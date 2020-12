Kiril Todorov se sigue burlando

Y es cierto, se burla de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Federación Internacional de Natación, del Comité Olímpico Mexicano, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y de toda la comunidad acuática de México.

¿Por qué se burla?

Es increíble que estos organismos no se den cuenta de todas las trampas y aberraciones que hace el presidente de la Federación Mexicana de Natación. Un personaje que ha ocupado el cargo de manera ilegítima en su último periodo, al operar con un estatuto que no fue avalado por la FINA. Eso es lo grave del asunto y claro que buscará reelegirse en marzo, aún cuando la comunidad acuática no lo quiere más en el cargo; es un personaje indeseable para el deporte acuático.

Por esta razón, es increíble que las autoridades de todos los niveles no pongan orden. Lo peor es que parece algo sustentado por la Conade, que no ha sido capaz de instalar el Coved para que haya justicia en las elecciones del deporte federado. Es como si no existiera el INE a nivel nacional para cualquier elección.

¿Por qué digo que les toma el pelo, que se burla? Esta FMN está convocando a una asamblea en febrero para cambios de estatuto, mismos que debieron hacer desde hace tiempo; es más, nunca fue avalado por la FINA y ha estado fungiendo como presidente con un estatuto que no es legal, y ahora que la Federación Internacional se da cuenta, le exige que lo cambie, pero no se trata sólo de eso, sino de que ha operado ilegalmente.

El señor va a cambiar en febrero el estatuto para permitir competir por el cargo a personajes como Felipe Muñoz y Fernando Platas, pero un mes después vendrá la asamblea de elecciones y ahí viene el problema, ya que éste tiene el control de la mayoría de las asociaciones, que son las que eligen y que venden su voto por migajas.

Y con estos movimientos dirá que deja a todos contentos, ya que ya cambió el estatuto y no tendrá más problemas con la FINA, y seguirá en el cargo, ya que tiene a algunas asociaciones maiceadas. El peor de los descaros es que hará estos movimientos en las instalaciones de la Conade, que en lugar de regular, parece apapacharlo.

Por otro lado, se cree que debiera haber elecciones en los estados para cambio de presidente de las asociaciones, pero hay algunas, como la de Zacatecas, en las que opera el Tesorero de la federación y se puso de pretexto la pandemia para no hacer estas elecciones, con el cobijo de la FMN.

Todo lo que ha hecho es más que suficiente para no dejarlo contender otra vez y hasta destituirlo, aunque eso se ve lejano. Lo único que parece que puede detener esa reelección es que las investigaciones de la UIF y la FGR en contra de este señor se resolvieran antes de las asambleas. De ahí en fuera, la elección está cantada y seguirá burlándose de todos.