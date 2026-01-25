Estos son los vinilos de colección más buscados en México

Texto: Carlos Villasana

Los coleccionistas tienen distintas formas de llamar a los objetos que buscan y que son difíciles de conseguir. Les denominan “Santo grial”, “Joyita”, “Killer”, “Top”, “Tesoro”, entre otros motes.

La nostalgia los mueve y encontrar el objeto preciado, en el mejor estado posible, es su objetivo principal. En este mundo del coleccionismo, lo raro y escaso dispara los precios, y el costo lo define la persona o personas que estén dispuestos a pagar lo que se les pide por tener algo que muy pocos puedan pagar.

En el mercado de los discos de rock y pop hechos en México décadas atrás, existen varios detalles que el coleccionista debe estudiar y conocer antes de realizar una inversión de este tipo, ya que hay piezas que llegan a los miles de dólares.

El tianguis cultural de El Chopo es uno de los lugares más visitados por los coleccionistas de vinilos en CDMX. Foto: Alma Rodríguez Ayala.

De hecho, tal vez tengas algún disco raro arrumbado por ahí, o conoces a algún familiar o amigo que posea -sin saberlo- una pequeña fortuna guardada en espera de ser descubierta.

Para conocer varios de los discos más preciados de México y los precios que alcanzan, platicamos con un experto en la materia: el periodista Rubén Carrillo, quien también es coleccionista de vinilos y muchas otras cosas más.

Los géneros del rock y el pop son de los más buscados por los amantes del disco de acetato. Pinterest.

¿Cómo saber que un disco es un tesoro?

Para Rubén Carrillo, lo primero es identificar el tipo de artista o banda de interés y averiguar los discos con material y contenido que salieron sólo México.

Ahí están los casos en los que las disqueras o sellos discográficos de México utilizaron otras portadas, gráficos y listas de canciones en los álbumes o discos sencillos, y que son completamente distintas a las que se lanzaron en otros países.

No se puede hablar de vinilos mexicanos sin recordar a los Tarro de Mostaza. ESPECIAL.

Este material es muy buscado por coleccionistas que gustan tener todas las variaciones de su artista o banda preferida.

También están los discos de artistas internacionales impresos en México -pues existen varios vinilos que son muy escasos y difíciles de conseguir-, y que también ocupan los primeros lugares en la lista de los discos que son considerados una joya de alto valor entre coleccionistas locales y extranjeros.

Otro clásico en vinil que se vende bien entre coleccionistas nacionales es el de los Dug Dug's. ESPECIAL.

“Yo pondría entre los primeros lugares el disco de 45 revoluciones de David Bowie que trae las canciones Space Oddity y Starman; es un disco que actualmente debe cotizarse entre los tres mil y cuatro mil dólares, para una edición en buenas condiciones. Es un disco extraordinariamente raro y difícil de encontrar”, comenta Carrillo.

Nuestro entrevistado nos señala que los discos raros de David Bowie son tan buscados que, cuando los vendedores se percataron de los precios del sencillo de Space Oddity, de repente empezaron a salir varias copias en el mercado.

“Así es la cosa en este rollo de la coleccionada, pues mientras más escaso sea algo, pues es más buscado, y así casi súbitamente van apareciendo más copias y más material”, señala Carrillo.

Bowie, debido a su fama internacional, es uno de los artistas que más gusta a la gente y sus discos son muy buscados. El periodista recuerda que otro de los discos del músico inglés que alcanza los miles de dólares, es el sencillo con la canción Rebel Rebel y nos vuelve a insistir que los precios más altos los alcanzan únicamente los que tienen portada original y están en buenas condiciones, ya que la portada en buen estado es fundamental.

Existen diseños apócrifos de la portada del disco de Space Oddity, que incluyen texto que no se imprimió en el original o a los que les falta el diseño de lunares. ESPECIAL.

También nos recalca que ya hay muchas portadas que pueden ser copiadas o alteradas casi a la perfección, por lo que se debe estar muy atento a todos los detalles antes de comprar o vender algún objeto de este tipo.

Incluso nos dice que las rayaduras en el disco suelen determinar la compra de los discos, al grado de no comprarlo por muy raro que sea.

Coleccionistas de corazón suelen buscar sólo piezas en muy buen estado de conservación, aunque también existen coleccionistas que les basta tener un disco con los daños propios del uso y el paso de los años, conscientes de que tal vez no puedan volver a encontrarlo en el futuro y que sea la única oportunidad de adquirirlo.

Si se tiene dudas de una portada de LP en buen estado, este ejemplar de Ernan Roch es un punto de referencia sin falla. ESPECIAL.

Dice que un disco de otra de las bandas de rock que suele ser muy buscado es el promocional de la banda U2, que trae la canción Numb de los años 90, sin portada y nada más con la funda de la disquera, fácilmente llegaba a los mil 500 dólares, aunque en tiempos recientes ha bajado un poco su valor por la cantidad de puntos de venta, que no existían antes.

“Otra joya muy buscada, dependiendo de la condición, es el extended play del grupo de rock The Sweet con cuatro canciones y que trae una que se llama Poppa Joe que alcanzaba los mil 300 dólares y que rara vez aparece en las subastas en línea”, afirma el entrevistado.

También habría que considerar los altos precios que alcanzan los discos de colores hechos en México y que son muy muy buscados.

El vinilo promocional de "Numb" de U2 se vende incluso en el extranjero como un objeto muy raro del coleccionismo. Imagen: Ebay.

“Algunos de ellos no son sencillos, vienen generalmente en 33 revoluciones con dos canciones. Por ejemplo, hay uno muy raro de Freddie Mercury en color verde que trae una canción que se llama Nací para amarte. Es un disco bien raro y difícil de conseguir, por lo que se debe andar vendiendo arriba de los mil 200 dólares”, explica.

Carrillo nos cuenta que muchas veces discos que uno pensaría que no valen mucho para cierto mercado, pueden hallar otro mercado en los que sean muy buscados, y es imposible saber cuáles serán los más buscados en el futuro.

El vinilo rojo de Freddie Mercury incluyó dos canciones: "Stop all theb fighting" y "I was born to love you". ESPECIAL.

Recuerda que el disco triple de The Beatles, cuya portada y presentación es única, sigue siendo muy solicitado y difícil de conseguir, ya que no salió así en otro lugar del mundo.

En esos tiempos, las disqueras podían ilustrar las portadas con el material gráfico que tuvieran a la mano del artista internacional que fuera, en este caso del cuarteto de Liverpool. Algo impensable en nuestros días.

“Otro disco raro es el de 45 revoluciones de Michael Jackson con Paul McCartney. Es un sencillo promocional de dos canciones que trae la canción The Man o El Hombre; es uno muy buscado y ha salido muy pocas veces a la venta en plataformas como Ebay y se vende sin problemas arriba de los mil dólares”.

Las colaboraciones entre McCartney y Jackson abarcaron de 1982 a 1983, con canciones como "This girl is mine", "Say say say" y "The Man". ESPECIAL.

Kaleidoscopio, la joya de las joyas de los discos hechos en México

Es curioso que en muchos de estos casos que nos comenta el periodista, en especial los de discos promocionales, la mayoría no fueron comercializados en tiendas departamentales o discotecas, sino que eran obsequiados como cortesía en algún lugar para dar a conocer a cierto artista o grupo musical.

Nos relata que otra curiosidad es que cuando sacaron aquí en México el primer disco del grupo ABBA en los años 70, ni siquiera le pusieron el nombre de la banda, al disco le pusieron el nombre de “Los Suecos”, y por ello, ese disco es muy raro y también se cotiza arriba de los mil dólares.

Entre los vinilos más cotizados en México está el disco debut de ABBA, que se tituló "Los Suecos". ESPECIAL.

De la lista de los vinilos y artistas cuyos discos están por ahí de la marca de los mil dólares son Bruce Springsteen, con el sencillo Tenth Avenue Frezze-Out, y del lado más pop está George Michael, con la muy conocida canción Murmullo inoportuno o Careless whisper en un disco color verde, muy pero muy buscado entre coleccionistas y que considera que tal vez está por las nubes en la actualidad.

En cuanto a los discos hechos en México por bandas mexicanas y cuyos discos son muy buscados y muy caros, Carrillo menciona que, sin lugar a dudas, el disco más raro y buscado es el del grupo mexicano Kaleidoscopio.

También conocidos como Kaleidoscope, su primer y único disco es una joya, ya que la primera vez que lo vio en una subasta hace ya varios años “se vendió ahí de los 17 mil dólares”, y lo considera la joya de las joyas de los discos hechos en México.

La portada original del vinilo "Kaleidoscope", bajo el sello ORFEON, tiene un diseño que no se encuentra en plataformas de streaming musical. Foto: Alma Rodríguez Ayala.

De la lista que le sigue a este primer lugar de las bandas de rock mexicano, cuyos precios van de los cientos a los miles de dólares, Carrillo nos menciona a grupos como “El tarro de mostaza”, el primero de “Three souls in my mind”, el primero de los “Dug Dug´s”, el disco hecho en México de “The Speakers”, “La Vida” y “Ernan Roch” entre otros.

Para cerrar, nuestro experto invita a todos los amantes de la música y del coleccionismo a visitar la gran cantidad de tianguis que existen en la ciudad, y lugares especializados como “El Chopo”, pues tal vez encuentren uno de estos discos que son considerados “joyitas” o “tesoros” del vinil hecho en México.