Digital 2025. Plataformas y redes sociodigitales

Las plataformas y redes sociodigitales representan el tema principal del reporte Digital 2025. Globel Overview Report. The Essential Guide to the World´s Connected Behaviours -en castellano: Digital 2025. Informe general Global. La guía esencial de los comportamientos conectados en el mundo, realizado por las firmas we are social y Meltwater.

He agrupado la información del extenso apartado que dedicada el referido reporte en tres bloques temáticos. 1.- Principales datos sociodemográficos, 2.- Hábitos de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales, 3.- Popularidad de las plataformas y redes sociodigitales.

1. Principales datos sociodemográficos

En el estudio Digital 2025 fueron estimadas 5,240,000,000 identidades en medios sociales. Si las identidades correspondiesen a usuarios únicos, la referida cifra, equivaldría al 63.9 por ciento de la población total, y al 94.2 por ciento del total de usuarios de internet. Si únicamente consideramos a mayores de 17 años, representarían 86.6 por ciento del total.

En cuanto al género declarado en las identidades, podemos advertir una sensible brecha: 45.4 por ciento son mujeres, y 54.6 por ciento son hombres.

El tiempo que en promedio diario se dedica a las redes y plataformas sociodigitales fue estimado en 2 horas con 21 minutos. Además, cada mes son utilizadas en promedio 6.8 redes y plataformas sociodigitales.

Por regiones, la penetración más elevada se presenta en el norte de Europa (78.7 por ciento), y Europa Occidental (77.1 por ciento). La penetración más baja se registra en África Central (10.1 por ciento), y en África Oriental (11.1 por ciento).

Los autores del reporte instalaron a México en Centroamérica, donde la penetración de las plataformas y redes sociodigitales fue establecida en 66.6 por ciento.

En cuanto a género, las regiones que presentan las diferencias más amplias son el sur de Asia (34 por ciento mujeres, 66 por ciento hombres), África Central y África Occidental (39 por ciento mujeres, 61 por ciento hombres), respectivamente.

En Centroamérica, los porcentajes estimados fueron (49 por ciento mujeres, 51 por ciento hombres).

2. Hábitos de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales

Las principales razones para utilizar plataformas y redes sociodigitales son: 1.- mantenerse en contacto con amigos y familiares, 2.- ocupar el tiempo libre, 3.- leer noticias, 4.- buscar contenido, 5.- averiguar de qué se está hablando en plataformas digitales.

En todos los grupos de edad considerados en el estudio (16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64- 65 y mayores), la principal razón para utilizar las plataformas y redes sociodigitales es mantenerse en contacto con amigos y familiares.

En los grupos de edad 16 a 24 años, 25 a 34 y 35 a 44, la segunda razón es ocupar el tiempo libre. En los restantes grupos, la segunda razón es leer noticias.

El tiempo diario que en promedio los mexicanos dedicamos a las plataformas y redes sociodigitales fue estimado en 3 horas 12 minutos, superior al promedio mundial (2 horas con 21 minutos).

En Kenia se destina la mayor cantidad de tiempo al día: 4 horas con 13 minutos. En el extremo opuesto se ubica Japón, con 46 minutos al día.

La mayor cantidad de tiempo diario destinado a plataformas y redes sociodigitales, por edad y género, se presenta en las mujeres entre 16 y 24 años (2 horas con 59 minutos). En los hombres, entre 25 y 34 años (2 horas con 35 minutos). La menor cantidad de tiempo diario se presenta en mayores de 64 años: mujeres (51 minutos), hombres (40 minutos).

En el reporte resulta interesante advertir la información relativa al porcentaje que representa el tiempo destinado a plataformas y redes sociodigitales, respecto del tiempo total en internet. El promedio mundial fue determinado en 35.3 por ciento.

Esa unidad de análisis reporta valiosa información a los interesados en temas de alfabetización digital. Más tiempo en redes sociodigitales podría implicar un pobre aprovechamiento de internet.

México es el tercer país que dedica el mayor porcentaje del tiempo en internet a las plataformas y redes sociodigitales (42.4 por ciento). El mayor porcentaje se presenta en Arabia Saudita (43 por ciento), y el menor, en Japón (18.6 por ciento).

Por edades, los mayores porcentajes se registran en las mujeres entre 16 y 24 años (39.4 por ciento). En hombres, entre 25 a 34 años (35.9 por ciento). Los menores porcentajes corresponden a las personas mayores de 64 años: mujeres 20.6 por ciento, hombres 16.7 por ciento.

En cuanto al número de redes virtuales y plataformas digitales empleadas por mes, el promedio mundial fue determinado en 6.8 México se ubica arriba del promedio mundial (7.75). El país en el cual se emplean más redes virtuales y plataformas digitales es Emiratos Árabes Unidos (8.62), y el menor número se registra en Japón (3.49).

Respecto al número de redes virtuales y plataformas digitales empleadas por mes, por edades, el mayor número se presenta entre los usuarios más jóvenes (16-24 años), mujeres 7.76, y hombres 7.71. El menor número, en los usuarios mayores de 64 años: mujeres 3.64, hombres 3.28.

3.- Popularidad de las plataformas y redes sociodigitales

Las redes con mayor número de identidades son: 1.- Facebook (3,070,000,000), 2.- YouTube (2,530,000,000), 3.- Instagram (2,000,000,000), 4.- WhatsApp (2,000,000,000), 5.- TikTok (1,590,000,000). X, propiedad de Elon Musk fue ubicada en la decimocuarta posición con 586,000,000 cuentas.

Las plataformas y redes virtuales más empleadas por los usuarios (noviembre de 2024) fueron: 1.- YouTube (100), 2.- TikTok (55.4), 3.- WhatsApp (52.4), 4.- Facebook (52.3), 5.- Instagram (42.5).

Las plataformas y redes virtuales a las que dedicaron mayor tiempo los usuarios (noviembre de 2024) fueron: 1.- TikTok (34 horas 56 minutos), 2.- YouTube (27 horas 10 minutos), 3.- Facebook (17 horas 17 minutos), 4.- Instagram (16 horas 13 minutos), 5.- WhatsApp (16 horas 13 minutos).

Por lo que respecta a la tasa de apertura diaria (noviembre 2024), las plataformas y redes virtuales más empleadas fueron 1.- WhatsApp (84.1 por ciento), 2.- TikTok (64.4 por ciento), 3.- Line (64.2 por ciento), 4.- YouTube (63.5 por ciento), 5.- Facebook (63.2 por ciento).

En cuando al tiempo que permanece el usuario en las plataformas digitales, la mayor cantidad de tiempo corresponde a las siguientes plataformas: 1.- YouTune (7 minutos 41 segundos), 2.- TikTok (5 minutos 51 segundos), 3.- Facebook (3 minutos 43 segundos), 4.- Instagram (2 minutos 56 segundos), 5.- Reddit (2 minutos 33 segundos).

Determinadas plataformas y redes sociodigitales son empleadas para funciones específicas.

Para buscar contenido gracioso o entretenimiento, la plataforma digital más popular es TikTok (79.6 por ciento).

Para seguir e investigar marcas y productos, Instagram (62.3 por ciento).

Para mantenerse informado de noticias y eventos de interés, X (60.5 por ciento).

Para enviar mensajes a familias y amigos, Facebook (72.1 por ciento).

Para compartir fotos y videos, Instagram (70.2 por ciento).

En promedio, 50 por ciento de los usuarios emplean las plataformas digitales para buscar información sobre marcas y productos. Nigeria es el país en el cual los usuarios emplean más las plataformas digitales para buscar información sobre marcas y productos (69.9). En el extremo opuesto, Japón (27.7 por ciento). En México, el promedio fue estimado en 55.3 por ciento.

Por género y edad, los porcentajes más altos corresponden a mujeres (16-24 años), 57 por ciento; y en hombres (25-34 años), 48 por ciento. Los menores porcentajes se presentan en mayores de 64 años: mujeres 26.7 por ciento, hombres 20.6 por ciento.

En cuanto al empleo de plataformas y redes sociodigitales para la investigación de marcas, el promedio mundial fue determinado en 72.9 por ciento. México fue ubicado en la sexta posición (82.1 por ciento). Nigeria presenta el porcentaje más alto (98.2), y Japón el más bajo (44.5 por ciento).

Por edad y género, los porcentajes más altos se presentan en mujeres entre 16 y 24 años (81.7 por ciento), y en hombres en ese mismo rango de edad (78.8 por ciento). Los menores porcentajes se registran en personas mayores de 64 años (mujeres 33.8, hombres 30.3).

Las plataformas más empleadas para la investigación de marcas son: 1.- Instagram (83.4 por ciento), 2.- Facebook (62.3 por ciento), 3.- TikTok (52.5 por ciento), 4.- X (37.8 por ciento), 5.-Pinterest (36.4 por ciento).

Las cuentas más seguidas corresponden a: 1.- Amigos, familia y conocidos (48.8 por ciento), 2- Actores y comediantes (38.5 por ciento), 3.- Entretenimiento, memes y cuentas dedicadas a parodias (27.5 por ciento), 4. Programas de televisión y canales (27.3 por ciento), 5.- Bandas, músicos y cantantes (26.2 por ciento).

En todos los grupos de edad, el tipo de cuentas más seguidas corresponde a amigos, familiares y conocidos.

Respecto al seguimiento de influenciadores en plataformas virtuales, el promedio mundial fue establecido en 22 por ciento. El promedio más elevado se registró en Filipinas (44.9 por ciento). El más bajo en Rusia (6.7 por ciento). En México, el promedio fue estimado en 26 por ciento.

Por edad y género, los promedios más elevados de seguidores de influenciadores en plataformas virtuales se presentan en el segmento más joven (16-24 años): mujeres 30.8 por ciento, hombres 25.9 por ciento. El más bajo, en el grupo de personas mayores a 64 años: mujeres 4.7 por ciento, y hombres 4 por ciento.

El promedio mundial relativo al uso de plataformas y redes virtuales para propósitos laborales fue determinado en 38.3 por ciento. Nigeria presenta el porcentaje más alto (65.2 por ciento), Japón el más bajo (8.3). En México, el promedio estimado fue 42.6 por ciento.

En cuanto a edad y género, los promedios más elevados correspondieron a las personas entre 35 y 44 años (mujeres 42.4 por ciento, hombres 45.2 por ciento), y los más bajos, en las personas mayores de 64 años (mujeres 6. 8 por ciento y hombres 10.1 por ciento).

El reporte además ofrece interesante información sobre las funciones informativas de las redes y plataformas virtuales. El promedio mundial de usuarios que las emplea para enterarse de noticias fue estimado en 34.5 por ciento. Nigeria presenta el porcentaje más alto (56.6 por ciento), y Corea del Sur el más bajo (19.7 por ciento). Por lo que respecta a México, el porcentaje estimado fue 42.3 por ciento.

Por lo que respecta a las edades, el porcentaje más alto se ubica en las personas entre 55 y 64 años (mujeres 39.6 por ciento, hombres 41.5), y el más bajo, en los mayores de 64 años (mujeres 27.3 por ciento, hombres 26.1 por ciento).