El tipo de cambio como indicador del nerviosismo

El tipo de cambio se ha depreciado en los últimos meses sobre todo por factores internos. Desde el momento en que en la Mañanera del 3 de junio se presentó la proyección de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que sólo faltaban 3 escaños para conseguirla en la de Senadores, los inversionistas comenzaron a sentir temor por el Plan C.

Esta semana los sobresaltos se hicieron más patentes. La aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados de la desaparición de los organismos autónomos fue seguida por el anuncio de Manuel Velasco de que el oficialismo ya contaba con los senadores para tener también la mayoría calificada en la Cámara alta, seguida por el anuncio del presidente de “pausar” la relación con los embajadores de Estados Unidos (EU) y Canadá por externar sus preocupaciones por la reforma al poder judicial.

El tipo de cambio Forex llegó a colocarse en 19.79 en la mañana de ayer, pero luego de que comenzó a correr el rumor de que los dictámenes de algunas reformas serían discutidos más a profundidad en el siguiente periodo legislativo y que no tendrían que aprobarse sin más por el Pleno en septiembre, la cotización regresó a niveles de 19.45, pero no tardó mucho en volver a retroceder ante el anuncio de que la reforma judicial sería aprobada por la Cámara de Diputados en la primera semana cerrando el spot en 19.64.

El fantasma de una crisis de fin de sexenio se ha asomado de manera preocupante al punto que los anuncios publicitarios en relación con el Sexto Informe de Gobierno sobre la fortaleza del peso, el crecimiento de la inversión extranjera, el dinamismo de nuestra economía, las finanzas públicas sanas, entre otros logros, suenan a una cruel paradoja de lo que amenaza con perderse.

Desde que se presentaron las propuestas de reforma el 5 de febrero, las inquietudes por sus impactos han estado latentes, pero éstas se dispararon cuando se percibía que esa posibilidad no sólo era hipotética sino real. En junio pasado, catedráticos y especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM alertaron sobre los riesgos e implicaciones de las mismas https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7483/40.pdf lo que por cierto enfureció al presidente, por lo que la Rectoría salió a aclarar que no era la posición oficial de la universidad, comunicado innecesario porque esa no era su pretensión.

Lo que no se esperaba es que las propuestas en vez de ser matizadas o mejoradas, fueron modificadas, pero para empeorarlas en lo general, como la elección de jueces por tómbolas, reducción de los requisitos, eliminación de la carrera profesional dentro del poder judicial, entre otras cosas que han provocado los paros en todo el país, porque no sólo afecta su estabilidad en el empleo, sino ponen en riesgo la continuidad de los casos que se llevan en los distintos juzgados, al poner bajo responsabilidad asuntos a nuevos jueces que no tienen los antecedentes ni la capacidad para encargarse de las cuestiones.

La reforma al poder judicial atenta contra la certeza jurídica, le quita independencia y autonomía y lejos de reducir la corrupción la aumenta, porque genera mayor discrecionalidad al depender de las decisiones del partido hegemónico, que es el que logrará imponer a quienes triunfen en las elecciones. No va a ganar el más competente, sino quien tenga el mayor apoyo político, porque la intención de fondo es capturar y controlarlo, para que no se vuelvan a declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por el Legislativo, obviamente propuestas por el Ejecutivo. Además, al contar con mayoría calificada las leyes aprobadas no podrán ser controvertidas por la minoría.

No se nos olvide que el Plan C comenzó con el enojo del presidente por la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la reforma electoral y la supresión del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa en 2023, por lo que se propuso buscar la mayoría calificada para poder hacer los cambios constitucionales.

En el camino ha habido ya regresiones importantes como impedir que los amparos beneficien a terceros perjudicados que no los interpusieron. Medida diseñada para que quienes se amparen contra las reformas, como la de la Ley de la Industria Eléctrica, no se aplique extensivamente, por ejemplo.

A los cuestionamientos sobre el elevado déficit público, la grave situación financiera de Pemex, ahora se le agrega la incertidumbre jurídica que genera la reforma al poder judicial, no sólo por sus implicaciones en la renegociación del T-MEC ya advertidas por la embajada de EU, sino porque ya se están pausando algunas decisiones de inversión, aunque no se quiera reconocer. A su vez, las calificadoras de riesgo han advertido que la suma de estos factores y otros como el bajo crecimiento podría afectar la calificación soberana, con lo que las primas de deuda pública se encarecerían.

Resulta preocupante que el oficialismo insista en seguir “pateando el avispero,” sobre todo explicándole a las autoridades de EU en tono condescendiente o paternalista que las reformas no contradicen el T-MEC, dando por hecho falta de inteligencia y conocimiento sobre el tema, máxime que la motivación de los cambios ha sido determinante.

Adenda

1. La alerta de Javier Cercas de que el nacionalpopulismo es más peligroso que el fascismo se aplica muy bien al caso de México, porque se han usado mecanismos de democracia controlada apoderándose del INE y del TEPJF sin respeto a las minorías para impulsar un cambio de régimen. Con mayorías absolutas obtenidas espuriamente en el Congreso, pueden modificar como quieran la Constitución.

2. Lo más grotesco ha sido las amenazas de juicio político a los consejeros del INE que votaron en contra de la sobrerrepresentación, o a la ministra Norma Piña por aceptar un recurso del PAN ante la decisión de las autoridades electorales.