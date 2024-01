Inverosímil decisión de la Conade

La comunidad acuática está un poco desconcertada. La gente que en verdad se prepara y entrena en serio, no alcanza a entender lo que sucede —de nueva cuenta— con la natación de nuestro país, ahora que se rumora que en marzo se llevarán a cabo los Juegos Conade.

Un evento que será dirigido —se dice— por David Callejas, quien durante mucho tiempo ha sido el brazo derecho de Kiril Todorov y forma parte de la Federación Mexicana de Natación que fue desconocida por la World Aquatics y la misma Conade.

En verdad que no se entiende esta decisión, después de que la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte había inhabilitado a la federación y la gente que estaba ahí, pero ahora lo designa para hacer ese evento.

Lo más grave de todo es que —en marzo— la mayor parte de los nadadores no estarán listos para alcanzar su mejor forma, ya que se encontrarán trabajando en busca de llegar lo mejor posible al selectivo que organiza la Comisión Estabilizadora en abril, para los próximos Campeonatos Centroamericanos infantiles, juveniles y categoría abierta, además de otros eventos internacionales.

No se entiende la forma en que la Conade está planificando la natación, a través de sus Juegos Nacionales.

No hay congruencia, al dar la oportunidad a la pasada federación —a través de este personaje— de organizar esos Juegos; y, en segundo lugar, la fecha no es la idónea, porque durante esos días los nadadores no estarán a su 100 por ciento, ya que se estarán preparando para el selectivo nacional.

Sabemos que en esos Juegos Conade, los institutos del deporte de los estados premian a quienes ganan medallas con buenos apoyos económicos, y que muchos deportistas están esperando justo eso para tener cierto capital, en busca de seguir con su camino.

Las preguntas son: ¿A qué estamos jugando?, ¿qué está pasando?, ¿qué hacen los responsables de la Comisión Estabilizadora al respecto?

Debería venir una respuesta pronta a esta situación, para que se hagan las cosas acertadamente, con relación al aspecto técnico que se requiere.

Lo ideal sería que el selectivo a eventos internacionales fuera el mismo a los Juegos Conade, que trabajaran de la mano con la Comisión Estabilizadora, lo cual luciría muchísimo, porque todo el mundo estaría preparado para dar lo mejor posible y se le daría mucho más realce al evento.

Sería importante que la Conade entendiera esto, que ojalá compartieran y apoyaran esta moción, ya que es importante hacer una planeación que beneficie a los nadadores, y facilite a los entrenadores su labor, para dar los mejores resultados.

Estoy seguro de que los organismos deportivos de nuestro país quieren lo mejor para que nuestros atletas tengan grandísimos resultados a nivel nacional e internacional, y de la forma como lo están planeando, no se logrará.

Estoy seguro de que mi opinión es la misma que la de toda la COMUNIDAD ACUÁTICA, principalmente entrenadores y familiares de los nadadores, quienes —al final— son los que siempre están ahí con ellos, con los deportistas.