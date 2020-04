Señor Presidente

Soy un mexicano de 77 años que durante toda mi vida he entregado mi trabajo en busca, primero de promover el deporte y después de aportar algo a nuestro país. Por eso es que estoy activo desde los 15 años, primero en el Instituto Mexicano del Seguro Social (de 1960-82), como profesor de natación y después como responsable de las actividades acuáticas. En ese periodo entendí que el trabajo arduo y disciplinado llevan al éxito. Así lo vi, siendo parte de los equipos que ganaron un par de medallas olímpicas para México, en el 68 con Felipe Muñoz (200 metros pecho) y en el 80 en clavados con Carlos Girón (q.e.p.d.).

Soy un mexicano que me he entregado en cuerpo y alma en todo momento. Después de trabajar en esa maravillosa institución, mi alma máter el IMSS, me independicé y tuve la fortuna de empezar un negocio con una escuela de natación en 1978 y después pude crecer en esta industria, que es la de la salud y el deporte, sin olvidar la natación, además de crear un concepto en el que se mezclan gimnasios y actividades dirigidas.

Ahora tengo una empresa con 42 años de existencia, en la que han colaborado cientos de mexicanos trabajadores y honestos, en la que se han formado deportistas olímpicos y grandes profesionales. Soy un hombre apartidista aunque con la fortuna que en el año 2000 me nombraran director de la Conade, en donde tuve el privilegio de colaborar directamente con usted cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por eso es que hoy me dirijo a usted, con respeto, para platicarle no solamente lo que estoy viviendo en lo personal, sino por lo que están pasando miles o millones de personas que día a día ponen en juego su patrimonio en la micro, pequeña y mediana empresa. Todos ellos hoy sufren en lo económico y por la incertidumbre que se vive ante esta crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

En estos momentos después de trabajar por 60 años, en verdad que no sé qué va a pasar o cómo vamos a salir adelante en una empresa de poco más de mil 300 empleados. Y así están muchos otros empresarios, sin importar si son ellos quienes atienden su negocio, tienen 10 o 20 empleados o algunos que tienen miles. No pido dádivas ni evitar nuestras obligaciones fiscales, que siempre he cumplido, y que entiendo que también son necesarias para el país, lo que pido es consideración para este tipo de empresas, tiempo. Usted dice que es una crisis transitoria y lo creemos, pero desde este lado le puedo confirmar que no hay negocio que aguante más de tres meses sin tener ingresos. Pude cumplir con mis trabajadores para pagarles el mes de marzo y para abril, aunque sé que será complicado no los dejaremos. Sin embargo, veo tan difícil que nuestros 20 mil usuarios regresen en mayo que pienso lo complicado que será salir adelante. Y lo mismo le pasará al resto de la gente que hoy tiene en pausa su negocio, su forma de ganarse la vida.

Ojalá considere a todos quienes tenemos este problema. Sé que hoy saldrá a dar lineamientos en el aspecto económico para nuestro país. Sé que sus intenciones son apoyar a los menos favorecidos y lo compartimos, pero pensemos también en aquellos que se arriesgan para generar empleos y en aquellos trabajadores que están a la espera de saber lo que pasará.

Afortunadamente tengo la oportunidad que me brinda este medio (algo que agradezco enormemente a su presidente ejecutivo, Juan Francisco Ealy Ortiz, y a su director general, Juan Francisco Ealy Jr.) para poder enviar este mensaje y que seamos escuchados. No queremos quedar exentos de nuestras obligaciones fiscales, sino que considere ampliar plazos y dar facilidades para que los millones de empresarios que ahora tenemos problemas podamos salir de esta crisis y cumplamos con todas nuestras obligaciones.

Profesor