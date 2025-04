El legado de Martin Luther King

Con motivo del aniversario 57 del homicidio de Martin Luther King (que se conmemora este 4 de abril), es importante recordar algunos elementos de su legado, un pensamiento que no solo fue retóricamente eficaz, sino que también lo llevó a la acción de manera consistente, ante circunstancias casi siempre adversas.

Las ideas y frases de King son memorables porque clarifican, enseñan e inspiran, por el vuelo poético que alcanzan y porque siguen estremeciendo la conciencia de millones. Y lo son, sobre todo, porque están respaldadas, avaladas y personificadas por él mismo y por sus acciones, debido a la coherencia entre sus dichos y sus hechos. Sus palabras fueron también recursos de lucha: con ellas fue a sus batallas, fortaleció a sus seguidores y se comprometió con las causas que defendió.

Por esta congruencia, su legado sigue vigente, impulsando a la acción y abriendo caminos para la paz y la justicia.

En este contexto los invito a recordar algunas de las muchas frases de este apóstol de la No violencia y de la lucha por la igualdad y la libertad:

1. Da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño.

2. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos.

3. Llega un momento en uno debe tomar una posición que no es segura, ni política ni popular. Pero uno debe tomarla porque es lo correcto.

4. Paz no es solamente una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a la meta.

5. Una injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.

6. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.

7. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.

8. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero, hagas lo que hagas, siempre sigue avanzando.

9. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada.

10. Tu verdad aumentará en la medida en que sepas escuchar la verdad de los otros. La gente fracasa en llevarse bien porque se temen; se temen porque no se conocen; no se conocen porque no se han comunicado.

Sus palabras nunca fueron solo palabras. Tan lejos llegó, que veinte años después de iniciada su lucha, el mundo era otro, aunque muy distante todavía del que él soñaba. Tanta fuerza y persistencia ponía en sus empeños, que sus detractores solo pudieron detenerlo quitándole la vida. Pero su obra venció a sus asesinos: más de medio siglo después, Martin Luther King sigue entre nosotros, incomodándonos e impulsándonos a encontrar caminos para la igualdad, la paz y la armonía social.

Especialista en derechos humanos.

@mfarahg