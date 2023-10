No hay pretextos para no tener otros Juegos Panamericanos históricos

A diez días de que se vaya la delegación mexicana a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, todo parece ir en orden. Nuevamente el gobierno de México financia, como ha sido históricamente, el gasto principal de todo el equipo que representará a nuestro país.

Sabemos que una parte importante en cuestión de uniformes, transportación, lo consigue el Comité Olímpico Mexicano con patrocinadores, pero la columna vertebral del apoyo es con el gobierno, como ha sido desde que tengo uso de razón. Ahora, que exista ese recurso por ambos lados siempre será maravilloso.

He vivido una historia de 65 años y siempre el gobierno a través del órgano deportivo y la SEP sacan los recursos para estos eventos. Para estos Panamericanos ha llegado sin ningún problema, ya solamente para esperar, prácticamente, que las muchachas y muchachos, además de equipos multidisciplinarios, se suban al avión.

No habrá ningún pretexto para los deportistas, porque en estos momentos no tienen ninguna posibilidad de quejarse de que no hay recursos para el viaje, porque todo está fríamente calculado para que asistan a Chile. Cerca de 900 personas componen la delegación, y qué bueno porque es lo que merecen nuestros deportistas que tanto han trabajado en este apretado ciclo olímpico.

Es importante mencionar que gracias a los apoyos que el gobierno entregó, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los que participaron y ganaron medallas en los pasados Juegos Centroamericanos, estos atletas lograron financiar eventos de preparación, ya que con ese recurso es normal que se paguen todo lo que utilizan ponerse en la mejor forma posible antes de Panamericanos. Igual hay que recordar que la Fundación Telmex dio una buena cantidad a medallistas en San Salvador, lo que les permitió poder planear de gran manera su camino a Santiago 2023.

Al deportista mexicano le ha salido todo sin problema. Ahora, esperemos que el resultado sea similar a Lima 2019, en donde México se alzó con el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil; en aquella ocasión se le ganó a Canadá, Cuba, Venezuela. Esperemos volver a ser protagonistas y se obtenga ese tercer lugar.

Lo único que me ha llamado la atención es que no existe un libro de la delegación como tal, con la historia y currículo de los deportistas. Eso normalmente se hacía previo a estas competencias y es un estímulo para el atleta porque es la historia de quienes representarán al país. Sería interesante que hubiera esa famosa guía de la delegación mexicana para Santiago 2023.

Si no quieren gastar en la impresión de estos libros, que es muy entendible, se puede realizar de manera digital, pero para ello se requieren tres cosas, planeación, trabajo y disposición.

Por otra parte, el comité organizador en Chile, encabezado por Neven llic, presidente de Panam Sports, ha hecho un trabajo impecable para que haya unos grandes juegos. Hace unos días anunció que está todo listo y por supuesto, que ya queremos que los deportistas mexicanos estén por allá para que comiencen a vivir el ambiente de la justa.

Felicidades al comité organizador y esperemos que sean unos grandes juegos. Ahí estaremos reportando para este prestigiado diario al que quiero felicitar por un aniversario más, en estos 107 años de ser pilar en la información de nuestro país.