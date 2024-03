Se repiten los mismos errores en la natación mexicana

Es increíble cómo un personaje como Verónica Pavón ha adquirido tanto protagonismo dirigiendo la natación artística en la Comisión Estabilizadora, y no porque no tenga la capacidad de hacer una buena labor en dicha disciplina, sino porque está cometiendo el mismo error que quienes encabezaban la anterior Federación Mexicana de Natación.

Ha sido tan hábil, que no solamente decide lo que pasa con la natación artística, que es su especialidad y para la que tiene un gran conocimiento técnico, sino que también decide lo que tiene que ver con natación y aguas abiertas, pone entrenadores, los quita, viaja por todo el mundo.

Siempre apoyé a Pavón cuando la destituyó Kiril Todorov del área de natación artística de la pasada FMN, pero ahora me parece un camino poco adecuado.

Es preocupante que ella decida lo que debe hacerse técnicamente en la natación (alberca, aguas abiertas y master). Es increíble que ahora va a organizar el CCCAN en Monterrey, que sigue siendo parte fundamental de la planeación que falló de la temporada, pero que no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a la planeación.

Porque para llegar a este Campeonato Centroamericano, los niños y jóvenes nadadores tendrán que participar en seis eventos y no existe una congruencia técnica en hacerlo así. Tal parte que se rodea de personajes, a los que manipula para decidir qué es lo que más le conviene.

Ella es un buen elemento, pero que se dedique a la natación artística, porque no se necesita alguien especializado en cierta actividad que quiera abarcar y dedicarse a todo. Ya hemos visto que cuando una persona toma las responsabilidades de todas las actividades acuáticas, no nos va bien.

Porque no queremos que se repita lo que sucedió en la pasada federación, que ya tendría que haber sido renovada. Espero que Marijose Alcalá se dé cuenta de que no se puede hacer algo similar a lo que se hacía con el pasado presidente de la FMN, que solamente veía por lo que más le convenía.

Me da pena tener que exponer esto, pero es lo que está pasando en la natación mexicana, cuando habemos quienes sin querer otra cosa más que ayudar a los deportistas, no hemos dejado de apoyar de distintas maneras y nos da coraje cuando vemos la lista de viajes hechos por esta persona:

-Mundial Curso Corto Abu Dabi 2021

- Cancún selectivo Quintana Roo 2022

- Mundial Budapest 2022

- Mundial Corta Melbourne, Australia 2022

- Monterrey selectivo 2023

- Centroamericanos El Salvador 2023

- Panamericanos Santiago, Chile 2023

- Portugal aguas abiertas 2023

- Mundial Fukuoka, Japón 2023

- Mundial Doha, Qatar 2024

Además de que se ha tomado atribuciones que no le corresponden como el registro de las competencias de World Aquatics de todas las disciplinas, así como la organización y función como delegada de importantes eventos que están por venir para la natación como Selectivo Juegos CONADE Natación (del 10 al 14 de abril), selectivo Juegos CONADE de Aguas Abiertas (del 25 al 28 de abril), Selectivo CCCAN Natación de la Comisión Estabilizadora (del 1 al 5 de mayo), Selectivo CCCAN Aguas Abiertas de la Comisión Estabilizadora (11 de mayo), además de los Juegos CONADE y el CCCAN en Monterrey a mediados de junio.

Hay que reflexionar si realmente queremos que esta persona tenga tantas atribuciones, aunque no conozca de las necesidades y la cuestión técnica de la natación, haciendo cosas que no llevan un proceso lógico y según lo programado para lo que falta de esta temporada no es algo correcto para los padres de familia que buscan recursos para ir a esas seis competencias. Vuelven a darnos el mensaje de que para ser nadador en este país se requiere mucho dinero, ya que nadie patrocina competencias, viajes, uniformes a los deportistas que asisten a estos eventos. La comunidad acuática debe darse cuenta de que no se puede seguir este juego porque no nos llevará a ningún lado.

