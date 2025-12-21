Andy Bridges, bar, disco y famoso centro nocturno de los 80 y 90 al norte de la CDMX

Texto: Daniela Jurado

La década de los años ochenta trajo un punto de reunión icónico para los amantes de la música rockera, que además de su sólida cartelera contaba con la ventaja de encontrarse al norte de la ciudad, en la zona de Echegaray, en Naucalpan.

Mochilazo en el Tiempo comparte en esta entrega los inicios y los hitos del centro nocturno bautizado como “Andy Bridges”, nombre que nunca falló en hacer referencia a su fundador, Andrés Puentes Urtuzuástegui.

Andrés Puentes comparte en entrevista la trayectoria del centro nocturno que abrió en Naucalpan y algunas fotos de las noches que animaban a cientos de personas. Cortesía Andrés Puentes.

Pasó de un estacionamiento a una alianza con Televisa

El Andy Bridges, antes de ser antro, discoteca y centro de espectáculos, fue la casa familiar del general Andrés Puentes Vargas, director de la penitenciaría de Lecumberri.

En ese terreno de casi tres mil metros cuadrados en Calzada San Agustín número 200, en la colonia Rincón de Echegaray, Andrés Puentes, hijo del general, tocaba la batería en el grupo Rock Forever que interpretaba canciones de Rolling Stones, The Allman Brothers y The Who. Aunque el grupo no prosperó, Andrés continuó en la música, pero desde otra trinchera.

El Andy Bridges era una excelente opción para quienes querían escuchar en vivo a artistas como Yuri, con la ventaja de evitarse cruzar toda la CDMX para pasar una noche de espectáculo. Cortesía Andrés Puentes.

Cuando su familia se mudó de Echegaray, y su padre falleció, se quedó con la casa y organizaba conciertos en el estacionamiento, para luego convertirlo en bar ahí dentro del predio, donde asistían grupos como:

Pop Music Team -donde cantaba el periodista Jorge Berry-, Los Dug Dug’s, el TRI, Javier Bátiz, Tinta blanca, y el Grupo NO, que fue la banda de casa, y ahora de culto tras la muerte de sus integrantes.

Entre los visitantes internacionales del Andy Bridges estuvo REO Speedwagon, la banda de hardrock que nació en Illinois, Estados Unidos. Cortesía Andrés Puentes.

El bar funcionó como una plataforma donde las disqueras descubrían talentos. Quizás uno de esos escaparates que más dieron a conocer bandas fue el proyecto “Rock de Alto Nivel”, una alianza con Televisa, en pleno auge del “rock en tu idioma”.

Publicidad de 1988 da testimonio de la alineación de bandas que tocaron ahí: Kerigma, Los Amantes de Lola, Neón, Caifanes, Rostros Ocultos, Ritmo Peligroso, Maldita Vecindad, Kenny y los Eléctricos, Taxi, Lujján.

Formaciones tan icónicas como los Enanitos Verdes y Menudo eran parte de la cartelera del recinto. Cortesía Andrés Puentes.

No sólo las bandas ambientaron el antro. Juan Carlos Barrera “Cindy” quien fuera DJ del Andy, después de Héctor Fara, orquestaba el ambiente de la discoteca con música que incluía éxitos como “Tarzan Boy” de Baltimora, y “Live is Life” de Opus.

“Cindy” recuerda que Andrés Puentes traía discos del extranjero mucho antes de que llegaran a México, como, por ejemplo, aquel donde venía la canción “Rock Me Amadeus” de Falco, que semanas después de que la puso se convirtió un hit.

El equipo que atendía el Andy era robusto y “robaba suspiros”, según indicó “Cindy”, quien evocó aquellas noches en las que iban clientas a preguntar por el personal; de igual forma rememoró a algunos compañeros con los que trasnochaba, como el mesero Rafael Lira.

La vedete Olga Breeskin con Pepe Álvarez, bartender del Andy Bridges. Fotografía cortesía Pepe Álvarez.

El bartender estrella era Pepe Álvarez, también conocido como “Ruquillo Tamayo”, a propósito de su talento fuera de la barra como rotulista en las escenografías de los conciertos.

Lola Beltrán en el Andy Bridges; atrás de la cantante, a la derecha, se puede apreciar el trabajo de Pepe Álvarez bartender y rotulista. Fotografía cortesía de Andrés Puentes.

Espectáculos que brillaban con elevador y aviones

En 1984, Andrés se reunió con un viejo amigo del judo, el arquitecto Hugo Vilchis, para que construyera el centro nocturno de sus sueños. Fue en 1987 que se inauguró con un concierto de Vikki Carr, el cual costó 20 mil viejos pesos.

Se diseñó una planta baja con escenario y dos niveles superiores tipo “tapancos” para maximizar la capacidad del espacio, tener mayor visibilidad y una sensación de cercanía con el artista.

Anuncio que recuerda la participación de la cantante texana Vikki Carr, madrina del Centro de espectáculos en 1987. Cortesía Andrés Puentes.

Para la entrada de los artistas al escenario, se implementó un elevador con un pistón hidráulico, similar a los utilizados para levantar camiones, que permitía al artista aparecer en el centro del escenario desde un túnel subterráneo, compartió el arquitecto Vilchis.

Si algo caracterizó al Andy Bridges fue su gran versatilidad. Un día podía presentarse Daniela Romo, Oskar el espectáculo, Yuri, Marco Antonio Muñiz y al otro Café Tacvba, los Enanitos Verdes o Miguel Mateos.

Miguel Mateos en el Andy Bridges. Cortesía Andrés Puentes.

Alejandro Aguirre, entonces promotor de la compañía de discos Melody, llevaba artistas de la disquera como las Flans, cuando recién lanzaban su sencillo “Bazar”. “Le dije a Andrés de mí te acuerdas, va a ser un trancazo esta canción”, recordó.

Clic aquí para abrir el video en otra ventana

Anuncio del Andy Bridges con la voz de Paco Stanley presentado a María Conchita Alonso.

Aguirre también llevó al Andy al grupo de rock Equs, donde el cantante era Pepe Aguilar, a Vitorino con sus 150 kg de rock, Laureano Brizuela, Nelson Ned, Lucero, Mijares, Los Yonics, Diego Verdaguer, y Dulce. Sólo por mencionar unos cuantos nombres de los cientos de artistas que estuvieron ahí.

Notas periodísticas del concierto de Mijares para el Andy Bridges en 1987. Cortesía Andrés Puentes.

Andrés Puentes compartió en entrevista que el día del concierto del dúo australiano Air Supply ya tenía el local abarrotado al momento de recibir la noticia de que los músicos habían llegado, pero sus guitarras no. “Cuando creí que iba explotar todo de una manera terrible salieron los dos cantantes y se pararon a un lado de mí invitando a la gente a regresar el día de mañana. Eso me salvó la vida”.

En 1990 Andrés buscó otra vez al arquitecto Hugo Vilchis para hacer otro espacio bajo el nombre de “1945”, con el concepto temático del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Graham Russell y Russell Hitchcock de Air Supply en el Andy Bridges. Cortesía de Andrés Puentes.

La visión del arquitecto Vilchis se materializó en una suerte de hangar con partes de aviones reales colgando del techo y una pista de baile que simulaba una pista de aterrizaje.

Al cerrar “1945” el espacio se utilizó poco tiempo como discoteca gay, bajo el nombre de “May Day”. Esto ya sin intervención directa de Andrés, pero sí de su primo, Edgar Latour Puentes. Vale la pena mencionar que aun con el giro mantuvo los aviones en el techo.

La versatilidad del espacio no se quedó ahí, en su última etapa y después de haber dado cabida a la música romántica, al rock, también albergó al Death y Doom metal cuando Carlo Hernández con su CHAS Productions llevó grupos como Tiamat en 1994, Obituary, Hypocrisy, y Pyogénesis en1995.

Boleto y volante de las presentaciones de Obituary en el Andy Bridges, 1995. Cortesía Edgar Javier Gutiérrez.

“Fue un punto de referencia en la historia de mucha gente de los 80s. Fue importante, marcó época, está en la memoria colectiva de la gente”, dijo el arquitecto Vilchis.

Al respecto Alejandro, promotor musical que continúa en el show business indicó: “Había lugares de espectáculos estaba, por ejemplo, el Patio, que fue un lugar donde se presentaban también grandes estrellas y luego abrió el Premier, pero en el sur, en la zona norte no existía un lugar así”.

En el caso de Cannibal Corpse, el volante de 1955 resaltaba que la banda llegaba desde Nueva York al Andy Bridges. Cortesía Edgar Javier Gutiérrez.

El Andy Bridges fue un complejo de tres cabezas: bar, discoteca y centro de espectáculos destinado a convertirse en un punto de referencia para toda una generación que lo mantiene vivo en el recuerdo.