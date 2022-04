¿Por qué deberíamos invertir más en investigación?

Este mundo está lleno de preguntas, muchas aún sin respuesta, que se traducen en retos, Pero ¿qué es lo que motiva a una persona querer encontrar ese por qué, que la gente quiere conocer?



Tener una pregunta, sea cual sea su enfoque, es lo que motiva a las personas a investigar para entender la naturaleza y sus cambios, y así encontrar nuevas soluciones que resuelvan los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad. La investigación es mucho más que encontrar una respuesta, es generar nuevo conocimiento a través de comprobación de las hipótesis y de la experimentación: esta es la piedra angular para nuevos emprendimientos e innovaciones, que enfocada en resolver los grandes problemas de la sociedad, nos ayuda a crear un nuevo y mejor futuro.



En México, la inversión pública en ciencia y tecnología no ha superado el 1% del PIB estipulado en la Ley General de Educación, en más de una década. En los últimos años no se ha invertido en esta materia, que día a día nos demuestra su valor e importancia. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comentó que, en 2017, México invirtió 3,320 dólares por estudiante, en comparación con el promedio de 11,331 dólares del resto de los países integrantes de la organización.



Con esto quiero recordar que uno de los roles de las universidades es impulsar la investigación dentro de su comunidad, ya que además de formar y educar, se impulsa una economía basada en el conocimiento. Por esta razón, los centros educativos forman nuevas generaciones de investigadores e investigadoras de vanguardia, con un gran sentido humano, que buscan innovar para convertir el conocimiento en soluciones a los retos, actuales y futuros, de nuestra sociedad.



En el Tecnológico de Monterrey continuamos impulsando la investigación; a través de una estrategia orientada a la innovación y que contribuya a resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Un ejemplo de ello son los avances de diversos proyectos que presentamos recientemente en el 52 Congreso de Investigación y Desarrollo (CID), un espacio multidisciplinario que impulsa, vincula, difunde y reconoce cada año la labor científica que se realiza en la Institución.



Este foro es la oportunidad para que la comunidad conozca los proyectos con una base científica desarrollados en nuestra Institución y que, además, generan innovación y desarrollo en nuestro país y en el mundo. Este 2022, el evento se realizó de manera híbrida y contó con más de 5 mil participantes, 160 expositores y 32 actividades, que se tradujeron en 50 horas de transmisión virtual.



Enfocados en resolver problemas de la sociedad, el Tec de Monterrey también ha apostado por conjuntar a la academia con la investigación, a través de la creación de tres Institutos: el primero de ellos es el Institute for the Future of Education, dedicado a crear soluciones tecnológicas disruptivas que cambiarán la forma de aprender en el futuro; el segundo y recientemente presentado es The Institute for Obesity Research, cuyo objetivo es encontrar soluciones para resolver el problema mundial de la obesidad; y el tercero de ellos, que se presentará muy pronto, es The Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing.



Además, la Institución cuenta en la actualidad con 588 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, y 7,741 artículos publicados en el índice internacional Scopus.



Finalmente, para aumentar el impacto científico, económico y social en nuestra sociedad, es necesario el trabajo conjunto de la academia, del sector público y del sector privado. Por ello, reitero la importancia de invertir en ciencia y tecnología por todos los beneficios en sectores clave como salud, alimentación, energía, infraestructura y otros más, lo que sin duda contribuye al avance decisivo de nuestro México.



Vicerrector asociado de Investigación y Transferencia de Tecnología y presidente del 52 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey