Neil Postman y la IA. Apuntes sobre el TED2025

Neil Postman, uno de los fundadores de la ecología de los medios, dictó una de las conferencias magistrales en el congreso “Nuevas Tecnologías y Persona Humana: Comunicando la Fe en el Nuevo Milenio”, acto que fue organizado por la Arquidiócesis de Denver, Colorado, entre el 25 y el 28 de marzo de 1998.

El título de la disertación que presentó el profesor Neil Postman fue “Cinco cosas que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico”.

Las cinco cosas que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico, en realidad corresponden a cinco tesis que permiten comprender mejor el impacto de los cambios tecnológicos.

La primera tesis que presentó Postman, destacado crítico del sistema educativo estadounidense fue: “todo el cambio tecnológico es un intercambio”.

Postman, reconocido profesor en la Universidad de Nueva York afirmó que solía designar tal tesis como “el pacto de Fausto”, por considerar que la tecnología da y la tecnología quita.

Fausto, un referente en la literatura universal, fue escrita por Johann Wolfgand von Goethe, y fue publicada en dos partes, en 1808 y 1832.

En la mencionada obra, el doctor Fausto vende su alma al diablo. A cambio de los placeres terrenales que Mefistófeles concedió a Fausto, el diablo tomó posesión de su alma. Algo similar ocurre con las tecnologías, insinuó Postman.

Las tecnologías reportan grandes ventajas y, grandes desventajas también. En ocasiones, incluso las desventajas que puede reportar una tecnología exceden sus posibles beneficios.

La segunda tesis fue: “la cultura siempre paga el precio de la tecnología”. Las tecnologías benefician a determinadas personas y sectores de la sociedad y, de forma simultánea, también perjudican a otras personas y grupos.

Al igual que Harari, al explicar el sentido de se segunda tesis, Postman cuestionó la mayor información = mundo mejor los ganadores hablan constantemente de la Era de la Información, siempre implica que mientras mayor información tengamos, mejor resolveremos los problemas significativos —tanto los personales como los problemas sociales a gran escala. Pero ¿qué tan cierto es esto?—.

En su tercera tesis, Postman indicó que, toda la tecnología encierra una idea poderosa, muchas veces dos o tres ideas poderosas

Éstas son ideas que en ocasiones no están a simple vista porque son de naturaleza abstracta. Pero esto no debería ser tomado para decir que no tienen consecuencias prácticas.

La cuarta tesis de Postman es central en el pensamiento medioecologista: “el cambio tecnológico no es aditivo; es ecológico”. Un nuevo medio -afirmó el destacado catedrático en la Universidad de Nueva York- no agrega algo, lo cambia todo.

Ésa es la razón por la que debemos ser cautelosos ante la innovación tecnológica. Las consecuencias del cambio tecnológico son siempre vastas, a veces imprevisibles y ampliamente irreversibles.

Estas tesis presentan argumentos contundentes frente a quienes han pretendido desacreditar a McLuhan, Postman y a la ecología de los medios señalando un presunto tecno optimismo.

En su quinta tesis, Postman señala que “los medios de comunicación tienden a convertirse en míticos”. Postman fundamento tal argumento en Roland Barthes, considerando que

Él usó la palabra "mito" para referirse a la tendencia común de pensar en las creaciones tecnológicas como si fueran dadas por Dios, como si fueran una parte del orden natural de las cosas.

Del 7 al 11 de abril, en Vancouver fue celebrado el evento TED2025: La humanidad reinventada. El acto contó con 68 expositores, destacando, por supuesto, la intervención de Sam Altman, CEO de OpenAI.

De acuerdo con lo asentado por AXIOS, los conferencistas destacaron que la IA está trascendiendo las fronteras de la tecnología y los negocios. Su impacto se ha extendido a la cultura, el arte, la poesía, la medicina y, hasta la crianza de los hijos.

Palmer Luckey, quien fundó la firma Anduril Industries, dedicada al desarrollo de la tecnología de defensa, elogió las capacidades de la IA en un tono similar al expuesto por Marc Andresseen.

En su blog —Andreessen Horowitz—, Andreessen, quien desarrolló Mosaic, el primer navegador, y posteriormente Netscape, publicó una memorable apología de la IA, afirmando que sería capaz de salvar al mundo: Why AI Will Save the World.

Andresseen y Luckey pregonan virtudes fantásticas a la IA. Desde la mirada medioecologísta, tan desbordante optimismo es resultado del entumecimiento reflexivo que suelen producir las tecnologías en sus primeras etapas de desarrollo:

Gracias a la IA, la productividad observará un pronunciado crecimiento, impulsando el desarrollo económico, la generación de nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo, favoreciendo un significativo crecimiento salarial, dando lugar a una nueva era de prosperidad material en todo el planeta.

Los cuestionamientos a la IA corrieron a cargo de Yoshua Bengio, Carole Cadwalladr y Tristan Harris, quienes coincidieron en señalar que la IA sigue siendo insegura.

Desde la perspectiva de la antropología evolutiva, Sarah Blaffer Hrdy centró su atención en el impacto de la IA en la crianza infantil, un tema sin duda alguna interesante.

Nos guste o no, la inteligencia artificial cambiará la naturaleza del trabajo humano, pero ¿cambiará la naturaleza humana?, preguntó al público. Eso dependerá de lo que hagamos con ella.

Si bien es tentador recurrir a la IA para ayudar a las madres con falta de sueño, también existen razones biológicas por las que los niños pequeños evolucionan como lo hacen, en un largo proceso que depende en gran medida de la conexión humana.

Sin embargo, el impacto de la IA es mucho más complejo de lo que supone Sarah Blaffer Hrdy. La IA podría alterar la evolución humana y la de otras especies, tema que sí ha advertido un destacado comunicólogo español: Manuel Martín Serrano, quien no fue invitado al TED2025.

En 2024, Mishra y Heath publicaron un interesante artículo sobre el impacto de la IA en la educación —The (Neil) Postman Alwats Rings Twice: 5 Questions on AI and Education— en castellano: Postman siempre llama dos veces: Cinco preguntas sobre IA y educación.

Ese texto fue incluido en el libro Exploring new horizons: Generative artificial intelligence and teacher education -en castellano: Explorando nuevos horizontes: Inteligencia artificial generativa y formación del profesorado, editado por Searson, Langran y Trumble.

Las tesis de Postman, definitivamente confieren particular sentido a las disertaciones de los conferencistas que participaron en el TED2025 en Vancouver.