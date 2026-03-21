La sexualidad femenina de hoy desconcierta a los hombres tradicionales: Sandra Flores

La evolución de la sexualidad femenina genera temor y desconcierto en hombres con educación tradicional que no saben cómo relacionarse con mujeres más autónomas, afirmó Sandra Flores, directora de la revista Tu Mejor Maestra.

En entrevista, Sandra Flores destacó que la mujer mexicana pasó de un rol pasivo a uno protagónico en donde proponen, deciden y, con frecuencia, definen las reglas de sus relaciones.

Esta autonomía se refleja en su vida social cuando optan por explorar experiencias nuevas, como pasar una noche de diversión con una tercera persona, en compañía de sus parejas.

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Recordó que hace 30 años, cuando Tu Mejor Maestra salió a la venta, comenzaban a surgir colectivos de intercambios de parejas en el país, mejor conocidos como swinger, que les permitió adquirir lectoras.

Ante esta situación, la publicación comenzó a incluir información sobre salud sexual para mujeres y se volvió una guía para hombres que causa inseguridad el nuevo perfil femenino; además, Sandra enfatiza que el consenso es una base fundamental en cualquier relación.

A decir de la directora de la revista, Sandra Flores, hoy las chicas buscan explorar nuevas experiencias como pasar una noche de diversión con una tercera persona, además de sus parejas. Cortesía.

De acuerdo con la directora de la revista existe una diferencia marcada entre jóvenes, quienes tienden a ser más respetuosos y se dejan guiar por sus parejas, y los hombres de la vieja escuela o machos alfa, quienes sufren el choque generacional ante la libertad femenina.

“Hay hombres que todavía creen que una mujer swinger se va a acostar con cualquiera y se molestan si no los aceptan. Ahí es cuando ocurre un choque porque ellas los paran en seco, a veces ya ni los maridos”, explicó Sandra Flores.

De acuerdo con la directora de la revista, existe una diferencia marcada entre jóvenes, quienes tienden a ser más respetuosos y se dejan guiar por sus parejas, y los hombres de la vieja escuela o machos alfa, que son entre un 60 o 70 por ciento, quienes sufren el choque generacional ante la libertad femenina.

En esta publicación se puede encontrar la sección Cultura Sexy, con sugerencias de libros, apps, películas y juguetes eróticos. Cortesía.

Indicó que un cambio en la educación de los hombres se evidencia en los mensajes de la sección de contactos, donde los lectores dejaron de usar el término de “vieja” por “dama” o “guapa” para buscar compañía.

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En este contexto, la publicación comenzó a incluir desnudos masculinos a petición de las lectoras, pero debido a las protestas del público, quienes se molestaron cuando apareció un hombre solo y sin ropa dentro del contenido general, sólo posan acompañando a una modelo.

“Un cuarto de nuestro público son mujeres y las tres cuartas partes son masculinos. Entonces, publicamos caballeros acompañados de damas, porque la vez que aparecieron solos no sabes la revolución que causó”, recordó la directora de Tu Mejor Maestra.

El gusto de posar sin ropa

La revista no cuenta con estándar de belleza restrictivo porque aparte de las personas que disfrutan posar sin ropa, han contado con modelos brasileñas, rusas, españolas y de diferentes edades, incluyendo a una señora con bastón.

Sandra Flores explicó que para los primeros números contaban con un banco de imágenes, pero conforme fue adquiriendo lectores comenzó a recibir solicitudes de seguidores que deseaban aparecer desnudos en las páginas de la publicación.

“Creo que una de las claves del éxito de la revista no solo es su precio, sino que los lectores siempre se han sentido parte, porque se incluyen sus relatos, fotos o anuncios. Entonces, ellos se sienten parte, son parte de nuestra comunidad y eso ha hecho que se enganchen a lo largo de los años.

Es común que la directora de la revista reciba solicitudes de sus lectores que desean aparecer desnudos en las páginas de la publicación. Cortesía.

Sin embargo, la directora alertó sobre sujetos que se hacen pasar como fotógrafos de la revista para contactar a mujeres mediante las redes sociales y cuando logran realizar las sesiones fotográficas, comercializan las imágenes en cuentas de plataformas digitales como OnlyFans.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafadores, Sandra Flores sugiere a las modelos contactar de manera directa a la editorial mediante mensajes de WhatsApp para verificar la identidad de cualquier persona que diga trabajar en Tu Mejor Maestra.

En las sesiones reales, está presente el fotógrafo, también hay personal de iluminación y se permite la presencia de los maridos de las modelos o de amistades.

Para ser modelo de la revista se requiere demostrar que son mayores de edad, se realiza una entrevista para constatar que no están siendo obligadas y firman un documento donde ceden los derechos de sus fotografías para explotación exclusiva en la revista y redes sociales, aceptando que la sesión se realice de forma gratuita.

La revista también ha hecho advertencias de productos milagros que pueden causar daños a la salud como pastillas para generar una erección inmediata, para agrandar el pene y estimulantes sexuales que causaban infartos a los consumidores.

Sandra Flores explica que muchos hombres se hacen pasar por fotógrafos de la revista para contactar a mujeres, tomarles fotos y venderlas en plataformas digitales. Cortesía.

“Los productos alargadores de pene no funcionan, lo único que puede funcionar y que está comprobado es una cirugía. Pero no hay ninguna pastilla”, indicó Sandra Flores.

Tres décadas de transformación

Sandra Flores define a la revista como un abanico de sexualidades porque su público y contenido evolucionaron de manera natural desde un enfoque exclusivamente masculino hacia uno que abarca diversas orientaciones e identidades.

Recordó que en las tres décadas que tiene la revista, personas transexuales, bisexuales y lesbianas se convirtieron en lectores activos, llegando incluso a anunciarse en la sección de comentarios y escribiendo relatos.

El creador de la revista fue el periodista Narciso Hernández, quien gozaba de éxito con las publicaciones Apolo y Atracción para hombres, que estaban dirigidas para un público gay, pero cuando identificó que existía un vacío en el mercado de la sexualidad heterosexual mexicana decidió emprender un nuevo proyecto.

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En sus inicios, la publicación se llamaba Galería Erótica y, después, se transformó en Tu Mejor Maestra; la revista llegó a imprimir 120 mil ejemplares cada quince días, de los cuales se vendía cerca del 80 por ciento.

Artículo de Chatbots eróticos: Fantasía Digital con límites reales, del autor Benjamín, donde se plantea que la gente no se enamora de la inteligencia artificial, sino de sensación de ser deseado sin esfuerzo. Cortesía.

La directora describe al fundador de Tu Mejor Maestra como un hombre de perfil bajo, sumamente sencillo, alejado de las excentricidades y presunciones, pero con gran visión en los negocios y con astucia para detectar nichos de mercado vacíos.

Además, siempre rechaza invitaciones que la revista Playboy le ha ofrecido para entrevistarlo, como también para radio o televisión, porque no le interesa que la gente sepa quién es. Antes de emprender sus proyectos, fue redactor de publicaciones con contenido de lucha libre.

A inicios de la pandemia, Narciso Hernández, decidió retirarse de la revista porque se sentía cansado y dedicarse a otros negocios, publicación que cedió a Sandra Flores, quien colabora en Tu Mejor Maestra desde sus inicios.

En la segunda mitad de la década de los 90's, Sandra Flores terminaba sus estudios en Ciencias de la Comunicación cuando un vecino la recomendó con Narciso Hernández, quien iba arrancar una revista de contenido para la comunidad homosexual.

Al iniciar su vida profesional, carecía de información sobre diversidad sexual, pero al acercarse a activistas como Alonso Hernández y Patria Jiménez conoció el ambiente.

Artículo "El Swinger" de la revista "Tu Mejor Maestra", donde la autora Sandra, dice que el swinger no se vive igual a los 20, 30, 40 y 50 años y que quien diga que sí, o miente o se engaña. Cortesía.

Sandra Flores recordó que sus papás siempre fueron abiertos a su trabajo como periodista, pero nunca se enteraron cuándo comenzó a colaborar en Tu Mejor Maestra y explicó que jamás ha recibido una falta de respeto.

Desde hace 10 meses, la revista transitó a un formato digital y mantiene una línea editorial centrada en el respeto, la inclusión y el consenso en todas las prácticas sexuales. En el número actual, el 570, incluyen a una chica transexual en la sección principal de modelos, porque la publicación es admiradora de la belleza femenina en todas sus formas.