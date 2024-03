¿Qué hacemos con Pemex?

Varias situaciones han puesto de nueva cuenta en cuestionamiento el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex). 1) Las cifras del informe de las finanzas públicas del cuarto trimestre de 2023 proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2) la baja de la calificación de Moody’s, 3) el informe financiero del cuarto trimestre de 2023, 4) la propuesta de Xóchitl Gálvez de cerrar dos refinerías, 5) la respuesta del presidente López Obrador y 6) el plan energético presentado el lunes pasado por Claudia Sheinbaum con el respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas.

Hagamos un recuento rápido. La plataforma de producción de petróleo se presenta ahora en dos formatos, con y sin condensados: en el primer caso en 2023 se informó de 1,940.1 millones de barriles diarios (mbd) y sin ellos por 1,656.9 mbd (valores de diciembre 2022 a noviembre de 2023, aclaró la SHCP), esto es, ni el mejor de los casos se llega a la meta modificada del plan de negocios de 2 mil millones, aunque sí se logra considerando a los “socios”.

Por lo que respecta a la plataforma de exportación, sucedió lo contrario de lo que en el discurso dicen las autoridades, se exportaría menos petróleo crudo, ya que se programó en 806.1 mbd, pero en realidad se exportó mucho más, 1,019.1 mbd, esto es, 5.6% más que la observada en 2022 (964.8 mbd).

El informe de los ingresos petroleros en 2023, presagiaba malos augurios, ya que cayeron en 31%, por una reducción de 17% de los de Pemex y de 49.3% de los del Gobierno Federal. Esto llevó a Moody´s a bajarle la calificación a la paraestatal el 9 de febrero, lo cual comentamos en estas páginas el 15.

La decisión de la calificadora estuvo basada en gran medida en que con la creciente carga fiscal que ocasionarían los programas sociales, los proyectos de inversión no rentables del gobierno federal y de las empresas paraestatales, así como por los crecientes pasivos contingentes, el apoyo ya no sería tan amplio como antes. La respuesta del gobierno fue la eliminación de los gravámenes de Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos a Pemex correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024.

Al presentar el reporte financiero del cuarto trimestre de 2023, Octavio Romero reconoció que la deuda de Pemex cerró en 106 mil 100 millones de dólares, por encima de los 105 mil 800 millones de dólares al final del trimestre previo, y que enfrentará vencimientos de deuda en 2024 por 8 mil 800 millones de dólares y en 2025 por 6 mil 800 millones de dólares.

Su deuda con proveedores es de 297,078 mdp, cuando al principio del sexenio era de 149,843 mdp. Pemex Transformación ha sumado pérdidas cercanas a los 800 mil millones de pesos en los últimos cinco años. En 2023, se produjeron 683 mbd en promedio de petrolíferos, las gasolinas representaron 252.4 mbd, 36.9%, por debajo de los 260.7 mbd de combustóleo, 38.1%. Por otra parte, Pemex ya solo cuenta con reservas probadas por 7,460.4 millones de barriles de enero de 2023, lo que es un elemento desfavorable para las calificadoras de riesgo, junto con un capital de trabajo negativo por 574 mil 200 millones de pesos.

Xóchitl Gálvez propuso cerrar las refinerías de Cadereyta, NL y Ciudad Madero, Tamps. Cabe comentar que los procesos de reconfiguración han fracasado en ambas. Expertos señalan que en el último caso es una planta demasiado vieja, por lo que no resulta conveniente seguir invirtiendo. La de Cadereyta, por razones ambientales. Cuando se dice que Pemex Transformación es un “barril sin fondo” es porque se han invertido desde hace tiempo grandes cantidades de recursos en la reconfiguración sin éxito. La candidata de la oposición apuesta a acelerar la transición energética, lo que no resultará sencillo porque es un proceso bastante costoso. Hizo su planteamiento en el Consejo Consultivo de Citibanamex.

El presidente rechazó de inmediato la propuesta y Sheinbaum prometió que no cerraría ninguna a pesar de las crecientes pérdidas. Al presentar su programa de energía señaló que la producción petrolera se mantendrá en 1.8 mbd, que se apostará por la petroquímica y que no habrá aumentos en términos reales en los precios de las gasolinas, diésel y de las tarifas eléctricas. A diferencia de la administración actual pondrá mayor atención al cambio climático, señalando que Pemex también se podría involucrar en la producción de litio, aunque no quedó claro de qué manera.

El plan de negocios de Pemex de la actual administración fracasó: la creciente importación de gas y de gasolina muestran que no se logró la anhelada autosuficiencia. Aunque se prometió enderezar la desastrosa política energética de los gobiernos anteriores, no hubo resultados a pesar de los enormes recursos que se otorgaron. La empresa requiere de una reestructuración productiva y financiera profunda, tarea que será inevitable para la próxima administración.

Analistas de CitiBanamex han señalado que el principal reto para las finanzas públicas y para la calificación crediticia de México es Pemex. Esta opinión también es compartida en cierta medida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recientemente recomendó condicionar cualquier apoyo adicional a que la empresa implemente una estrategia transparente y creíble. Sin embargo, Pemex necesita ser rescatado y el que la calificación soberana de México no se reduzca, depende de que ese esfuerzo sea exitoso.

Adenda

1) La Reserva Federal (Fed) ratifica su postura de retrasar la baja de la tasa de interés objetivo. Los futuros de fondos federales ahora esperan la primera reducción hasta junio.

2) La Junta de Gobierno del Banco de México bajará hoy la tasa objetivo a un día de 11.25% a 11%. No olvidemos que el alza de tasas de referencia la Fed lo hizo hasta marzo de 2022, mientras que Banxico lo hizo un año antes.

3) El voto de castigo a algunos gobernadores podría perjudicar al partido en el poder. Algunas encuestas con representatividad nacional no están captando bien este efecto.

4) La amenaza de Trump de que si no gana va a haber un baño de sangre, nos recuerda al dicho de soltar el tigre en México en 2018. Conozco a personas que votaron por AMLO para que no hubiera broncas.

5) Ahora amedrentar con la pérdida de apoyos gubernamentales si no se vota por el partido oficial, está siendo bastante efectivo.

