México no puede confiarse en busca de ese segundo lugar Panamericano

Estamos a un poco más de la mitad del calendario de los Juegos Panamericanos y México se coloca en segundo lugar del medallero en Santiago 2023. Los deportistas que les falta competir no deben confiarse a que estamos firmes en esa posición porque será muy difícil mantenerse con Canadá apretando, y seguramente Brasil en el atletismo buscará alcanzarnos.

El trabajo que ha hecho la delegación mexicana ha sido magnífico, digno de admirarse. Pese a que se piensa que el deporte mexicano está un poco descontrolado por su dirección, las personas que entrenan a los muchachos y los propios deportistas están muy conscientes que ya no es como antes, cuando todo dependía de los apoyos que vinieran del erario.

Ahora han entendido que si no hay apoyos por parte del gobierno, ellos pueden conseguir sus recursos para su preparación. Aunque también hay que aclarar que ese no ha sido el caso ahora, ya que después de los Juegos Centroamericanos, el estímulo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador fue maravilloso, lo que se sumó a lo que aportó la Fundación Telmex.

Muchos deportistas llegaron a sumar hasta 1 millón de pesos y con esos recursos se han preparado a conciencia, han trabajado bien y los resultados ahí están, en gran medida gracias al compromiso que traen con ellos mismos, sus familias y entrenadores.

Aparentemente, la Conade no está trabajando, pero los resultados nos dicen otra cosa, nos dicen que existe un seguimiento a los deportistas mexicanos, existe fogueo, existe competencia y un trabajo planificado. Esperemos que los resultados se sigan presentando.

El COM ha ayudado y lo ha hecho también de estupenda manera y con mucho compromiso; sin embargo, la principal responsabilidad para que los deportistas estén en su mejor versión ha sido de los entrenadores y la Conade que siempre debe estar atrás de ellos.

Ante todo esto, solamente queda una pregunta que quisiera resolver:

Estuve diez días en Chile y no pude ver a la directora de la Conade. No sé si fue a otros deportes o simplemente no fue a los deportes acuáticos, aunque eso no quiere decir que el gobierno no ha apoyado a los deportistas en lo que se refiere a brindarles lo necesario para este gran evento.

El recurso para vuelos, hoteles, etc., viene la mayor parte del gobierno y también de los patrocinios que ha conseguido el COM, lo que ha sumado bastante. Hoy, los resultados están a la vista y México se perfila a otra actuación histórica en Panamericanos, aunque como mencioné al inicio, no deben confiarse, ya que la competencia por ese segundo lugar, o tercer lugar (como el que obtuvieron en Lima 2019), va a ser realmente dura.