en Argentina, docente en Harvard y Yale, abogado argentino Luis Moreno Ocampo, publicó su informe sobre el genocidio “por medio del hambre” que está ejecutando Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.

El mismo mes el profesor, entre otros ex asesor especial sobre genocidio en la ONU Juan Méndez presentó su informe preliminar sobre la situación en Nagorno Karabaj y el incumplimiento por parte de Azerbaiyán de las decisiones de la CIJ, desde la perspectiva de los riesgos de los crímenes atroces y las capacidades de la ONU en materia de prevención.

Por otro lado, Azerbaiyán obstaculiza por todos los medios el diálogo con Nagorno Karabaj en el marco de un mecanismo internacional.

Armenia reitera su fidelidad a la agenda de paz y a los acuerdos alcanzados durante las negociaciones. Llamamos a México, como un actor pesado, democrático e influyente en el mundo actual, utilizar todos los instrumentos en su haber para traer a la parte azerbaiyana al campo constructivo para el establecimiento de la paz y la estabilidad regional en Cáucaso Sur.

Viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia