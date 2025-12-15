GPT-5.2 vs Gemini 3

La introducción de Gemini 3, el más reciente modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Google, ha supuesto un auténtico reto para OpenAI y sus soluciones avanzadas de IA. La competencia entre ambas empresas se ha intensificado notablemente en los últimos meses, marcando una etapa de innovación acelerada y rivalidad en el sector.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha experimentado un crecimiento significativo en los años recientes, alcanzando más de 650 millones de usuarios activos mensuales.

Por su parte, OpenAI supera esta cifra al registrar 800 millones de usuarios activos semanales. La brecha entre el número de usuarios de ChatGPT y Gemini se ha venido reduciendo. El lanzamiento acelerado de GPT-5.2 se vio motivado por la recepción positiva de Gemini 3.

El 11 de diciembre, OpenAI presentó su modelo más avanzado hasta la fecha, orientado principalmente a tareas profesionales que requieren altos niveles de conocimiento y precisión.

Los usuarios de ChatGPT Enterprise destacan que la inteligencia artificial les ahorra entre 40 y 60 minutos al día, mientras que los usuarios más frecuentes reportan un ahorro de más de 10 horas semanales.

GPT-5.2 está diseñado para aportar aún más valor económico, facilitando la creación de hojas de cálculo, la elaboración de presentaciones, la escritura de código, la interpretación de imágenes, la comprensión de contextos extensos, el uso de herramientas y la gestión de proyectos complejos de varios pasos.

GPT-5.2 establece un nuevo estándar en múltiples evaluaciones de referencia, como GDPval, donde supera a profesionales humanos en tareas especializadas de 44 ocupaciones distintas. Las mejoras en comparación con versiones anteriores destacan en áreas como la escritura, la codificación y el razonamiento.

El modelo se comercializa en tres variantes principales, adaptadas a diferentes necesidades de los usuarios:

Instant: Respuestas más rápidas y orientadas a la búsqueda de información.

Thinking: Especializado en tareas de codificación, matemáticas y planificación.

Pro: Mayor precisión en respuestas a preguntas complejas y el nivel más avanzado de la gama.

OpenAI considera que GPT-5.2 es su mejor modelo para el uso profesional cotidiano. En las pruebas GDPval, la variante Thinking obtuvo las calificaciones más altas registradas, superando a profesionales humanos en más del 70% de las tareas evaluadas y completándolas 11 veces más rápido.

Según Max Schwarzer, responsable de la etapa de post-entrenamiento en OpenAI, GPT-5.2 introduce una reducción significativa de las alucinaciones —respuestas incorrectas o inventadas por el modelo—. En concreto, la variante Thinking mostró un 38% menos de alucinaciones respecto a la versión anterior, GPT-5.1, en pruebas diseñadas para medir la precisión en respuestas fácticas.

Antes del lanzamiento de GPT-5.2, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró un "código rojo" interno para sensibilizar a su equipo acerca de la urgente necesidad de mejorar ChatGPT frente a la creciente competencia.

Asimismo, en octubre, Nick Turley, director de ChatGPT en OpenAI, alertó en un memorando interno sobre la mayor presión competitiva jamás vista, según informó The New York Times, y se fijó el objetivo de aumentar en un 5% los usuarios activos diarios antes de 2026.

A pesar de superar los 800 millones de usuarios semanales y contar con una valoración de 500.000 millones de dólares, OpenAI todavía no es rentable y mantiene más de un billón de dólares en obligaciones financieras con proveedores de computación en la nube y fabricantes de chips, fundamentales para el funcionamiento de sus sistemas de IA.

Si bien en 2022 los modelos y productos de OpenAI eran considerados los mejores del sector, la competencia se ha intensificado y Google ha recuperado terreno.

Hoy, la rivalidad entre OpenAI y Google es más cerrada que nunca, marcando un escenario en el que la innovación es constante y la supremacía en inteligencia artificial está en juego.