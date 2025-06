Gobernadores morenistas incumplieron en elección judicial

La operación “acordeón” del oficialismo para lograr por lo menos 20 millones de votos en la elección judicial fracasó en buena medida por el incumplimiento de por lo menos siete gobernadores y gobernadoras morenistas que “no hicieron la tarea” que les solicitó el partido a través de los coordinadores de circunscripción.

Se trata de los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Sonora, Alfonso Durazo; de Morelos, Margarita González Saravia; de Baja California, Víctor Manuel Castro; y de Colima, Indira Vizcaíno.

Según un reporte interno de Morena, al cual tuvo acceso esta columna, dichas entidades reportaron votaciones más bajas a las del promedio nacional, que fue de 12.8%. Chiapas, por ejemplo, quedó abajo del 9%, Baja California en 9.1%, Michoacán en 9.4% y Sonora en 9.6%. Estos cuatro gobernadores estuvieron por debajo incluso de la participación que tuvieron estados de oposición, como Querétaro, del panista Mauricio Kuri, que logró 10.7%, y Nuevo León, del emecista Samuel García, con 10.4%.

Otros gobernadores morenistas que se quedaron por debajo de la votación nacional promedio fueron Baja California Sur, con 10.17%; Colima, con 10.47%; Morelos, con 10.9%; y Zacatecas, con 11.1%.

A media tabla, con resultados similares al promedio nacional quedaron los gobernadores morenistas del Estado de México, Delfina Gómez; de Yucatán, Joaquín "Huacho" Díaz Mena; de Puebla, Alejandro Armenta; y de Sinaloa, Rubén Rocha, con 12%; poco más arriba, Miguel Ángel Navarro, de Nayarit, con 12.1%; Julio Menchaca, de Hidalgo, 12.4%; Américo Villarreal, de Tamaulipas, con 12.8%; Javier May, de Tabasco, con 12.9%, y Layda Sansores, de Campeche, también con 12.9%.

Los que “sí hicieron la tarea” y movilizaron mejor a sus estructuras fueron la Ciudad de México, de Clara Brugada, con 14.3% de participación; Quintana Roo, de Mara Lezama, con 14.3%; San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, con 15.2%; Oaxaca, de Salomón Jara, con 14.6%; y Tlaxcala, de Lorena Cuéllar, con 13.7%.

Caso aparte, Veracruz y Durango, donde también hubo elecciones municipales. En el primer caso, la entidad que gobierna Rocío Nahle obtuvo una participación promedio de 19.5% en la elección judicial, y Durango, del gobernador priista Esteban Villegas, 17.2%.

El caso de Coahuila también llamó la atención. La entidad que gobierna el priista Manolo Jiménez obtuvo la votación promedio más alta del país, con 23.2%, casi el doble del promedio nacional. Una primera lectura es que los sindicatos movilizaron muy bien a sus agremiados. Por ejemplo, el SNTE, del coahuilense Alfonso Cepeda, y la CTM, de Carlos Aceves del Olmo, a través de su secretario general adjunto, el también oriundo de Coahuila Tereso Medina, estuvieron muy activos en la elección.

Así que seguramente habrá varios regaños de la cúpula morenista a sus gobernadores y gobernadoras que no lograron los objetivos o, más propiamente dicho, no operaron como les fue pedido, varios de ellos porque no estuvieron conformes con los candidatos y candidatas impuestos desde el partido y Palacio Nacional.

Y es que como se reveló ayer en este espacio, fueron los cinco coordinadores distritales –Jesús Valencia, subsecretario del Bienestar; Néstor Núñez, actual funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Hugo de la Rosa, diputado federal y expresidente municipal de Nezahualcóyotl; Carlos Ulloa, diputado federal con licencia y actual director general de Birmex; y José Alejandro Peña, exsecretario de Organización de Morena y actual diputado federal– quienes bajaron a los gobernadores, alcaldes y legisladores las listas de los candidatos y candidatas que debían salir votados en la elección judicial del pasado domingo, todo con el acuerdo y aprobación previa de Morena, el Poder Legislativo y la Presidencia de la República.

Posdata 1

En medio de la campaña de redes sociales en la que se ridiculiza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuestamente no cumplir con sus políticas comerciales (denominada TACO: Trump Always Chickens Out), el mandatario firmó ayer la orden ejecutiva que aumenta los aranceles al acero y aluminio del 25 al 50%, a partir de este miércoles.

La decisión de aumentar los aranceles se debe a que las importaciones de acero y aluminio, así como sus derivados representan una amenaza a la seguridad nacional, según el gobierno estadounidense.

Según análisis del Banco BASE, el incremento de los aranceles tiene el potencial de provocar una caída de 4% en las exportaciones de estos productos este año, las cuales superaron los 16 mil millones de dólares en 2024 y 81.7% se dirigieron a Estados Unidos.

Fue el 12 de marzo de este año cuando Estados Unidos empezó el cobro de aranceles al acero y aluminio con una tasa de 25%. Uno de los argumentos del gobierno de Donald Trump es que México exporta a su país acero y aluminio proveniente China y de otros países de Asia.

Por si con la reforma judicial y muchas otras coyunturas internas ya habíamos olvidado el látigo y la impulsividad de Trump.

Posdata 2

Aunque no fue Tesla en Nuevo León, al menos sí “llegó” SpaceX a Tamaulipas. A una semana del lanzamiento del cohete Starship de la empresa que preside el magnate Elon Musk, millones de fragmentos plásticos y restos metálicos cayeron en las costas de la ciudad de Matamoros, hecho que provocó las alertas de los habitantes y de las agrupaciones civiles de ambientalistas.

Ausente en sus empresas mientras formaba parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del gabinete de Donald Trump, Musk ahora pondrá su atención de tiempo completo en la creadora de tecnología espacial, aunque seguramente no para enfrentar las responsabilidades ecológicas de su firma con nuestro país.

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, ha guardado silencio sobre esta situación, pues con eso de que están revocando del otro lado las visas a políticos mexicanos no querrá ponerse bajo la lupa.

Posdata 3

El Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, otorgó a Microsoft México el contrato para suministrar los “servicios administrados de cómputo en la Nube 9 (SADCON 9)”, con lo que busca hacer más eficientes las plataformas para que los contribuyentes emitan sus declaraciones, a través de herramientas tecnológicas que estén disponibles “las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Con una inversión de 106 millones de pesos, el SAT recurrió a un procedimiento de adjudicación directa para asegurar los servicios de la firma que en México encabeza Rafael Sánchez Loza, la cual ha obtenido un total de 58 contratos con distintas secretarías y organismos de gobierno en lo que va del 2025.

Posdata 4

Sobre la columna del pasado 21 de mayo, en la que se reportó la inhabilitación de la empresa Ferbel Norte por parte de la Secretaría de Finanzas de Guanajuato, la compañía envió una carta en la que asegura que “Ferbel Norte no tiene relación alguna con Edgar Beltrán Barona, con Sumacortec, S.A. de C.V. ni con las empresas del grupo, por lo que no se tiene conocimiento de su existencia, operaciones ni de la circunstancia de inhabilitación que mencionan”.

“Sumacortec, S.A. de C.V. pues, a la fecha, se encuentra legalmente habilitada y autorizada para poder participar en cualquier procedimiento de adquisición a nivel municipal, estatal y federal”, agrega.

