Ricardo Rapahel tras la verdad

Truman Capote se vio en un dilema para concluir A sangre fría, esa novela de no ficción sobre el crimen de la familia Clutter en un pequeño poblado de Kansas, pues tenía que esperar la ejecución de los asesinos. Aunque los acusados de secuestro de Hugo Alberto Wallace —realmente Hugo Alberto León— por Isabel Miranda de Wallace siguen encarcelados o en arresto domiciliario desde hace 20 años, poner punto final a Fabricación —la novela sin ficción del escritor y periodista Ricardo Raphael— era urgente para sacar a la luz esta historia que exige justicia. La historia aún no termina, dijo Ricardo Raphael durante la presentación en la Fiesta del libro y de la Rosa de la UNAM hace unos días. Durante el programa que conducía el autor en 2018, el director de una organización canadiense, dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo que el secuestro de Hugo Alberto Wallace era una invención. El 12 de julio de 2005, la señora Wallace denunció la desaparición de su hijo que calificó de secuestro mucho antes de las 72 horas que las autoridades esperan para hacerlo, como nos enteramos tras la investigación del perdiodista. En su momento, Ricardo Raphael, como todos los que fuimos testigos de los espectaculares, le creyó. Pero en 2018 comenzó una investigación que duraría cinco años e incluiría la revisión de un expediente de más de 135 mil hojas y muchísimas entrevistas; 20 años han transcurrido sin que se haya resuelto el caso para los acusados ni encontrado el cuerpo del supuesto plagiado. Para Ricardo Rapahal era urgente dar visibilidad a lo revelado.

Truman Capote le seguía hablando al oído a la sensibilidad del periodista que entrevistó a cada uno de los que fue señalado como responsables por una foto de un grupo de amigos en un peregrinaje a Chalma, a la abogada que tomó su caso, a los familiares. Como dice el autor, la verdad de los espectaculares que la señora Wallace colocó en diferentes puntos de la ciudad, porque era la dueña de una compañía que se dedicaba a ello, se impuso sobre la verdad judicial. Antes que la justicia hiciera su trabajo, como en tiempos bárbaros, ya habían sido exhibidos en la plaza pública para que la sociedad los linchara. A partir de ahí y con la empatía que produce el dolor de una madre a quien secuestraron a su hijo, sin que hubiera nunca una comprobación de ello, a pesar de que hubo llamadas posteriores a la denuncia de la muerte del hijo que provenían de su teléfono celular y que ahora sabemos que una de ellas fue a la madre de su hija, se armó el andamiaje de la acusación. Los detalles a la manera de Capote son minuciosos. Asistimos a lo que cuenta cada uno de los vecinos del edificio donde ocurrió el supuesto plagio antes y después de un testimonio obtenido bajo amenazas o torturas. Asistimos a la crueldad de un aparato de justicia movido por el poder de quien estaba al frente de Pro secuestros, receptora del Premio nacional a los derechos humanos en tiempos de Calderón.

Leer Fabricación en ese tono objetivo y pulcro del autor que combina testimonios y construye escenas a partir del recuento cosechado duele. El testimonio de Brenda Quevedo, torturada en Islas Marías para que se sumara a una verdad que se quería fabricar, es difícil de sobrevivir. Ricardo Raphael pone frente a nosotros un edificio de crueldad tras el rigor de un trabajo periodístico que no ha cesado y probablemente no lo haga hasta que triunfe la verdad y se subraye la infamia en donde las autoridades fueron cómplices. Fabricación nos enfrenta no sólo con el pasado, sino al presente de un deficiente sistema de justicia que no alcanza y que no se soluciona con la elección popular de juzgadores cuando existen vínculos con el poder.

Fabricación nos devuelve la impotencia de la falta de acceso a la justicia y de las narrativas que imponen su verdad. De quienes se doblan frente a otros y de las madres y hermanos y familiares que arrastró la invención de una verdad para ocultar algo más. Se fabrican ficciones con perversa astucia para maquillar verdades. Cuando lean Fabricación no lo dudarán.