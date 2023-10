Conade vs. COM

Por: Rosa Covarrubias

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, con los deportistas concentrados en las competencias que tienen en puerta y como si se tratara de una competencia entre organismos rectores del deporte nacional, para ver quién hace más que el otro, o quién le mete el pie al otro, una vez más, La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio de qué hablar y no fue para bien.

Si había una persona que creía firmemente que la relación entre CONADE-COM (Comité Olímpico Mexicano) mejoraría con la llegada de Ana Gabriela Guevara al frente del primer organismo, era precisamente, la actual presidenta del COM, Maria José Alcalá.

Ambas fueron atletas de alto rendimiento, saben a la perfección las deficiencias que no han permitido al deporte mexicano dar ese salto que le hace falta, la mayoría de las veces viene por los intereses externos al deporte por parte de los de pantalón largo, pero, este sexenio no han logrado ponerse de acuerdo y esas diferencias están abriendo una brecha cada vez más grande, misma que creció a pasos agigantados por la problemática dentro de la Federación Mexicana de Natación.

Esta vez, las cosas fueron más allá de lo económico. Para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, que comenzaron este 20 de octubre, la CONADE, en primera instancia, impidió a 5 médicos realizar el viaje con parte de la delegación y aquellos nazarenos que ya se encontraban en Chile, les solicitó no atender a los atletas, esto tras un desacuerdo con el COM por el nombramiento de Karina Esquer y Carlos Sansores como abanderados mexicanos para la justa continental.

María José Alcalá, presidenta del COM, dijo entrevista con ESPN que el domingo previo a la ceremonia de abanderamiento, que cuando ya se conocían los nombres de quienes portarían el lábaro patrio, Rut Castillo, Directora de Alto Rendimiento de la CONADE, solicitó el cambio de abanderados, cuando la decisión corresponde al COM, ya estaba tomada y ya se había dado a conocer a través de comunicados de ambos organismos.

Ambas partes, Guevara y Alcalá Izguerra, tuvieron pláticas y llegaron a un acuerdo, tendrán una “tregua” para no perjudicar a los deportistas que estarán compitiendo en Santiago. Serán 50 médicos los que atenderán las necesidades de los más de 600 atletas mexicanos durante la justa continental, misma que repartirá boletos a Juegos Olímpicos en 18 disciplinas deportivas.

La CONADE que dirige Ana Gabriela Guevara, ha estado bajo la lupa desde los primeros meses de su gestión. Las quejas de los deportistas no han parado y van, cada mes que pasa, en aumento; las rencillas entre el órgano gubernamental y el Comité Olímpico Mexicano, que si bien no son nuevas porque a lo largo de la historia han existido, en esta gestión han sido más notorias y lo peor, los atletas de alto rendimiento se encuentran entre la espada y la pared. Esperemos que esta tregua no sea solo durante estos 15 días de Juegos Panamericanos, que tanto el COM y la CONADE sigan negociando en pro de los atletas, que dejen, por fin, a un lado los problemas para que los deportistas que lleguen a París lo hagan concentrados en una sola cosa: Obtener buenos resultados.