¿EU, el enemigo de México?

Estados Unidos es el enemigo de México. Eso me dijo Pepe Ruiz Massieu cuando lo enteré que renunciaría al cargo que me había conferido, hace decenios en el gobierno federal (SSA) para estudiar un posgrado en ese país. Agregó algo así: “Mejor vete a Europa, en Estados Unidos no quieren a los mexicanos”. Tenía razón parcialmente. No todos nos quieren, es cierto, pero no siempre han sido el enemigo natural. No creo que EU sea enemigo de México, aun cuando algunos episodios muestren desdén por lo mexicano.

Como escribió Vicente Quirarte, ambos países en su soberbia no han querido enseñar lo mejor que tienen: “el país de Walt Whitman y Tomás Alva Edison, de Edgar Allan Poe y Emily Dickinson, de Andrew Wyeth y Martin Luther King. A ellos le conviene llamar a los nuestros mojados y grasientos y prefieren ignorar el México de Carlos Fuentes y Diego Rivera, de Rubén Bonifaz Nuño y Carlos Chávez, de Dolores del Río y Luis Barragán.”

Los mexicanos no debemos olvidar a Henry David Thoreau que se opuso a la guerra con México en 1847, por tratarse de una invasión injusta, motivada por razones esclavistas. Por ello fue a la cárcel. Sus argumentos quedaron plasmados en el ensayo clásico Civil Disobedience.

Algunos embajadores de EU en México han sido los procónsules imperialistas, pero otros merecerían el Águila Azteca. Dwight D. Morrow, tan pronto llegó a México en los veinte, retiró el anuncio que decía Embajada de América y lo cambió por Embajada de Estados Unidos. Compró una casa en Cuernavaca y para agradecer a la ciudad los gratos momentos que le había brindado, contrató de su peculio a Diego Rivera para que pintara los murales del Palacio de Cortés. Ellos por su parte no deberían olvidar a los mexicanos que han peleado y muerto en sus otras guerras.

Las vecindades ligan y estrechan, pero también ocasionan heridas. Ejemplos: Irlanda vs Inglaterra; Polonia vs Rusia; Corea frente a Japón y China; Bolivia vs Chile; Colombia vs Venezuela; Francia vs Alemania; Serbia vs Croacia; India vs Pakistán; China vs India; Israel vs Palestina.

Una vez más la relación MX-US está a prueba. La agenda de Trump, que pareciera no tener pies ni cabeza, responde a una estrategia largamente imaginada. No es México, ni los mexicanos los únicos en la mira de la escopeta, es el mundo entero, pero también, al interior de EU, las instituciones que se pensaban intocables (FBI).

Trump dispone de su partido; del control en las dos cámaras; presumiblemente de la mayoría en la Suprema Corte. Ganó además la devoción de un sector religioso. El rozón en la oreja que lo puso cerca de la muerte, le confirió de una aureola de santidad, el hecho fallido es considerado por millones de fanáticos como una señal de la divinidad.

Trump no tiene miedo, no se detiene ante nadie. Así como pretende recomponer la geopolítica existente, atenta contra el globalismo y las instituciones multilaterales.

Al interior embiste contra la operación administrativa del gobierno estadounidense. Así como hay democracia, plutocracia, autocracia, Trump sostiene la tesis de que también existe otra manera de gobernar que además estorba: la burocracia. Por ello han iniciado ya despidos masivos que están a cargo de un personaje que ninguna novela de ciencia política ficción hubiera imaginado. Elon Musk, el hombre más rico del mundo está cargo de recomponer al gobierno.

Este drama de cientos de miles de burócratas que irán a la calle tendrá un desenlace en los tribunales. Veremos si también la reforma de Trump llegará al poder judicial, como en México. Veremos si ante decisiones judiciales contrarias, reivindicatorias de derechos de los burócratas despedidos, las respetan y prevalecerá el estado de Derecho.

Estados Unidos en la encrucijada como todo el mundo, incluido México con todo y Mérida. Lo único bueno es que solo durará cuatro años (esperemos).

Profesor de Derecho Constitucional en la UNAM