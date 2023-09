Buen reto para México en los Juegos Panamericanos

Estamos a 40 días del inicio de los Juegos Panamericanos y seguramente el deporte mexicano tendrá una fuerte competencia próximamente. No será tan fácil como en 2019 en Lima, Perú, lo digo con conocimiento. En Perú, los equipos más fuertes del área como Estados Unidos, Canadá y Brasil no se preocuparon por llevar a sus mejores elementos y aun así arrasaron los estadounidenses.

Pero los canadienses tenían otros compromisos y mandaron un equipo alterno. México hizo la mejor actuación en la historia de los Panamericanos, logrando el tercer lugar por encima de Canadá y Cuba. Para la edición de este año, por supuesto que la mira está en repetir y defender ese tercer lugar, aunque no será nada sencillo.

Este año no me queda claro cómo estará México en estos Juegos. Teniendo la referencia en natación, me queda claro que lleve lo que lleve, Estados Unidos será superior, no así en clavados o natación artística. Canadá tengo entendido que ahora sí llevará a sus mejores nadadores. La competencia se ve muy atractiva, México tiene que refrendar ese tercer lugar del 2019, pero será mucho más complicado que en Perú.

Las diferentes delegaciones se están preparando de la mejor manera para llegar a esta justa. En Chile ya está todo listo; por ejemplo, según lo que nos han dicho, la Villa Panamericana se abrirá desde el 14 de octubre, algo que no es muy común, ya que regularmente la abren faltando unos días, pero ahora lo harán mucho antes. Eso es bueno para el deporte de América porque las diferentes delegaciones podrán llegar con tiempo para aclimatarse.

Me quedan dudas de los traslados de la Villa a las instalaciones deportivas, algo que se padeció en los pasados Centroamericanos de El Salvador, ya que los nadadores, por ejemplo, hacían hora y media de la Villa a la alberca. Esperemos eso sea mejor. También esperemos que el traslado a Chile desde México sea bien planeado y con la mejor ruta posible para evitar un desgaste innecesario de los atletas. En eso, creo, que les podemos ayudar mucho desde la planeación.

En México los deportistas se han preparado a conciencia. Han sacado sus ahorros y con el apoyo del gobierno federal a través del presidente López Obrador, con ello se han preparado. Así que no habría pretextos que no tuvieron apoyos. Lo mismo con el dinero que aportó la Fundación Telmex, que a cada ganador de oro le dio 50 mil pesos, pero la gran sorpresa fue que recibieron esta cantidad por cada medalla de oro. Aplausos para la Fundación y para el ingeniero Carlos Slim.

Estaré en Chile, les traeré los resultados de lo que transcurra en los Panamericanos para EL UNIVERSAL, y por otro lado disfrutaré mucho, como siempre, estar allá con los muchachos. Lo que me apasiona es ver a los nadadores que se han convertido en parte de mi vida. Más sabiendo que de los 27 nadadores y nadadoras que van a Chile, 11 son de nuestro equipo ANV del Estado de México, ojalá que las autoridades de la entidad apoyen a estos jóvenes que siempre han competido por este estado con gran calidad y dignidad.

Esperemos que en Chile, la delegación mexicana vuelva a ganar esa ansiada tercera posición. No será fácil porque hay países como Colombia, Cuba (aunque ahora luce algo desgastada) y sobre todo Canadá buscarán mejorar su participación de la edición anterior. Seguramente el anfitrión, Chile, también se estará preparando de gran manera. Ojalá que estos Panamericanos sean de gran apoyo para nuestros deportistas que se están perfilando para calificar a los Olímpicos de París 2024.