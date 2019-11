La mejor inversión con los hijos

No hay nada mejor que un padre que tiene claro que la mejor inversión que puede hacer para con sus hijos, es darle las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar como personas de bien (como se dice comúnmente), y los ayude a hacer de este país un lugar mejor. Desde que inicié en el deporte, me dí cuenta que los jóvenes que tienen una formación como atletas logran encajar mejor en los retos que la sociedad les pone a lo largo de su vida, tanto de manera personal, como profesional. Hace unos días encontré un texto que realizó un padre de familia en el que explica por qué invierte dinero y tiempo en llevar a su hijo a un club deportivo. Y coincidimos en que no pueden tomarse este tipo de actividades extraescolares solamente como una forma de distraer a los niños o incluso, como piensan algunas personas, tenerlos ocupados para que no “estén molestando”. En su experiencia, este hombre ha descubierto que llevar a su hijo a un club, al futbol, a natación, a gimnasia, etc., le ha ayudado a que sea “disciplinado”, que aprenda a cuidar su cuerpo y su mente, a trabajar en equipo y sobre todo, a poder controlar y trabajar con la frustración que invade al ser humano cuando no logra el éxito en lo que hace. El deporte es eso y no necesariamente los padres tienen que gastar una fortuna para encaminar a sus hijos a este estilo de vida de disciplina y trabajo. Sé que no todas las familias tienen la posibilidad de darle acceso a sus muchachos a una actividad deportiva, cuando en México todavía luchamos por igualdad de oportunidades para la educación, pero aquellos que puedan hacerlo es muy importante. Insisto, en algunos casos no se tiene que gastar mucho, pero sí encaminarlos a hacer las cosas con dedicación.

Es importante entender que los clubes, deportivos o equipos, no deben existir solamente para hacer ejercicio y mucho menos cuando se trata de jóvenes. Debemos entender que es un impulso a su formación, a competir y superarse.

Sería ideal que todos los deportivos de este país se preocuparan por eso. Eso nos está faltando mucho en México porque creemos que todos estos lugares para hacer alguna actividad deportiva son exclusivamente lugares de entretenimiento. Algunos han costado una fortuna para su construcción y deben aprovecharse correctamente, hacer que ese dinero que se gastó, rinda frutos.

Tenemos que hacerle ver a los hijos que la vida es una competencia permanente, cada que uno está en una competencia trata de superarse, de ser mejor que el otro incluso en la derrota.

Complementar la formación de los jóvenes a través del deporte (sin olvidarnos de lo académico), es vital para todos ellos, para el futuro de un país que demanda mejores personas. Por supuesto que no es lo único que como padres debemos hacer para criar gente buena, pero en verdad que ayuda mucho, más en estos tiempos en los que pareciera tan fácil que nuestros jóvenes se desvíen ante la tentación del dinero fácil. Como padres no debemos rendirnos y apoyarnos de todo lo que tengamos a la mano para que no sufran en el futuro.



