EU: sin liderazgo moral

Estados Unidos arrasará como siempre en las próximas olimpiadas. París será testigo de la hegemonía deportiva del país que mantiene su liderazgo mundial en la economía, sigue siendo la imbatible potencia militar, el lugar donde los parias del mundo quisieran vivir. Si bien en un plano claroscuro, no pueden olvidarse las páginas negras: la injusta guerra con México, la explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el cautiverio de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la II Guerra Mundial

No obstante, ha perdido lo que en algún momento fue el valor más importante de su arsenal: la defensa de la democracia; del estado de Derecho; de la libertad y los derechos humanos. Estados Unidos ha dejado de ser el líder moral que resolvió los dos conflictos internacionales más graves de la humanidad, las dos guerras mundiales del siglo pasado. Bajo el régimen presidencialista que rige sería de esperar que los dos candidatos a la presidencia contaran con las prendas que les permitieran ostentar sin desdoro el título de jefe de Estado. Por el contrario, ambos están rodeados del descrédito popular y social.

Uno (Trump) está declarado culpable por un jurado de 34 cargos en el asunto del soborno a una actriz porno, por lo que enfrentará una sentencia del juez de la causa que puede llevarlo, desde la libertad condicional a la prisión formal, pasando por arresto domiciliario y multas. El otro (Biden) tiene un hijo igualmente declarado culpable por otro jurado por haber mentido al declarar falsamente que no era un adicto a la cocaína y al alcohol cuando compró un arma de fuego (está rehabilitado desde 2019).

Se dirá que el presidente Biden no tiene que ver, pero además de la declaración de la culpabilidad de Hunter, su hijo, es público que este hacía negocios al amparo de su padre, cuando era el vicepresidente con Obama. Existe en curso una investigación del Comité Judicial del Senado debido a que Hunter ganó millones de dólares con una empresa ucraniana (Burisma Holdings LTD) de la cual formó parte de su consejo de administración, con implicaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Además de haber participado en negocios con una empresa estatal china, en la que se beneficiaron sus tíos James y Sara. El Comité Judicial llevó a cabo esta investigación para determinar si el vicepresidente Biden también recibió algún beneficio económico. Aun cuando esta responsabilidad no se ha determinado, The Washington Post publicó que existe un anticipo de un millón de dólares de la empresa estatal china a favor de Biden y transferencias bancarias por casi cuatro millones de dólares derivadas de honorarios por consultoría que sugieren que la familia del presidente se ha beneficado de las relaciones del presidente Biden a lo largo de su carrera política.

Por lo pronto, a raíz de su declaración de culpabilidad, Hunter acaba de perder su licencia de abogado por lo que solamente podrá dedicarse a la pintura. Es un cotizado artista cuya obra la adquieren empresarios que con ello le hacen un guiño al presidente.

Esta noche los presuntos candidatos de los partidos republicano y demócrata tendrán el primero de dos debates en una contienda que hará evidente la pobreza política del país líder del planeta. Biden y Trump volverán a encontrarse en una contienda en que inician con un porcentaje igual según el promedio nacional de las encuestas, cada uno con 46%. Cada uno con muchos años a cuestas, demasiados sin duda, pero con una carga más pesada como es el descrédito moral.