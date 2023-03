Protestas masivas y reforma judicial en Israel: el contexto

Israel vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Es un tema complejo. Intentamos sintetizar algunos puntos:

1. La inestabilidad política no inicia ahora. Israel ha tenido que vivir cinco elecciones en solo tres años, lo que exhibe apenas una parte de las vastas fisuras que existen al interior de su sociedad.

2. El factor Netanyahu, un personaje que lleva décadas en la política, quien ha hecho hasta lo imposible por conservar o regresar al poder. El telón de fondo de los últimos años, sin embargo, es una serie de cargos por corrupción en su contra, los cuales se encuentran en proceso, e impactan, en buena medida, en sus decisiones y en su conducta política.

3. El crecimiento de la extrema derecha en la sociedad israelí. Este es un fenómeno que tiene componentes globales y locales, los cuales van desde el crecimiento demográfico de los sectores religiosos, tradicionalistas y nacionalistas en contraste con el de los sectores liberales y progresistas, hasta un sincero hartazgo y frustración, entre varios sectores sociales, al respecto de las posibilidades de resolver el conflicto palestino-israelí, o en general, la conflictiva regional, a través del diálogo y la negociación.

4. Considerando lo anterior entonces, a fin de regresar al poder y buscar empujar su agenda, tras la última elección, Netanyahu no solo se vio obligado a construir una coalición con los partidos de la extrema derecha, sino que podríamos decir que ha permitido que su gobierno quede materialmente secuestrado por esas posiciones extremistas.

5. Parte de esta agenda incluye la reforma judicial, una reforma que desbalancea el equilibrio de pesos y contrapesos en el sistema político israelí. Se trata de modificaciones a la ley básica del país, las cuales permitirían al parlamento imponer candados o incluso anular fallos de la Suprema Corte.

6. Quienes apoyan esta reforma sostienen que la sociedad israelí les otorgó una mayoría y están legítimamente facultados para efectuar esos cambios legales. No obstante, la reforma ha suscitado un movimiento de protesta social sin precedentes. Pero la fuerza no ha estado solamente en los números en la calle, sino en quiénes son los actores que crecientemente se oponen a la reforma judicial y en el peso que esos actores tienen. En particular, la reforma judicial ha propiciado un movimiento de resistencia por parte de reservistas, pilotos aviadores y altos puestos en el campo militar.

7. Recientemente, fue el ministro de defensa del gobierno de Netanyahu quien expresó públicamente su oposición a la reforma, lo que resultó en su despido y en las protestas más numerosas que hasta el momento se habían visto. Esta serie de presiones acumuladas finalmente terminó por ocasionar que Netanyahu suspendiese —temporalmente— la reforma judicial.

8. Aun así, la situación está lejos de resolverse. Primero, en el campo opositor han ido brotando puntos de vista muy diferentes. Hay quienes han celebrado la suspensión temporal como una primera victoria del movimiento social. Pero hay quienes dicen que Netan- yahu solo está jugando una treta más para desinflar al movimiento, y continuar adelante con los cambios que le siguen siendo indispensables. Miembros de su coalición han expresado en estos días que la reforma judicial pasará.

9. De forma que lo más probable es que únicamente se han postergado, sin solucionar de fondo, las elevadas tensiones que esta situación está generando. La realidad es que esa, como muchas otras sociedades en el mundo, tendrá que atender las fracturas que se encuentran muy en la raíz de su tejido social y que solo tienden a crecer.