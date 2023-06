El Salvador “salvó” los Centroamericanos

Iniciaron los Juegos Centroamericanos en El Salvador. Es digno de aplaudir el esfuerzo tan grande de un pueblo que aunque de primera instancia no había pedido organizar esta competencia y seguramente no tenía contemplado el gasto de estos recursos en su presupuesto, no eludió al llamado para ser parte de la historia.

Los salvadoreños tomaron la responsabilidad de hacer estos juegos con tan solo un año para tener todo listo, después de que Panamá declinara ser sede de esta importante competencia aquejando problemas económicos, producto todavía de la pandemia de Covid-19. De hecho, hay que recordar, estos Centroamericanos estaban pactados para realizarse en 2022, pero tuvieron que moverse.

Fue increíble el tiempo en que armaron todo para realizar estos Juegos. Quizá no fue la inauguración más espectacular de la historia, pero lo más importante de todo es que están sacando adelante las instalaciones.

Por ejemplo, una alberca de competencia la entregaron un día antes de iniciar la actividad en la natación, y la entregaron con todo lujo y modernidad, y con todo lo que implica una instalación acuática con tantas cuestiones tecnológicas que deben cubrir como los bancos, pantallas, etc. Un aplauso grande al pueblo salvadoreño por su esfuerzo.

En lo que respecta a la Villa Centroamericana, han tenido otro gran acierto. Los muchachos que están en contacto conmigo me han comentado que todo está muy bien en cuanto a las habitaciones, las camas, y que hay un gran ambiente ahí en la Universidad Salvadoreña, que fue adaptada como la villa.

La alimentación, dicen, es de primera, además de que hay mucho orden y atención. En relación al transporte, me aseguran que todo está puntual en cuanto a los horarios y fluidez como se requiere en estos eventos.

De verdad que no dejo de admirar lo que ha hecho este pueblo que tomó esta responsabilidad tan grande y que está cumpliendo con todo lo que es hacer esta competencia tan demandante, con miles de competidores que están participando.

México como siempre estará buscando los primeros lugares, puede ser líder centroamericano sin problema, y sobre todo tomando en cuenta lo que se logró hace cuatro años en Barranquilla, Colombia.

Qué bueno que empezó la competencia, y se acabaron los nervios. Y en lo que respecta a la natación, se inició con una mala noticia de quien se consideraba una medalla segura, luego de que Miranda Grana fue descalificada en los 50 metros dorso.

Tenemos que agradecer al Círculo Deportivo Internacional por su gran atención para los nadadores mexicanos que llegaron a El Salvador cinco días antes de iniciar los Juegos. Han recibido un trato espectacular por parte de los salvadoreños, quienes mostraron que pueden ser grandes anfitriones, al atender a nuestros nadadores y cuerpo técnico de maravilla, y sin costo, siempre con la intención de ayudar.

A los entrenadores que intervinieron para apoyar en esto les agradezco mucho. Estoy seguro de que nuestros nadadores se portaron como debe ser cuando van a otro país y que ahora irán por todas las medallas posibles.

Esperemos que estos Centroamericanos sean un éxito, en un país que poco a poco ha encontrado la tranquilidad en sus calles y que ahora quiere mostrar al mundo su nueva manera de vivir, lejos de la violencia y el miedo por las pandillas.

En lo que respecta al deporte mexicano, me gustaría que se refuerce y se mantenga un trabajo coordinado por quienes son responsables de todos nuestros deportistas: En primer lugar, la Conade, que es el órgano responsable de todos ellos, sin olvidar el gran trabajo del Comité Olímpico Mexicano, que ha estado al pendiente de todo lo que necesitan. Estos dos entes tienen que estar bien coordinados, ser un solo equipo; esperemos que todos los problemas en cuestión de dirección deportiva queden atrás. Por lo que respecta a María José Alcalá, mi reconocimiento por estar dispuesta a trabajar con todos por el bien de los atletas mexicanos.

Enhorabuena por los salvadoreños y sus Juegos, y para todos los muchachos y muchachas que nos representan, los mejores deseos para que México vuelva a ser primer lugar en Centroamérica.