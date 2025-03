Urge preparar los selectivos de natación de abril

El próximo mes será muy importante para la natación de nuestro país y sus deportistas. Se tiene pensado que el selectivo para las competencias internacionales (como el Mundial de Singapur, los Juegos Panamericanos Junior y todos los eventos importantes que se tienen) se lleve a cabo del 21 al 27 de abril.

Este selectivo está programado en Tijuana, Baja California, pero no solamente eso, sino que después, del 27 al 30 de abril, también será el torneo selectivo para los Juegos Conade, en ese mismo lugar. Creo que fue extraordinaria la gestión para que se lleven a cabo en un mismo lugar ambos eventos.

Se ha tardado demasiado la Comisión Estabilizadora para convocar a estos selectivos tan importantes. Y esto es trascendental, ya que —para poder hacer un muy buen trabajo— se requiere que salgan con tiempo las convocatorias, pese a que los reglamentos dicen que con un mes de anticipación es más que suficiente.

Sin embargo, si quisiéramos hacerlo con un mes de anticipación, ya estamos tarde.

El trabajo de quien está al frente de la Comisión Estabilizadora en la natación mexicana ha sido a marchas forzadas, pero faltan las decisiones finales para que salgan las convocatorias.

Estoy convencido de que uno de los atrasos que hemos tenido es —precisamente— que no planificamos con tiempo todo lo que es la organización, para poder llegar a estos eventos tan importantes. Esperamos que esta misma semana salga la convocatoria, porque —de otra manera— no estaría en la legalidad hacerlo, si no se realiza con un mes de anticipación. De verdad que no sé cuál es la problemática, cuando veo que se trabaja muy bien con la Conade para que estos eventos sean todo un éxito.

Me gustaría muchísimo que ya no pusieran tantas trabas a los deportistas, quienes tienen que hacer reservaciones de vuelos, hospedaje, alimentación y todo lo que corresponde, para poder tener un buen evento.

Esperamos que en esta semana ya esté la convocatoria lista, para poder planificar con todos los equipos que participan en este evento, que es parte fundamental para los nadadores mexicanos.

De salir hoy, estaremos a tiempo de corregir muchos errores que no se han atendido por falta de interés de la gente que está al frente de estas comisiones estabilizadoras.

Por otra parte, ha sido una gran noticia la elección de Kirsty Coventry, como la primera presidenta en la historia del Comité Olímpico Internacional, luego del final de la etapa de Thomas Bach.

La zimbabuense Coventry fue una gran nadadora, con siete medallas olímpicas (dos de oro), tanto en dorso como en combinado. Sé que trabajará intensamente por la igualdad y la mejora del deporte internacional.

Para la natación mundial, es una gran noticia, ya que seguramente impulsará, entre otros deportes, el trabajo de la World Aquatics, para llevar a estas disciplinas al siguiente nivel. Enhorabuena.

