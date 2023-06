Series fantásticas de los años 60

Los años 60 fueron cuna de la fantasía televisiva respaldada por la creciente fama de las comedias de situación. En Estados Unidos, las tramas cotidianas con rasgos de ilusión cautivaron a las audiencias y varias de estas producciones se transmitieron en los televisores mexicanos.

Los detectives, vaqueros y telenovelas dieron la bienvenida a genios y criaturas sobrenaturales, dando paso a la combinación de aspectos de la vida real con situaciones de fantasía y terror.

En la interminable competencia por los ratings, las cadenas productoras hicieron sus pininos para ganar audiencia y salieron algunas “series hermanas”, aquellas producciones exitosas, bastante parecidas entre sí.

Comenzamos con la parte más dulce y atractiva de la mezcla realidad-fantasía. No es sorpresa que las estrellas guapas tengan un recibimiento efectivo entre los espectadores, más cuando tienen un gran nivel de gracia.

Hechizada –Bewitched en inglés– y Mi Bella Genio –I Dream of Jeannie– son ejemplos perfectos de la fórmula ganadora de belleza, carisma y humor. Las protagonistas radiaron simpatía en los televisores y sus personajes quedaron perfecto con sus cualidades.

Desde 1964 y hasta 1972 se grabó Hechizada, la historia de una bruja que decide casarse con un mortal y esconder sus poderes para vivir la típica experiencia suburbana. Tuvo ocho temporadas, siendo por varios años la serie de corte fantástico más larga de la televisión estadounidense, con 254 episodios.

La protagonista fue Elizabeth Montgomery, en el papel de Samantha Stephens. Dick York y Dick Sargent interpretaron a su esposo, Darrin, mientras que la galardonada actriz Agnes Moorehead hizo a la temible y caprichosa Endora, madre de Samantha.

Hechizada llegó a México a mediados de 1976, con un horario vespertino en el Canal 8 del entonces Telesistema Mexicano –ahora Televisa–. Tuvo una programación irregular, casi siempre empatada con Mi Bella Genio en las barras infantiles y familiares.

Por otro lado, Mi Bella Genio duró de 1965 a 1970. La protagonista fue Barbara Eden como Jeannie, la genio que se pone al servicio del astronauta y Mayor Anthony Nelson, interpretado por Larry Hagman. Nelson decide mantener en secreto a Jeannie y el único que lo sabe es su mejor amigo, el Mayor Roger Healey –Bill Daily–.

La relación entre Jeannie y Tony se basa en un constante coqueteo, con la duda sobre si algún día formalizarán un romance, mientras la bienintencionada genio mete, sin querer, en problemas a su amo por sus poderes o por su falta de comprensión del mundo humano.

Barbara Eden y Larry Hagman en “Mi Bella Genio”. Se produjeron dos cintas posteriores a la serie de 1965: “I Dream of Jeannie… Fifteen Years Later” de 1985 y “I Still Dream of Jeannie” de 1991. Hagman no apareció en ninguna. Foto: NBC/Wikimedia Commons.