Luchemos por los Centroamericanos

Después de la noticia que nos dio la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, sobre que no existen recursos para asistir a los Juegos Centroamericanos, que se llevarán a cabo en El Salvador en junio, me es difícil creer que el Gobierno Federal —a través de la Conade— no apoye este evento.

La estadística dice que México ha sido líder de esta competencia en muchas ocasiones y es increíble pensar que no habrá recursos para que nuestros deportistas vayan. Para tener una idea más clara de lo que representa esta justa, solamente hay que recordar el gran papel en Barranquilla 2018.

Después, fue un extraordinario papel en los Juegos Panamericanos 2019 —en Lima, Perú—, donde México quedó en tercer lugar, sólo debajo de Estados Unidos y Brasil.

Hay que recordar que la natación y aguas abiertas fueron las disciplinas que más preseas de oro le dieron a la delegación mexicana en 2018, sumando también clavados y nado artístico. Pero, solita la natación, sin contar aguas abiertas, sumó 43 medallas.

Podrían decir que los Centroamericanos no tienen ningún valor deportivo; sin embargo, es un aliciente para los atletas mexicanos sentirse poderosos en el área.

Por eso, repito que me llama la atención que no vaya a haber apoyo. Lo que sí sé es que vamos tarde, que se necesita la planeación correcta para que la delegación mexicana viaje a los Centroamericanos, que estén los procesos e itinerarios bien afinados, y los papeles correctos, para llegar a El Salvador y hacer un buen papel.

Ojalá que las autoridades deportivas del país se pongan de acuerdo para sacar esta responsabilidad. Yo sí les pediría que no tengan en la incertidumbre a los deportistas mexicanos. Tenemos que ser muy claros, esto es el inicio del ciclo olímpico 2024, uno muy corto, ya que este año se juntaron muchos eventos: Centroamericanos en junio; después, habrá Campeonato del Mundo, Panamericanos y —para cerrar— la Universiada Mundial.

Si no hay una correcta planeación, los deportistas mexicanos van a sufrir, y con el anuncio que se hizo de que no hay lana, más incertidumbre estamos generando en todos ellos, lo cual por ningún motivo resulta positivo.

Ojalá que se reúnan los recursos, ojalá que el anuncio del fidecomiso que quiere hacer el Comité Olímpico Mexicano sea rápido; considero que puede serlo si hay las condiciones adecuadas. Pero, eso sí, es importante recordarle a las autoridades del deporte nacional, que México ha sido protagonista en los Juegos más antiguos, que son los Centroamericanos y del Caribe, y que no se puede perder esa oportunidad de traer grandes resultados, por cosas que no tienen que ver con lo que pasa en las pistas, las albercas, las canchas, etcétera.