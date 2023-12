Cronos, la cinta que mostró el talento y creatividad de Guillermo del Toro

Cronos, enigmática ópera prima de Guillermo del Toro, cumple 30 años de su lanzamiento en los cines capitalinos. Fiel al interés por lo monstruoso y fantástico de su director, la película de 1993 exhibió una historia poco convencional para la cinematografía mexicana.

A través de un extraño artefacto alquimista que posee un insecto en su interior y que “otorga” la vida eterna, Guillermo del Toro ofreció su propia versión del vampirismo latinoamericano y sin caer en las narrativas como El Santo contra las mujeres vampiro, que poco aportaron al género.

El realizador de Guadalajara, Jalisco, siempre expresó su fascinación por narrativas de horror y fantasía, géneros castigados en el séptimo arte nacional. A pesar de tener los gustos de la audiencia en contra, Del Toro comenzó su guion sobre vampiros desde 1984, cuando era una figura desconocida en la industria.

Lee también Las películas mexicanas contra la rabia en los años 60

Para el estreno de Cronos en salas mexicanas, el 3 de diciembre de 1993, el nombre de Guillermo del Toro llegó a la boca de críticos de cine y círculos internacionales, y aunque los números en la taquilla no fueron alentadores, su primer largometraje se consagró como cinta de culto mexicana.

Todos los artefactos que se usaron para la cinta fueron robados y nunca se recuperaron. Los aparatos que Guillermo del Toro exhibe en sus presentaciones sólo son réplicas. Foto: Captura de Pantalla/Iguana Producciones.

Ópera prima de un gran director mexicano

La idea sobre un longevo hombre que, por mala suerte o destino, descubre un artefacto para la vida eterna que lo convierte en vampiro, fue algo insólito dentro de la oferta cinematográfica nacional. “En esa época, en que IMCINE no estaba encabezado por cineastas, me dijeron ‘En México no se puede hacer cine fantástico”’, comentó Guillermo del Toro, según reportes de EL UNIVERSAL.

Federico Luppi y Ron Perlman encabezaron un magnífico elenco para representar el vampirismo ideado por Guillermo del Toro, con podredumbre y villanos caricaturescos, en lugar de castillos lúgubres y riquezas.

En una entrevista del 2010 para The Criterion Collection, Del Toro explicó su elección de reformular la figura del vampiro para Cronos. “Lo convertí en el personaje más triste, un pobre diablo. […] No es poderoso y que pueda controlar coches, es un tipo que lamió el suelo de un baño [por sangre]”.

Lee también La Llorona, primera cinta de terror mexicana

Además de imprimir su gusto por lo monstruoso y fantástico, la cinta del joven director resultó como una autobiografía implícita, reinterpretando rasgos que él vivió con su abuela, en una relación familiar imperfecta, compleja y real.

Avance de Cronos. El filme de 1993 se convirtió en contendiente nacional para la selección de Película Extranjera en los Premios de la Academia 1994, pero no quedó entre las cinco nominadas. Fuente: YouTube.

La simbología en Cronos, tanto en fotografía como en diálogos, es un punto característico de la filmografía de Del Toro. El director recurrió a conceptos religiosos, como la resurrección del personaje principal al tercer día de muerto y las lesiones que sufre después de usar el “bicho”, parecidas a los estigmas de Jesucristo.

La filmación del primer largometraje del director jalisciense comenzó en 1992, con un financiamiento parcial del Instituto Mexicano de Cinematografía y bajo la producción de Bertha Navarro. “El guion de Cronos me pareció de una madurez increíble. […] Para nada parecía el guion de una ópera prima”, comentó la productora para EL UNIVERSAL en 2018.

El rodaje principal duró ocho semanas, recurriendo a locaciones capitalinas como la colonia Condesa y Plaza Loreto, con un presupuesto entre uno y dos millones de dólares. Fue una de las cintas nacionales más caras del momento.

Lee también Salón de Belleza, película mexicana con infidelidades y chismes de los años 50

Varios años después, el mismo Guillermo del Toro aceptó que su ópera prima tuvo severos defectos, pero que eso no le impide apreciar los momentos que destacan en el filme por su belleza y simbolismo. “Mucho de lo que falló en Cronos, me enseñó mucho”, mencionó el realizador para una entrevista española.

Guillermo del Toro y Ron Perlman en el Festival de Cine de Guadalajara, 1993. El actor estadounidense aseguró a la revista People que Del Toro lo salvó del desempleo, pues “no podía conseguir papeles después de estar en [la serie televisiva] La Bella y la Bestia”. En la actualidad son grandes amigos y ya colaboraron en otras dos cintas. Foto: Wikimedia Commons.

Cronos logró múltiples reconocimientos nacionales e internacionales

El innovador trabajo de Guillermo del Toro generó expectativas tardías en la crítica cinematográfica. Según reportes de EL UNIVERSAL, la ópera prima del director jalisciense se presentó en la Muestra Internacional de Cine de la Ciudad de México en noviembre de 1992, aunque cintas como París, Texas de Wim Wenders la eclipsaron.

Su presentación estelar fue el 11 de marzo de 1993, cuando abrió la VII Muestra de Cine mexicano de la Universidad de Guadalajara, ahora Festival internacional de Cine de la entidad. Ahí compitió contra Miroslava, de Alejandro Pelayo; Novia que te vea, de Guita Schyffter y otras siete cintas de la selección oficial.

Esta casa editorial publicó, en su edición del 13 de marzo del 1993, las primeras impresiones de Cronos, evidenciando la importancia que tendría el realizador sobre la industria nacional, pues público y especialistas aplaudieron la ópera prima.

Lee también Terminator, la primera película exitosa de James Cameron, llegó a México en 1985

“Un joven de cabello rubio y cara de niño saludaba tímidamente a algunas personas del público que llenó el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara. Se trataba de Guillermo del Toro, un joven cineasta que ha causado sensación con su primera producción Cronos”, se leyó en los reportes de EL UNIVERSAL en 1993.

canción, sonido, escenografía, ambientación, efectos especiales y ópera prima, las 13 nominaciones de Cronos para los Arieles 1993; ganó nueve categorías, incluida Mejor Película y Dirección. Foto: Wikimedia Commons.

“Es un ejemplo digno del cine de horror mexicano en serio, es decir, con una producción decorosa y un guion responsable”, concluyó esta casa editorial sobre la cinta vampírica. Apenas dos semanas después, las nominaciones para los Arieles –premios nacionales de cinematografía– confirmaron la calidad e impacto que tuvo Cronos, pues obtuvo 13 menciones.

Además del reconocimiento nacional, el filme de 1993 tuvo grandes éxitos fuera de México. En el Festival Sitges –evento anual de cine fantástico más importante de la industria– ganó Mejor Actor y Guion; mientras que en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas ganó el Silver Raven, uno de los principales galardones de la contienda.

Lee también El terror del cine estadounidense y su influencia en México

Cronos alcanzó la cumbre del éxito con su presentación en el Festival de Cannes, en mayo de 1993, donde ganó el Premio de la Semana Internacional de Crítica Francesa Mercedes-Benz. Con los múltiples halagos que recibió la ópera prima de Del Toro a nivel internacional, se esperó que su estreno en México fuera con bombos y platillos, pero fue todo lo contrario.

“Si yo estoy equivocado, hay más gente equivocada conmigo”, dijo Guillermo del Toro sobre sus nominaciones y victorias en los Premios Ariel de 1993, durante una entrevista para HBO Olé. En la actualidad, Cronos tiene 90% de aprobación con la crítica de Rotten Tomatoes. Foto: Captura de Pantalla/Iguana Producciones.

Los premios y buenas críticas no aumentaron la asistencia en salas mexicanas

La cinta de artefactos alquimistas llegó a salas de exhibición mexicanas hasta el 3 de diciembre de 1993, pero sólo con funciones en seis complejos metropolitanos; filmes como Obsesión con Jeremy Irons o Fuego en el Cielo tuvieron mucha más difusión y espacios.

Para ese momento, la película de Guillermo del Toro compartió cartelera con Los Locos Addams 2, Juego de Lágrimas, Mira Quién Habla Ahora y La risa en Vacaciones 4, y dejó pésimos números en recaudación. “Quedó muy por debajo de lo esperado”, aseguró EL UNIVERSAL en enero de 1994.

Según aparece en el sitio IMDb, Cronos apenas recaudó un millón 200 mil dólares a nivel global, contra los dos millones que costó su producción.

Lee también El estreno de "Macario", el "poema cinematográfico" de México

Bertha Navarro, productora de la cinta, sostuvo en entrevista con EL UNIVERSAL en febrero de 2007, que el mal desempeño en la taquilla “nunca fue culpa de la película, [porque en otros sitios] tuvo públicos desbordados; en España duró un año en cartelera, en México sólo tres semanas”.

Anuncio en EL UNIVERSAL sobre el estreno de Cronos, el 3 de diciembre de 1993. Tuvo funciones en el cine Diana y en otros complejos del Área Metropolitana, pero su número de presentaciones se redujo en menos de dos semanas; la última exhibición fue en el cine Bucareli, en febrero de 1994. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Aunque duró más tiempo en cartelera –nuestra búsqueda en la Hemeroteca de EL UNIVERSAL comprobó que tuvo funciones hasta el 3 de febrero de 1994–, Cronos salió de las salas principales de exhibición apenas una semana después de su estreno y quedó en complejos de menor categoría.

Otro de los conocidos problemas que tuvo la ópera prima de Guillermo del Toro fue por presupuesto y endeudamiento. Tanto el director tapatío como Bertha Navarro adquirieron créditos y deudas para financiar la producción, compromisos que se agravaron con “el error de diciembre” de 1994.

Navarro aseguró en repetidas ocasiones que su deuda inicial de 150 mil pesos con el banco se elevó a millones tras la angustiosa devaluación del peso, por lo que duró años debiéndole a amigos y colegas que le ayudaron a finiquitar sus deberes financieros.

Lee también Así se censuraban las cintas consideradas "inmorales"

Cronos tuvo su ascenso y caída en cuestión de meses. Encantó a muchos críticos y cinéfilos, pero no cautivó a la audiencia general en México.

Escena característica de Cronos, cuando Jesús Gris, interpretado por Federico Luppi, decide lamer sangre del suelo para calmar su sed vampírica; a diferencia de otros vampiros, el protagonista de esta cinta no asesinó ni dañó voluntariamente para obtener sangre. Fuente: YouTube.

Paco Ignacio Taibo I aseguró, en su columna para EL UNIVERSAL del 23 de junio de 1993, que Guillermo del Toro sería un director importante para la industria nacional, “acaso el mejor que jamás ha salido de México”.

Tal afirmación le provocó comentarios negativos al entonces editor de Cultura de esta casa editorial, pero otros también observaron la “mano maestra en tan joven creador” que Taibo describió en su entrega; el escritor sólo pudo esperar que la “máquina de precarización de talentos que es la industria del cine en México” no frustrara al director jalisciense.

Lee también Estreno de “El graduado” en las salas mexicanas

A pesar de los defectos y conflictos que Cronos tuvo en su año de estreno, nunca dejó en duda el talento y determinación de Guillermo del Toro. La prejuiciosa idea de que la cinematografía mexicana no produce fantasía quedó obsoleta en esa ocasión, demostrando que un artefacto alquimista y un vampiro del tercer mundo era una historia necesaria para el cine moderno.

En otra de sus columnas para EL UNIVERSAL, Paco Ignacio Taibo I aseguró que “estamos ante un creador [Guillermo del Toro] que, si el siniestro medio cinematográfico nacional no destruye, puede llegar a convertirse en ese director de cine que, por estar muy lejos de nuestros productos habituales, ofrecería un ángulo distinto de creación cinematográfica”. Foto: Wikimedia Commons.

Fuentes:

Hemeroteca EL UNIVERSAL

IMDb – Internet Movie Database