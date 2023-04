Niñas y niños: responsabilidad colectiva

30 de abril: Día del Niño

En México hay 38 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA). Son y significan una enorme responsabilidad. Estas son algunas de las condiciones, adversidades y abusos que enfrenta hoy nuestra niñez y adolescencia:

Violencia familiar. De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la pandemia la violencia familiar hacia los NNA alcanzó máximos históricos: 124 mil carpetas en el primer semestre de 2021, un crecimiento de 24 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

En México, informa UNICEF, seis de cada 10 personas menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas “como parte de su formación”.

En 2020 más de 27 mil niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales, víctimas de violencia familiar física, sexual y/o psicológica, según cifras de la Secretaría de Salud.

Pornografía y turismo sexual infantil. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estima que anualmente se generan alrededor de 400 mil reportes relacionados con pornografía infantil, cuyo consumo aumentó 118 por ciento, de 2021 a 2022. México es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil y uno de los primeros en tráfico y almacenamiento de pornografía infantil (Save the Children).

Desnutrición. Hay 882 mil niñas y niños con desnutrición infantil crónica. La mitad de los menores de dos años en México no recibe los nutrientes necesarios para prosperar y crecer de manera adecuada, lo que provoca daños irreversibles en su desarrollo, dice UNICEF.

Acoso escolar. Dos de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso (PISA, 2018).

Suicidios. En 2021 se registraron 8 mil 351 suicidios de niñas y niños y adolescentes (Secretaría de Salud).

Matrimonio y embarazo adolescente. En México hay 1 millón 420 mil mujeres menores de 18 años casadas o en unión, el octavo número más alto en el mundo (Girls not Brides), y cada día quedan embarazadas mil adolescentes mexicanas (El Colegio de México).

Migración de niñas, niños y adolescentes. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo en 2020 a 33 mil migrantes menores de edad en la frontera con México, cifra que ascendió a 155 mil en 2022 y que en los primeros tres meses de 2023 ya lleva 71 mil detenciones, lo que presagiaría el número más alto en la historia de arrestos de menores de 18 años, entre mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, venezolanos y otras nacionalidades, todos en fuga hacia una vida con oportunidades.

Crimen organizado. A todo lo anterior hay que agregar la acción de las bandas delincuenciales sobre la vida de miles de menores de edad, víctimas de la violencia armada, incluso de homicidios y desapariciones.

En cuanto al número de NNA con vínculos con el crimen organizado, las estimaciones de organizaciones y autoridades son muy diversas ante la imposibilidad de contar con registros: los cálculos van desde 35 mil hasta 460 mil. Todos ellos son víctimas, incluso los involucrados en la comisión de delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc., según la BBC y la Universidad de Belgrano.

En un país polarizado, a veces crispado, con altos índices de violencia e inseguridad y con muchas carencias, debemos cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar a nuestra niñez y juventud el goce y ejercicio de sus derechos.

Al parecer no, no estamos cumpliendo. No lo subrayo sólo para lamentarlo y tampoco para culparnos. Se trata de despertarnos.