Doble intento de violación: caso Cuauhtémoc Blanco

Por: Laura Brugés

Doble intento de violación es lo que se pretende en la Cámara de Diputados para favorecer que Cuauhtémoc Blanco libre la admisión para el proceso de su desafuero como diputado de Morena y así enfrente la justicia. No bastó con el intento de violación a su media hermana, ahora con la complicidad de sus compañeros de la bancada mayoritaria, busca salirse con la suya una vez más.

Aunque en Opinión 51 y en algunos medios la periodista Yohali Reséndiz publicó el caso, describiendo a detalle lo que versaba en la denuncia por parte de la víctima en contra del ex futbolista, el tema no escaló en aquel momento. Quizá porque en una sociedad tan machista se acostumbra a no creerle a la víctima o quizá porque normalizamos que la violencia contra la mujer sea cotidiana. Si el caso no hubiera entrado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados aquel 6 de febrero a las 17:40, de último minuto, antes de que destituyeran al fiscal de Morelos, el tema ya se habría olvidado y no se estaría poniendo a prueba en este momento al poder legislativo y al sistema de justicia, para saber hasta dónde es capaz de llegar por proteger a violentadores de mujeres.

He consultado a algunas diputadas de Morena, dicen que están en una encrucijada al emitir un voto que no favorezca a compañero de bancada, pero la presión interna es cada vez más intensa que podría destruir sus carreras políticas. Esto también es violencia de género ejercida por los liderazgos de la bancada morenista en San Lázaro, aunque en las entrevistas, el coordinador salga a negar todo ¡Yo sí les creo! A la víctima y también a las diputadas.

¿De qué sirve la elaboración de leyes para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, si las mismas legisladoras están viviendo violencia institucional al querer hacer lo correcto?

A pesar de las presiones internas, algunas morenistas se han sublevado, como el caso de la diputada María Teresa Ealy (Morena), Aracely Cruz (Morena), y Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien en una reciente reunión de este órgano legislativo rechazó la resolución emitida por la Sección Instructora sobre la solicitud de procedencia contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, y afirmó que a nombre de las 30 diputadas que integran esta comisión votarán para que no sea desechado el caso.

Si sacamos cuentas, son 251 diputadas mujeres en total, pero el balón está en la cancha de las de Morena, del Partido Verde y Partido del Trabajo, que en total suman 189, si las legisladoras y legisladores del PRI, PAN y MC quienes también han manifestado el apoyo a sus compañeras de Morena, votarán para que no se deseche el caso, se podría continuar con la admisión del desafuero. Además, para esta votación sólo se necesita mayoría simple.

Vimos que pretendieron subir al Pleno este caso el jueves pasado para que no diera lugar a presiones. Incluso al ex gobernador de Morelos se le ve harto, por las múltiples ocasiones en que reporteros que cubrimos la fuente legislativa no dejamos de cuestionar. El pasado 12 de marzo estalló en enojo al decir: “Ya no les voy a dar entrevista”.

Esta sesión sería inédita y corregiría este vergonzoso capítulo en el Poder Legislativo. Ya que no sólo está en juego el que una investigación siga su curso, sino que sería un mensaje a las mujeres a quienes representan, para que se atrevan a denunciar delitos sexuales y no vea obstaculizado su acceso a la justicia por los hilos del poder.

En este caso se violenta a la víctima, a las diputadas y también a las ciudadanas. Si las mujeres que están en espacios de decisión no pueden hacer nada, ¿Qué se puede esperar para sus representadas?