Digital 2025. Cuarta parte. La televisión en internet

La cuarta entrega corresponde a la televisión y la televisión en internet.

1. Tiempo dedicado a la televisión

Los usuarios de internet mayores de 15 años, en promedio dedican al día 3 horas con 13 minutos a la televisión —cualquier tipo de contenidos—.

Los países que más tiempo dedican al día a la televisión son: 1.- Estados Unidos (4 horas con 55 minutos), 2.- Sudáfrica (4 horas con 29 minutos), 3.- Brasil (4 horas). México fue ubicado en la sexta posición (3 horas con 48 minutos al día).

En todos los grupos de edad que fueron considerados en el reporte (16-24 años, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y mayores de 64 años), las mujeres dedican mayor tiempo a la televisión que los hombres.

Las personas mayores de 64 años dedican mayor tiempo a la televisión (mujeres 4 horas con 28 minutos al día, hombres 4 horas con 6 minutos al día). En cambio, las personas más jóvenes dedican a la televisión la menor cantidad de tiempo al día (mujeres 2 horas con 57 minutos, hombres 2 horas con 23 minutos).

2. Contenidos de internet por televisión

El porcentaje mundial de usuarios de internet mayores de 16 años, quienes cada mes ven a través de la televisión contenidos en internet fue determinado en 31.7 por ciento. Los países con los porcentajes más elevados fueron: 1.- Suecia (50.2), 2.- Brasil (49.1), 3.- Noruega (47.7). México fue ubicado en el quinto lugar (45.3 por ciento).

Por lo que respecta a la edad, los porcentajes más altos de usuarios de internet mayores de 16 años, quienes cada mes ven a través de la televisión contenidos en internet, los presentó el grupo de 35 a 44 años (mujeres 36.1, hombres 32.8).

3. Streaming

Para determinar la penetración mundial del streaming, en el reporte fueron considerados usuarios mayores de 15 años que cada mes ven contenidos de televisión vía streaming. El porcentaje fue ubicado en 91.9 por ciento. Los países con los porcentajes más altos fueron: 1.- Chile (98.1), 1.- Filipinas (98.1), 2.- Grecia (97.8), 3.- México (97.6).

Por edades, en el grupo de menor edad se presentan los porcentajes más altos (mujeres 96.1 y hombres 95.6). En cambio, en el grupo de mayor edad (mayores de 64 años) se presentan los porcentajes más bajos (mujeres 67.7, hombres 72.2).

El tiempo destinado a servicios streaming de televisión representa 43.3 por ciento del tiempo total diario destinado a la televisión. Los países que presentan los porcentajes más elevados son: 1.- Arabia Saudi (54.8), 2.- Emiratos Árabes Unidos (53.7), 3.- China (51.5). El porcentaje asignado a México (42.2) fue menor al promedio mundial (43.3).

Por edades, en el grupo de menor edad se presentan los porcentajes más altos (mujeres 50.5 y hombres 51.8). En cambio, en el grupo de mayor edad (mayores de 64 años) se presentan los porcentajes más bajos (mujeres 14.8, hombres 16.4).

4. Pago por servicios de televisión y películas vía streaming

En cuanto al pago por servicios de televisión y películas vía streaming, determinado a partir de usuarios de internet mayores de 15 años que pagan cada mes por los mencionados servicios, el promedio mundial fue determinado en 31.5 por ciento.

Los países que presentan los porcentajes más elevados son: 1.- Paraguay (53.7), 2.- México (50.8), 3.- Brasil (48.9).

Por edades, en el grupo de mayor edad (mayores de 64 años) se presentan los porcentajes más bajos (mujeres 24.9, hombres 27.3).

5. Series y películas más populares

Las series de televisión con mayor audiencia durante los primeros 91 días son: 1. Wednesday, primera temporada (252,100,000), 2.- Stranger Things, cuarta temporada (140,700,000), 3.- Dahmer (Monster: The Jeffrey Dahmer Story (115,600,000).

Las películas con mayor audiencia durante los primeros 91 días son: 1.- Red Notice (230,900,000), 2.- Don´t look up (171,400,000), 3.- The Adam Project (157,600,000).

Las series más populares —no en inglés— en la historia de Netflix son: 1.- Squid Game, primera temporada (265,200,000), 2.- Money Heist, parte 4 (106,000,000), 3.- Lupin, parte 1 (99,500,000).

Las películas más populares —no en inglés— en la historia de Netflix son: 1.- Troll (103,000,000), 2.- Under Paris (102,300,00), 3.- Society of the Snow (98,500,000).

6. Videos en línea

El promedio mundial de usuarios de internet que ven cada semana videos en línea fue establecido en 92 por ciento. Los países que presentan los porcentajes más altos son: 1.- Nigeria (99.6), 2.- Ghana (99), 3.- Marruecos (98.9). México fue ubicado en la décimo primera posición (96.7 por ciento).

Por edades, en el grupo de menor edad se presentan los porcentajes más altos (mujeres 93.3 y hombres 94.7). En cambio, en el grupo de mayor edad (mayores de 64 años) se presentan los porcentajes más bajos (mujeres 69.68, hombres 71.2).

Los géneros predilectos son: 1.- Videos musicales (48.8 por ciento), 2.- Comedias, memes o videos virales (35.2 por ciento). 3.- Video livestream (28.4 por ciento).

Por lo que respecta al video en entretenimiento, las principales aplicaciones móviles son —determinadas con base en el número de usuarios activos durante el mes— 1.- YouTube. 2.- Instagram, 3.- TikTok.

Con base en el tiempo destinado, las principales aplicaciones móviles son: 1.YouTube, 2.- TokTok, 3.- Instagram.

En la siguiente entrega centraremos nuestra atención, finalmente, en los medios sociales.