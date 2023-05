Orgullo mexicano

Al llegar al Grand Prix de Mission Viejo, California, y ver que en este importantísimo club de natación en Estados Unidos se ha comenzado a utilizar desde hace unos meses el método de enseñanza de acuática nelsonvargas, no puedo sentir más que orgullo.

Me da gusto, porque es una institución que tiene desde 1965 con el desarrollo de la natación y de aquí han salido grandes medallistas mundiales, olímpicos, etc.

Es orgullo, porque el que esta institución haya aceptado usar el método de enseñanza de ANV es para mí, como creador, un honor.

“Tenemos mucho tiempo conociéndote, sabemos que eres uno de los mejores —si no es que el mejor— en cuanto a la enseñanza de la natación. Somos uno de los mejores en Estados Unidos y queríamos adoptar tu programa; lo hemos hecho de manera muy exitosa”, me dijo Dea del Rosario, business operations director de Mission Viejo Swim Club.

Ángel Martínez me ayudó en esta charla con Dea del Rosario y también me dio mucho gusto que él mismo, junto a Héctor Rubalcava, se dieran cuenta de la importancia que le han dado a lo que ha sido el sello de ANV desde hace mucho tiempo. Me llamó la atención que por una clase de 30 minutos cobran 36 dólares; es elevado por una sola sesión, pero vale la pena.

El método ha tenido éxito, es alegría para los niños. La secuencia que se da en la enseñanza la han tomado de primera los pequeños y ha sido bien recibida por sus padres. Ir mejorando nivel por nivel no solamente es alegría, sino que se dan cuenta de que aprenden a nadar. El orgullo que tengo por este método de enseñanza es magnífico.

Martínez y Ruvalcaba me preguntaron cómo comenzaron a utilizar el método en esta institución. Fue a través de uno de mis hijos, Fernando. Funciona hace más de seis meses y, a cambio, realizamos entrenamiento de alto rendimiento para nuestros entrenadores.

Estoy muy orgulloso, porque jamás me imaginé que este método que trabajé hace 45 años —junto al gran entrenador Ronald Johnson— iba a llegar tan lejos.

En este Grand Prix participan algunos de los mejores nadadores de nuestro país, como Ángel y Héctor, quienes estuvieron en los 200 metros mariposa; Atena Meneses en 100 libre y 50 dorso, y Andrés Dupont (quien está en la universidad de Stanford). Además, conviví con el entrenador español Sergio López, quien trabaja con Miguel de Lara, Jorge Iga y Melissa Rodríguez. Hablamos de sus planes para Fukuoka.

Ha sido una gran visita, muy enriquecedora y emocionante, que nos ha dejado más ganas de seguir trabajando.