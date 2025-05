Google I/O 2025. Del ajedrez a la inteligencia artificial general (IAG)

En la agonía del siglo XX, el desarrollo de la inteligencia artificial admitía ser considerado incipiente. Sin embargo, las partidas de ajedrez que sostuvieron la supercomputadora Deep Blue, desarrollada por IBM, y Garri Kaspárov, el campeón mundial, establecieron un parteaguas en el desarrollo de la inteligencia artificial y, por supuesto, marcaron un hito en la historia del llamado "deporte de ciencia".

Los programadores de IBM tenían la firme determinación de poder derrotar a Garri Kaspárov, el campeón mundial de ajedrez, y recopilaron todo el conocimiento generado por los grandes maestros del ajedrez, el cual procedieron a almacenar en Deep Blue, una supercomputadora concebida exclusivamente para jugar ajedrez.

El primer encuentro fue celebrado en febrero de 1996, en Filadelfia, Estados Unidos. Kaspárov ganó tres partidas, empató dos y perdió una.

En mayo de 1997, Kaspárov y Deep Blue sostuvieron un segundo encuentro, el cual fue considerado por no pocos medios informativos como «el más espectacular duelo de ajedrez en la historia». Deep Blue ganó tres juegos, empató uno y perdió dos.

La victoria de Deep Blue estimuló el interés por el desarrollo de la inteligencia artificial y el potencial transformador del aprendizaje profundo. El encuentro entre Kaspárov y Deep Blue además reactivó el entusiasmo por el llamado "deporte de ciencia", el cual había perdido notoriedad mediática después del reinado de Bobby Fisher.

En 2010, Demis Hassabis, reconocido experto en inteligencia artificial, neurocientífico, diseñador de juegos de computadora y maestro británico de ajedrez, fundó la firma DeepMind, una compañía dedicada a la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial.

El 26 de enero de 2014, DeepMind fue adquirida por Alphabet Inc., el corporativo del cual forma parte Google.

En 2016 DeepMind decidió superar la proeza de Deep Blue, de IBM. Sin embargo, descartaron la posibilidad de enfrentar a la mente humana en el ajedrez. DeepMind optó por competir en el go, un juego de mesa originario de China, el cual supera al ajedrez en el número de posibles movimientos. Se estima que el go tiene más de dos mil 500 años de antigüedad.

Entre el 9 y el 15 de marzo de 2016, AlphaGo, un programa de inteligencia artificial desarrollado por la firma DeepMind, consiguió derrotar en cuatro de cinco juegos a Lee Sedol, destacado jugador profesional de go surcoreano, quien entonces ocupaba el segundo lugar en el ranking de títulos internacionales.

AlphaGo Zero solo necesitó 21 días para alcanzar el nivel de AlphaGo Master, la versión que en 2017 logró derrotar a 70 de los mejores jugadores de go en el mundo.

Ese mismo año, en el marco de la Cumbre Future of Go, acto celebrado en Wuzhen, China, los días 23, 25 y 27 de mayo, AlphaGo Master fue capaz de derrotar al campeón de go en el mundo, Ke Jie, en tres partidas.

A diferencia de Deep Blue, de IBM, AlphaGo Zero no recibió ningún tipo de información de origen humana sobre el go, salvo las reglas del juego. Al tercer día de autoentrenamiento, AlphaGo Zero fue capaz de derrotar a AlphaGo por 100 partidas a 0.

AlphaGo Zero se convirtió en el mejor jugador de go en la historia. Como atinadamente destaca Ray Kurzweil en su libro "La singularidad está más cerca": "lo consiguió sin información codificada de partidas reales ni intervención humana" (p.64).

AlphaGo Zero, además, fue capaz de transferir las habilidades que adquirió en el go a otros juegos, como el ajedrez, donde no solo derrotó a todos los rivales humanos, también derrotó a todas las máquinas diseñadas para ese propósito.

Para ello, solo necesitó cuatro horas de entrenamiento. La única información que le fue proporcionada fueron las reglas del juego.

Demis Hassabis, el fundador de DeepMind, continúa trabajando en Google, donde se desempeña como principal responsable de Google DeepMind. En 2024 fue reconocido con el Premio Nobel de Química.

En el marco de Google I/O, la conferencia anual de desarrolladores, realizada por Google en Mountain View, California (celebrada esta semana), Hassabis participó en una charla-debate con Sergey Brin, fundador de Google, la cual fue moderada por Alex Kantrowitz.

Hassabis, director de DeepMind, afirmó que podremos alcanzar la inteligencia artificial general (IAG) a comienzos de la siguiente década.

Hassabis sostiene que la IA "tiene el potencial de curar todas las enfermedades.

"Estamos a tiro de curar todas las enfermedades con IA, ayudar con la [crisis] climática, nuevas fuentes de energía, así como mejorar la productividad, enriquecer nuestra vida cotidiana, hacer que las cosas administrativas mundanas se traten automáticamente. Todo eso es increíble, y llegará muy pronto".

La inteligencia artificial, afirmó, "es una tecnología con el poder de erradicar enfermedades, más grande que internet, y que podría alcanzar capacidades humanas en una década".

En los primeros días de mayo, DeepMind presentó una IA científica que ya diseña chips mejor que los humanos. La visión de Hassabis ha determinado objetivos muy ambiciosos en DeepMind y, por supuesto, en Google.

El gran reto de la inteligencia artificial general es mucho más complejo que cualquier juego que haya enfrentado el hombre. Se trata de revertir el cambio climático e impedir la extinción de la vida en nuestro atribulado planeta.