Vienen días importantes para los nadadores

Vienen días muy importantes para los nadadores mexicanos. Y aunque hay poco tiempo de preparación, se puede tener la seguridad de que entrenarán para que alguien más pueda dar la marca para los Juegos Olímpicos, en el Campeonato Mundial en Doha, Qatar.

El proyecto de nadadores mexicanos para clasificar a los Olímpicos luce complicado, pero con planeación se puede dar. Por ejemplo, resulta admirable que la mejor nadadora mexicana, María Mata Cocco, se va el día 6 de este mes a Estambul, Turquía, a prepararse con las mejores del mundo en 200 metros mariposa, que es su prueba. Estará con el mejor entrenador del mundo en esta prueba, el doctor Damir Dedovic, que ha aceptado a Mata Cocco, quien se apoyará económicamente con lo mucho que ha servido lo que han ayudado el Presidente y Fundación Telmex, con recursos para que los atletas puedan hacer este tipo de viajes.

Para darnos una idea de las nadadoras con las que estará entrenando mes comparto la lista: Lana Pudar, de Bosnia y Herzegovina: 2 oros en Worldwide Junior Championship, una plata, dos bronces en Copas del Mundo y un bronce en Campeonato del Mundo curso corto. Catarina Monteiro, de Portugal: 11 en el mundo en 200 mariposa. Anja Crevar, de Serbia: plata en Juegos Olímpicos juveniles, plata en Campeonato del Mundo en scm y bronce en Junior World Cup.

Después de trabajar en Turquía saldrá a Doha, a hacer un campamento previo al Campeonato del Mundo. Ahí se unirán otros nadadores que tienen posibilidades de dar marca para París 2024 y que no han dejado de trabajar en Estados Unidos, como Jorge Iga, Melissa Rodríguez, Héctor Ruvalcaba, junto a Miguel de Lara, quien ya clasificó en los 200 metros pecho, pero que sigue preparándose ahora para llegar bien a París. Seguramente estará ahí Andrés Dupont, quien tiene chances de dar la marca.

Que quede muy claro, afortunadamente los apoyos que han recibido los muchachos los han utilizado de gran manera, con inteligencia y planeación para que les alcance en todo lo que han proyectado en busca del sueño olímpico. Si no han dado marca después de estar en Doha, habrá posibilidad en el Mare Nostrum, que se compone de tres eventos, uno en Barcelona, otro en Mónaco y en Niza. Esas serían las últimas oportunidades de clasificar.

Es triste saber que ahora que se anuncian las becas y más apoyos a los que han dado marca a Olímpicos, los deportistas de clavados, natación artística y natación no tendrán ese beneficio. No sé qué han hecho estos jóvenes, que me consta no se meten en problemas de política, para que los traten así. No sé por qué se les niegan los recursos. Sé que hay problemas de la Conade con aquellos deportistas que han participado en eventos de la Comisión Estabilizadora y por eso están castigados, pero esto es ridículo. No es correcto lo que pasa con los deportistas de actividades acuáticas del país. Esperamos se resuelva para su beneficio, porque pese a todo ellos no han dejado de trabajar y de dar la cara por su país, que al final es de lo que se trata.