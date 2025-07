Los elefantes en la sala del Consejo de Morena

El partido oficial está en crisis. Como era previsible, tras la ausencia pública de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, las diferentes corrientes y liderazgos comenzaron a pelear el poder. Aun con AMLO en la Presidencia, varios de sus integrantes se enfrentaron, pero el líder omnipotente logró apaciguarlos. Con Claudia Sheinbaum las cosas son muy diferentes. La mandataria no ha intervenido mucho las decisiones del partido porque reconoce lo que la mayoría de los liderazgos dicen en privado: que a ella no le deban nada, como sí a López Obrador, y que como el tabasqueño ya se jubiló, tienen la libertad para hacer y deshacer, con el riesgo de generar una implosión en el partido, como ya comenzó a suceder.

Este fin de semana se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena. Alrededor de 300 integrantes se congregaron en un hotel de la Ciudad de México para discutir temas que no se sostienen en los hechos, como el punto número uno de la orden del día: Cero tolerancia. “Morena no protegerá a ningún militante corrupto”, gritó a los cuatro vientos la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, frente al aparecido exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien es acusado por su paisano, el gobernador morenista Javier May de permitir el crecimiento de los grupos criminales en la entidad y de haber designado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, actualmente buscado por las autoridades por su presunta colusión y liderazgo del grupo criminal La Barredora.

Mientras tanto el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo –también cuestionado por su gestión como secretario de Seguridad Pública federal, con López Obrador, cuando el crimen organizado se disparó en el país, al igual que ha sucedido en la entidad que gobierna–, llamó a cerrar filas en torno al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Sheinbaum. “No podemos permitir desviaciones ideológicas ni la entrada de actores con pasados cuestionables”, dijo, como si algunos de los integrantes del partido oficial y el gobierno no hayan sido varias veces criticados por Estados Unidos por lo que consideran una “alianza intolerable” con el crimen organizado.

Es decir que, mientras los morenistas se daban baños de pureza con frases como la de la presidenta nacional, sobre que “Morena no encubrirá a nadie” y que los señalamientos por presuntos actos delictivos, como los que rodean al exsecretario de Seguridad de Tabasco deben ser investigados por las autoridades, el elefante estaba en la sala. Ya no solo es la oposición política, las denuncias de empresarios o las investigaciones periodísticas han dado cuenta de las presuntas relaciones de algunos de sus integrantes con asuntos de corrupción o con actividades ilícitas, sino que ahora el gobierno de Estados Unidos investiga tales vínculos.

Así, en medio de las crecientes presiones por este tipo de escándalos, Morena celebró su Consejo Nacional en el que se reafirmó el respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum y se lanzó un llamado a preservar los principios fundacionales del partido.

Entre los acuerdos discutidos durante la sesión estuvieron la homologación de políticas públicas con los gobiernos locales morenistas y el fortalecimiento de la formación política e ideológica de sus cuadros. La sesión se convirtió en un ejercicio de cohesión interna, justo cuando enfrentan episodios de tensión en el nuevo sexenio.

Uno de los principales ausentes fue el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien viajó a Madrid, España, a celebrar el cumpleaños de su compadre Pedro Haces, también diputado federal por Morena.

Y el otro gran elefante en la mesa fue la ausencia del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, quien lleva varias semanas fuera del radar. En el Congreso se le excusó al decir que “se encuentra de viaje”, pero sin duda el hecho de no haber asistido a la reunión revela mucho de lo que se vive hoy en el partido.

Según sus cercanos, “Andy” se habría refugiado en su natal Tabasco, en Teapa, donde está el negocio de la chocolatería Rocío, luego de los descalabros electorales que sufrió Morena en Durango y Veracruz. La ausencia estratégica se dio para entrar en un periodo de reflexión y buscar rehacerse para retomar su protagonismo en septiembre.

Lo cierto es que hoy Morena está en crisis, y también el heredero de su fundador, quien, ya se sabe, busca ejercer el legado de su padre con todo lo que ello implique.

Posdata 1

Otro frente abierto con el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Transporte, encabezado por Sean Duffy, advirtió el sábado que México incumplió el acuerdo bilateral al reducir slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicar carga hacia el AIFA, por lo que amenazó con represalias, como bloquear solicitudes de aerolíneas mexicanas para operar en su espacio aéreo, y restringir la alianza Delta–Aeroméxico.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jesús Esteva, respondió y aseguró que el desvío de vuelos y traslado de operaciones de carga al Aeropuerto Felipe Ángeles no fue una imposición arbitraria, sino una decisión estratégica motivada por razones de seguridad y eficiencia para los usuarios.

La SICT explicó que dicha medida se tomó tras detectar que el AICM presentaba riesgos significativos para los pasajeros, según un Estudio de Capacidad realizado en 2023. El análisis reveló un incumplimiento de los espacios mínimos de servicio y una saturación que comprometía la operación del aeropuerto.

Ante ello, la autoridad redujo de 61 a 44 los movimientos por hora en el AICM, lo que derivó en una mejora del 22 % en la ocupación de pistas, una reducción del 83 % en tiempos de espera migratorios y mayor agilidad en filtros de seguridad y abordaje.

La SICT destacó que el AIFA ofrece condiciones más seguras, slots ilimitados y una infraestructura moderna especializada. Actualmente, 47 aerolíneas de carga operan en ese aeropuerto, frente a las 18 que lo hacían en el AICM.

Sea como sea, Estados Unidos ya emitió un par de órdenes que exigen a las aerolíneas mexicanas presentar al departamento los horarios de todas sus operaciones en el país para el 29 de julio y requerir la aprobación previa antes de operar cualquier vuelo chárter de aeronaves grandes de pasajeros o carga hacia o desde EU.

Otra mala señal.

Posdata 2

El Grupo Salinas volvió a la carga. La empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego aseguró haber cumplido con el pago de más de 250 mil millones de pesos en impuestos desde 2005, y acusó al gobierno federal de implementar una estrategia de hostigamiento fiscal con fines políticos.

La empresa denunció que el SAT y la Procuraduría Fiscal le han intentado cobrar impuestos ya liquidados, utilizando reinterpretaciones retroactivas de la ley, lo que ha derivado en créditos fiscales inflados con recargos, actualizaciones y multas.

Advirtió que los litigios fiscales en su contra están siendo utilizados políticamente, por lo que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum llevaron el tema a sus conferencias matutinas para influir en la opinión pública y presionar al Poder Judicial.

Grupo Salinas acusó que el gobierno federal ha exhibido información de manera ilegal y acusándolos sin pruebas, ejerciendo una presión sistemática a jueces, magistrados y ministros y condenando a sus empresas públicamente antes de cualquier fallo, además de denegar el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.

El conglomerado empresarial enfatizó que no se niega a pagar impuestos, pero rechaza las “dobles cobranzas” y las condiciones impuestas “mediante chantajes públicos”. “Llevamos pagados más de 250,000 millones de pesos. Esa cantidad alcanzaría para construir tres aeropuertos como el AIFA”, expuso.

Posdata 3

La Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Conapesca), de la Secretaría de Agricultura, que encabeza Julio Berdegué, entregó a la empresa Mariatún S.A. el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2025 en la categoría de pesca comercial de gran escala.

El jurado reconoció el esfuerzo y compromiso de la compañía atunera, propiedad de Grupomar, de Antonio Suárez, y de su socio Hugo Camou, con la innovación y la pesca responsable.

@MarioMal