Basta de farsas, la federación de natación no ha desarrollado nada en 15 años

Es importante hacer una reflexión de lo que han sido los últimos años en la actividad acuática en México, con la problemática de la desafiliación por parte de la World Aquatics de la Federación Mexicana de Natación, algo que pese a que lucía como un paso para tener mayor certidumbre a futuro, simple y sencillamente no se puede arreglar.

El presidente de la desconocida FMN, durante 15 años se la pasó presumiendo que el éxito de los deportes acuáticos era su gestión, que calificó como la mejor por encima de cualquier otra federación deportiva en México. Pero lo único que hizo fue enriquecerse impunemente. Vamos a analizar las razones del desarrollo acuático de nuestro país en las cuatro disciplinas.

Por ejemplo, recordemos que en donde se preparan las integrantes del equipo de natación artística es en instalaciones construidas por el gobierno de 2006. No quiero decir que gracias a eso tenemos una natación artística de primer nivel, simplemente poner las cosas en su justo nivel; ahí también, por ejemplo, se preparan los clavadistas de Ma-Jin, quien de igual manera fue traída por el gobierno.

Y hablando de clavados, hay que decir que los mayores éxitos en los últimos años se han dado con la gente del estado de Jalisco, con Iván Bautista como entrenador, y entre otras cosas, con la construcción de impresionante infraestructura en este estado. Por su parte, los clavadistas que se preparan en Nuevo León también lo hacen con entrenadores chinos que se trajeron en dicha gestión, así como la alberca y varias instalaciones en la entidad.

En Baja California se construyó un Centro de Alto Rendimiento impecable que hasta la fecha funciona, y lo construyó el gobernador del estado en la gestión de 2000 a 2006. No quiero hacer notar que esa gestión logró los éxitos actuales, sino que el desarrollo deportivo en este país no se da si no es con los apoyos del gobierno federal y gobiernos estatales.

¿Qué hizo la FMN durante 15 años? Administrar recursos que por ley le da el gobierno para desarrollar actividades de nivel competitivo y de evolución. Pero quienes realizan ese trabajo de desarrollo de los atletas es por los gobiernos estatales y el federal, que ha dado apoyo histórico.

Ni las federaciones nacionales ni el Comité Olímpico Mexicano han desarrollado a esos deportistas, lo han hecho con los programas federales y en algunos casos la acertada dirección de algunas federaciones nacionales. En el caso de la FMN, solamente ha sido un mito, porque los últimos tres años que no ha estado esa gente al frente, hemos tenido la mejor actuación de los deportes acuáticos en nuestro país.

Ahora que están a punto de salir los deportistas a París 2024, tiene que quedar claro: El deporte mexicano no se desarrolla, en primera instancia, con el apoyo de los padres de familia que siempre están ahí con sus hijos, y después si no es con el apoyo del gobierno federal y los estatales, y no por federaciones como la de natación, que solamente han tomado sus disciplinas para sacar dinero.

El mejor equipo de natación artística de la historia no lo hizo la FMN, tampoco a los mejores clavadistas; todos ellos han alcanzado su mayor nivel gracias a los apoyos de gobiernos estatales y federales.

Que, por ejemplo, en deportes acuáticos hemos tenido problemas en los últimos tres años por la falta de becas, es una realidad, pero los apoyos directos del Presidente tras los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, con lo que los atletas pudieron solventar su preparación, vuelve a ser una iniciativa federal. Para cerrar este ciclo olímpico, el COM ha logrado patrocinios importantes, pero sigue y se seguirá sosteniendo del apoyo gubernamental.

El mito de la FMN queda demostrado que lo único que hizo y hace ese grupo desconocido por la World Aquatics, es sacar dinero y dinero para ellos.

No es posible seguir pensando que las federaciones nacionales son las que suelen hacer el desarrollo de los deportistas en México, aunque claro hay casos excepcionales con federaciones que planifican y guían de manera exitosa a sus deportistas, pero el caso de los deportes acuáticos, tenemos tres disciplinas muy exitosas sin ningún apoyo de la federación. En el caso de la natación, la federación lo único que ha hecho es estorbar, y abonar al rezago por estos últimos tres años de problema.

