El terror del cine estadounidense y su influencia en México

La cercanía con Estados Unidos ha hecho que muchos mexicanos adopten gustos por su comida, la música y sus películas. Hoy que festejamos el día del Halloween hablaremos de la influencia que han tenido en México el cine de terror, series y hasta algunos programas estadounidenses y orientales de este género.

El que se considera primer trabajo cinematográfico de terror estadounidense es una adaptación de la historia de Dr. Jekill y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner, bajo la producción de Selig Polyscope Company, se estrenó el 7 de marzo de 1908; por desgracia no hay copias existentes de este material.

También han logrado gran avance en el gusto mundial de todas las edades varias producciones japonesas, coreanas, filipinas y hasta de Indonesias; “de hecho creo que el terror oriental es para verdaderos valientes”, afirmó en entrevista con Mochilazo en el Tiempo Marcela Brito, comunicadora y diseñadora por la UNAM, experta en temas de misterio, terror, arte y cultura.

Anuncio de la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde publicada en la revista "The Moving Picture World" en 1912. Foto: Wikimedia Commons/ Especial.





Distintos géneros del terror para todos los gustos

Marcela explica que el terror en realidad abarca un gran abanico de subgéneros para todo tipo de gustos. No podemos dejar de mencionar cintas que ya son clásicas o de culto de distintas décadas como: Nosferatu, La noche de los muertos vivientes, El Exorcista, Psicosis, El horror de Amytiville, Eso y El bebé de Rosemary, por mencionar solo algunas.

Nosferatu es una de las representaciones cinematográficas más antiguas de los vampiros, criaturas terroríficas que aparecen en leyendas y mitos muy antiguos, posteriormente se escribieron novelas sobre ellos hasta que después, esas historias saltaron a la pantalla. Aunque se estrenó en Alemania en 1922, su popularidad aumento al llegar a los teatros de Estados Unidos. Foto: Revista digital Horror Hazard/ Especial.

Ve aquí fragmentos de la clásica cinta Nosferatu:

Nosferatu (1922)

Nosferatu, el vampiro de la noche, es ya todo un clásico del cine de terror.





En el lado más comercial, dirigido para entretener o “palomero” puede ser el Slasher, es decir, en donde hay un personaje maligno paranormal e inmortal y que solo dura “muerto” un par de años en lo que se produce la siguiente entrega de la saga. Entre estas tenemos las cintas: Viernes 13, Halloween, Pesadilla en la calle del infierno, etc,

Las víctimas generalmente son jóvenes o una madre soltera y sus hijos, cuando es un poco más “original”; otra regla bastante básica es que el primero en morir generalmente es el perrito de la familia. Luego de esas tan famosas salió “Scream” en los 90s, en general son películas bastante predecibles, pero suelen ser entretenidas.

Halloween dirigida por John Carpenter es una de las películas “Slasher” más populares del cine. Michael Myers es el personaje principal junto con Laurie Strode a quien persigue en un intento imparable de acabar con su vida. Esta saga de películas ha tenido numerosas entregas desde su debut en 1978 hasta 2022. Foto: IMDb/ Especial.

Otro subgénero muy aclamado en los últimos años, donde los creadores empezaron a saltarse los límites, es el Gore, que radica en sangre, ver escenas de tortura o ataques brutales con total crudeza, cayendo en lo morboso, pero eso realmente le gusta a la gente, dice.

De esas hay infinidad de ejemplos, empezando quizá por Hostal (de las primeras) Terrifier, que mezcla lo gore y la fobia de algunos a los payasos; cualquier de Saw que son bastante aclamadas. Una que supera en mucho el Gore es, por ejemplo, “Infierno verde” que mezcla, gore, absurdo, violencia sexual y canibalismo.

"Terrifier" es una de las películas más recientes del subgénero de terror gore, este tipo de peliculas utiliza como recurso principal las escenas sangrientas y en muchas ocasiones con violencia gráfica. Foto: X @horrorlosers / Especial

Otro es el clásico de Zombies, “que creo que es un género actual e importante porque me parece que representan en realidad mucho más que solo un monstruo come-cerebros que te corretea. Creo que es una metáfora de la humanidad en su sentido más decadente, y de hecho ya lo vemos en algunas calles de Estados Unidos con los adictos a diversas sustancias, que parecen zombies.

La también comunicadora considera que dicho género es un género muy socorrido y bastante aplaudido, como lo fue en sus tempranas temporadas The walking dead, que en su momento fue muy buena e impactante. Otra de las mejores películas de zombies de los últimos años definitivamente es Tren a Busan, donde vemos que Corea y Oriente en general empiezan a pisarle los talones a los norteamericanos.

“La noche de los muertos vivientes” es una película de terror que dio origen al subgénero de zombies. Anteriormente ya se había abordado el tema de los “muertos vivientes” en el cine, sin embargo, la película dirigida por George A. Romero sería el punto de partida para inspirar un sin número de películas y series sobre el tema abriendo un universo de posibilidades que al día de hoy sigue siendo popular en los fans del cine de terror. Foto: IMDb/ Especial.

Aunque hoy la que reina en el género es The last of us que es la adaptación de un videojuego y de las mejores que hay en ese sentido.

Así están todas las películas sobre monstruos, llámese el Hombre Lobo, Frankenstein, vampiros, algún monstruo oculto en las cavernas o mezclas de Kraken con ballenas, etc.. “que creo que todos esos representan en realidad algún demonio inconsciente que puede estar en cualquiera de nosotros”. De hecho, Guillermo del Toro se ha dedicado profundamente a darle una vista diferente a los monstruos en general.

Los grandes monstruos de la compañía cinematográfica Universal: Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, La Momia y El Monstruo De La Laguna Negra, son algunos de los personajes que por su diseño único han pasado a la historia del cine de terror. Foto: X @HoraClandestina/ Especial.

También están las cintas de culto con muchos ejemplos de Cine de Serie B, las cuales suelen ser producciones de bajísimo presupuesto, pero hechas con una historia muy atractiva que atrapa al espectador, entre esas, estaría por ejemplo Evil Dead, The thing, Planet Terror o Braindead.

O más recientes como Sharknado que además ganó muchísimo en taquilla y hace poco acaba de salir VelociPastor de un sacerdote que se convierte en dinosaurio, así que ya se podrán imaginar más o menos. Me gustaría mencionar muchas más, pero no acabaríamos, dice Marcela.

"The Evil Dead", conocida en México como "El Despertar del Diablo" fue dirigida por Sam Raimi en 1981, la trama gira en torno a un grupo de jóvenes que deciden pasar el fin de semana en una cabaña abandonada, durante su estancia comienzan a suceder sucesos aterradores debido a un libro maldito que se encuentra dentro de la cabaña. Foto: X @cntariogothic / Especial.





Dibujos animados, gringos y japoneses, de misterio y monstruos

Claramente el terror no solo es para adultos, pues han surgido innumerables series animadas, más familiares, que no por eso son aburridas o tontas; entre las pioneras está Scooby Doo (Misterio a la orden), aunque actualmente hay muchas más, como Más allá del Jardín, donde dos hermanitos se adentran en un tétrico bosque y pasan aventuras llenas de misterio acompañados de algunos seres super tétricos.

Otras que tienen que ver con el misterio o entes paranormales están los críptidos, Gravity falls. Y también existen series animadas que no son tanto para niños, aunque también las ven, como la clásica japonesa Death . Otra japonesa es Mononoke, un tipo de detective de lo paranormal que investiga crímenes de “yokais”.

Otra que se podría mencionar es Hotel Transilvania en cualquiera de sus partes, donde a los monstruos se les ve en situaciones similares a las de los humanos, pero dentro de su naturaleza monstruosa.

Las caricaturas también pueden pertenecer al género de terror, una de las más icónicas es Scooby-Doo donde aparecen monstruos que casi siempre resultan ser falsos. Su primera emisión en TV fue en 1969. Posteriormente, por ser un tema llamativo se produjeron otras caricaturas con temas sombríos como es el caso de "Más allá del Jardín". Asimismo, en otros países como Japón se inspiraron en el estilo estadounidense para crear sus propias caricaturas de misterio inspirados en los monstruos de su cultura como es el caso del anime "Mononoke". Foto: Composición/ Especial.





Los programas de monstruos más entrañables de la televisión mexicana

El legado del programa de televisión Los locos Addams perdura hasta nuestros días, al grado que está en total tendencia en plataformas como Netflix, gracias a la serie de “Wednesday” o Merlina, en donde ahora la protagonista es la hija pequeña de esa peculiar familia.

“Merlina” es una serie producida por Netflix y es la adaptación más reciente de "Los Locos Addams", donde la protagonista es la hija de Homero y Morticia Addams. Foto: Especial.

La estudiosa de temas de misterio señala que quizá se puede ver como una historia cómica, incluso algo naif (con la cual) “más de uno de los que amamos el misterio y terror, nos podríamos identificar”.

La familia Addams - Merlina enseña a Largo a bailar

Pie: "Largo", el más serio de la casa y encargado de abrir la puerta, sorprende cuando se pone a bailar. En la serie original Merlina es una pequeña niña a diferencia de la versión actual.





Explica que el creador de la historieta, un humorista gráfico estadounidense llamado Charles Addams, era un entusiasta coleccionista de objetos de tortura medievales y de todo tipo de artefactos extraños y macabros que serían el típico tema de conversación y admiración en las fiestas.

El dibujante Charles Addams, creador de 'La familia Addams, nació en Westfield, Nueva Jersey en 1912. Su historieta se adaptaría a la televisión en 1964 con actores caracterizando a sus personajes. Foto: X @cartoonart/ Especial.

Mira aquí el primer capítulo de "Los Locos Addams":

"Los Locos Addams"/ la familia va a la escuela.

Para esta familia todas sus locuras parecen ser normales, sin darse cuenta de que ellos son los diferentes. En este capítulo reciben una visita inesperada.

Otras muy similares y en la misma década fueron La familia Monster (The Munsters) aunque en aquel tiempo ese tipo de series caían mucho más en lo cómico y familiar.

Herman Monster es la criatura de Frankenstein, su esposa Lily y el padre de ella son vampiros; el pequeño Eddie es un hombre lobo y Marilyn es la sobrina normal, pero considerada “rara” entre la familia. En los 80 se realizó la cinta “La venganza de los Monster”, con parte del elenco original y por primera vez se vio a la familia monstruosa a color, pues la serie de los 60 se mantuvo a blanco y negro. Foto: CBS/Wikimedia Commons.

Mira aquí dos capítulos de programa de televisión La familia Monster:

"La Familia Monster"/ Herman el Rompellantas

La serie fue un éxito en los 60 por su maquillaje, vestuario, la ambientación de los sets y la trama. Más que un programa meramente de terror donde aparecían monstruos y seres novelescos, se trataba de un programa de comedia. En este capítulo, el ingenuo German Monster es víctima de un robo al comprar un coche robado. Fuente: Tomado de Youtube.

"La Familia Monster" / La familia ideal.

En sus últimas emisiones el programa se grabó a color, donde se podían apreciar aún mejor los disfraces. Fuente: Tomado de Youtube.

en su momento fue única en su tipo es “La dimensión desconocida” (Twilight Zone, 1959), en la que el verdadero terror no era ningún tipo de monstruo sino, por ejemplo, descubrir que de pronto una persona cualquiera podía ser víctima de su doble malvado (los dopplegangers) o de encontrarse de buenas a primeras en otra dimensión temporal o de espacio; en general, ninguno de los capítulos tenían finales complacientes ni felices.

La Dimensión Desconocida inspiró varios productos comunicativos posteriores, como la cinta homónima de 1983 con segmentos dirigidos por Steven Spielberg y George Miller. Hasta la serie animada Los Simpson parodió varios de sus capítulos. Foto: ESPECIAL.

Un poco más para los fanáticos del crimen o “detectives de sillón” estaba la serie Kolchak, sobre un detective que investigaba crímenes muy peculiares más del tipo de lo paranormal o inexplicables.

Esa época comenzó a dar frutos increíbles para el terror y misterio y se comenzaron a multiplicar por todo el mundo. Otro ejemplo son los Expedientes secretos X, pues también fue un parteaguas, “nos dio gusto a todos los fans del misterio con temas de los que normalmente se habla en plan de burla y chiste, que para otros no es solo un chiste.

The X Files, conocido en Latinoamérica como “Los Expedientes Secretos X” es una serie de suspenso y ciencia ficción que mezclaba los casos policiacos con eventos sobrenaturales. Foto: IMDb/ Especial.





Gran oferta de streaming de este género

Considera que entre la enorme oferta de streaming que se tiene hoy, hablando de series, un director que lleva la delantera es Mike Flanagan con La maldición de Hillhouse, también se le encomendó dirigir la película de la novela de Stephen King Doctor Sleep y también recibió muy buenas críticas.

“Definitivamente de los más vanguardistas, con producciones muy bien logradas, llevando sus historias generalmente a través de análisis filosóficos sobre lo que representan para sus protagonistas el fantasma, monstruo o ser paranormal que los atormenta” comenta Marcela quien conduce también el podcast Rincón Escarlata.

“Con sus obras puedes morir de terror o te puede hacer llorar a mares por lo que te hace reflexionar y sentir. Mi gran favorita ha sido Midnight Mass, definitivamente lo mejor que he visto en mucho tiempo de ese tipo”, afirma.

“Doctor Sueño” dirigida por Mike Flanagan es la secuela de la exitosa cinta de Stanley Kubrick “El Resplandor”, ambas películas se basan en las novelas de Stephen King. Esta solo es una de las muchas películas adaptadas de los libros de este prolífico escritor. Foto: Sitio web Cinema Saturno/ Especial.

Y otro gran exponente actual que cita nuestra entrevistada es Jordan Peele, director de Us, Nop, ¡Get out!, porque se atrevió a tocar temas polémicos con un fuerte y notorio simbolismo en cada uno de los elementos de sus historias que han dado de qué hablar.

Durante la charla no duda en recomendar a nuestros lectores ver más series nórdicas en general, son maravillosas, “te puedes embelesar con sus paisajes, pero sus historias también son super intrincadas y algunas muy retorcidas”.

Justo la noruega Post mortem es una serie que pasó un poco de largo. Trata de una familia dueña de la funeraria de un pueblo, donde todos son muy sanos y no muere nadie, así que atraviesan problemas económicos.

Post-mortem, es una serie de Netflix que da un aire fresco al género de terror narrando la historia de una mujer que después de morir revive en la funeraria con sed de sangre. Esta serie nos muestra una nuevo estilo de historias sobre vampiros con un poco de comedia y suspenso. Foto: Sitio Web Oficial Netflix/ Especial.

Pero el giro viene cuando el papá se da cuenta que ya es hora de completar una misión muy importante, que es básicamente acabar con la vida de un miembro de su familia, y todo se tuerce muchísimo. Tiene un poco de humor negro, cambios inesperados, misterio, vampiros, etc. Otra super recomendada para esta época.

Las mujeres consumen más el terror

Marcela percibe que actualmente hay total fascinación por los temas de terror, ella lo percibe a través de su podcast Rincón Escarlata sobre true crime, historias de terror, asesinos seriales y misterio. Afirma que, dentro de este público, las mujeres son las que consumen más estos contenidos y tiene una razón de ser así.

Rincón Escarlata es el podcast de Marcela Brilo, nuestra entrevistada. Está disponible en Spotify, Apple Podcast y Listen Notes. Foto: Captura de Spotify/ Especial.

“En las estadísticas parece que las mujeres lo consumimos más que los hombres, y esto responde a una cruda realidad… la gran mayoría de víctimas de sujetos que matan por placer o por problemas mentales somos las mujeres”, afirma.

Es como si de este modo estudiáramos o aprendiéramos más sobre el peligro latente que hay en la vida real y que a veces no sabemos en dónde está.

"El Horror de Amityville" de 1979 es una película que relata cómo una entidad malvada que reside dentro de una casa posee un padre de familia después de una serie de eventos paranormales. La entidad convence al padre de cometer crimenes atroces. La trama de la película es un claro ejemplo donde la mujer se ve vulnerable frente a un peligro inminente. Foto: IMDb/ Especial.

Pero también es sumamente disfrutable ser testigo y observar cómo se desarrolla la investigación de un crimen o la caza de un psicópata que anda suelto.

Generalmente cuando se producen series documentales de true crime es cuando ya se resolvió el caso y es satisfactorio saber que el criminal ya está en prisión o que ya no hará daño; aunque es igual de intrigante cuando no se ha resuelto el caso, pues te invita a especular y formar tus propias hipótesis.

Las series y documentales sobre crímenes reales han sido muy populares recientemente en las plataformas de streaming. Recientemente, Netflix realizó una serie de documentales que recopilan estas historias de asesinos y criminales que conmocionaron a los Estados Unidos y a la prensa mundial. En la imagen se muestra el documental que aborda la historia de John Wayne Gacy. Foto: composición/ Especial.





Para un buen susto ¿qué es mejor cine o casa?

Marcela está convencida de que la experiencia de ir a una sala de cine con una pantalla enorme, formarse en las palomitas y esperar a que apaguen las luces, “es una costumbre arraigada en mucha gente, pero creo que actualmente ya no es tan bonito como lo tenemos en nuestra memoria”.

A eso se suma que cada vez el cine es más caro, comprar un simple refresco es una locura, no se diga un combo completo y es peor para algunos padres que quieran llevar a toda la familia.

Aunque la experiencia del cine puede ser especial para muchas personas, las plataformas de streaming ofrecen mayor comodidad y variedad de películas por un costo mucho menor. Foto: Composición/ Especial.

Por otra parte, dice que” las plataformas de streaming cada vez nos ofrecen un catálogo más variado de películas que hace muy poco estuvieron en cartelera y que, si te preparas una buena botana, te acomodas en tu sillón favorito, te tapas con una mantita y puede ser algo super disfrutable”

