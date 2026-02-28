Mochilazo en el Tiempo, diez años de difundir interesantes historias

Texto: Angélica Navarrete R.

Mochilazo en el Tiempo es una sección que surgió un 29 de febrero del 2016, año bisiesto, hace 10 años, para difundir anécdotas, perfiles de personajes, historia de nombres de calles, edificios, colonias, monumentos, costumbres, paseos y sitios de la Ciudad de México, para su difusión cultural pero, sobre todo, para crear una conciencia histórica en el joven lector.

Estos textos y fotografías pretenden resaltar información poco conocida de lugares o personajes que lleve a valorarlos a quien los lea, a vincularse y hasta a defender dicho entorno que, muchas veces, ayuda a comprender el por qué de lo que nos rodea o de lo que vivimos hoy.

Mochilazo en el Tiempo explora infinidad de temas e historias, ya sea cotidianas o extraordinarias, citadinas o mundiales. Foto: EL UNIVERSAL.

Esta sección, idea de sus cofundadores: del cronista, escritor y coleccionista de imágenes y postales, Carlos Villasana, y de la periodista y coordinadora de la Hemeroteca de este diario, Angélica Navarrete, es un espacio en el que participan varios colaboradores amantes de la historia en general, de la investigación hemerográfica, fotográfica, documental y de campo, que rescatan narraciones y testimonios de lo acontecido.

Su versión impresa y en web los sábados y domingos, y de forma esporádica algún día entre semana, es también de gran aceptación e incentivo para nuestras jóvenes plumas que ven su esfuerzo plasmado en el diario.

Hechos de antaño reviven en cada Mochilazo en el Tiempo. Aquí tres muestras de ello, sus autores Xochiketzalli Rosas, Eloy Linares y Perla Miranda. Foto: Hemerotoca EL UNIVERSAL.

Viajar en el tiempo

Estas publicaciones, en su mayoría basadas en la información del acervo hemerográfico de esta casa editorial, no se conciben sin sus imágenes, y es aquí donde viene la magia visual que transporta en el tiempo. La colección de fotografías y postales de la vida cotidiana del cronista Carlos Villasana se complementa con las publicaciones y el archivo iconográfico de la hemeroteca de EL UNIVERSAL, para ofrecer a quien lee un trabajo único en contenido e imagen.

No está de más resaltar que la sección, al igual que los temas, son imitados y, a veces, copiados íntegros en las distintas plataformas digitales y hasta medios de comunicación escritos y visuales. Lo cual es, sin duda, prueba del éxito y de la calidad de los “mochilazos”.

Diversas planas de Mochilazo en el Tiempo. A lo largo de sus 10 años de publicación, el diseño de la sección ha cambiado gracias al talento de nuestros diseñadores. Mochilazo en el tiempo también ha sido un noble espacio para muchos jóvenes practicantes de periodismo, que les ayuda a encontrar su estilo y a aprender a investigar y a entrevistar en forma básica. Foto: Liza Luna/EL UNIVERSAL.

A diferencia de dichas plataformas, nuestro contenido es original y parte de una rigurosa investigación documental conformada por un equipo que propone y decide los temas, sin utilizar las redes sociales como punto de partida para encontrar inspiración.

Creadores de contenido

Es así como mantenemos el objetivo primordial del periódico: ser creadores y generadores de contenido en vez de imitadores lo que, definitivamente, reconocen nuestros lectores y seguidores.

Así es como la sección de Mochilazo en el tiempo mantiene su interés por la difusión, investigación y preservación de la cultura de la CDMX en todas sus expresiones, por la mayoría desconocida.

Carlos Villasana, cofundador de Mochilazo en el Tiempo, cronista, escritor de dos libros "La Ciudad que ya no existe" volumen I y II y experto investigador iconográfico de edificios, personajes y costumbres de la CDMX; además de entusiasta colaborador de esta sección. Foto: Juan Boites/EL UNIVERSAL.

Estamos convencidos de que este interesante esfuerzo puede lograr su objetivo: llegar a los jóvenes para que conozcan, valoren y defiendan sus calles, costumbres, monumentos, lenguaje o edificios históricos que nos dan identidad.

Solo queda agradecer a nuestros directivos y diseñadores por su apoyo; a todas y todos los que han firmado interesantes Mochilazos a lo largo de esta década y, claro, a los lectores por su interés y preferencia en este tiempo; todo esto nos alienta a seguir buscando más historias.

De nuevo gracias a los fieles lectores que saben distinguir entre nuestros contenidos, producto de serias investigaciones hemerográficas y de campo, frente a las muchas copias simples, de nuestros propios textos, producto de plagios, sin mayores esfuerzos, que siempre andan por ahí.