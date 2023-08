“Es Xóchitl”: la operación para impulsar y blindar a la candidata opositora

COLUMNA EXPRÉS

Xóchitl Gálvez será la coordinadora del Frente Amplio por México para competir en las elecciones presidenciales del próximo año. Como lo anticipamos hoy en esta columna, el acuerdo estaba pactado: la panista fue la aspirante mejor posicionada en las encuestas por una amplia ventaja (15 puntos) y se convertirá en la candidata presidencial de la oposición en el 2024.

Paso a paso, lo que expusimos esta mañana se cumplió: no se prevé una ruptura de Beatriz Paredes -pese a que no ha salido a aceptar la decisión de su partido-; no habrá elecciones el próximo domingo y el líder priista, Alejandro Moreno, fue el que tomó esa decisión previamente pactada con los aspirantes de su partido, en parte por el riesgo de la intervención de Morena en la elección primaria y también porque negoció posiciones de poder dentro del Frente Amplio por México.

La operación para impulsar a Xóchitl Gálvez sí fue cupular en un inicio, con el apoyo de los liderazgos panistas, empresariales y ciudadanos, pero luego tomó luz propia y eso se reflejó en las encuestas públicas y en las privadas que mandó a hacer el Comité del Frente Amplio por México.

El impulso que genuinamente tomó Beatriz Paredes sirvió también para quitarle algunos de los reflectores y presiones que puso el Presidente y la 4T sobre Xóchitl Gálvez; a partir del crecimiento de la priista se dejó de atacar consistentemente la panista desde el gobierno. Morena mordió el anzuelo y enfocó sus baterías en apoyar a Paredes, a quien consideran una candidata presumiblemente más débil y por ende más fácil de competir para otra que tampoco termina de prender: Claudia Sheinbaum.

Para muestra los dichos del presidente López Obrador hoy en su conferencia matutina. “Imagínense lo vergonzoso que el presidente de un partido te haga a un lado y te diga: ni modo, no salistes (sic)”, criticó. Y luego coreó entre risas: “Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta”. También la Rayuela de La Jornada este miércoles: “Después del revolcón que le puso la priista, ¿cómo conseguirán volver a inflar a la señora X”, publicó en su editorial el medio informativo pro 4T.

Así que el crecimiento de Paredes fue en parte estrategia y en parte realidad. Para los líderes del PAN, el PRI, el PRD y las organizaciones ciudadanas era un riesgo ir a la votación del domingo, por la injerencia de Morena, la posible operación de gobernadores de Morena y la inseguridad. Además, se ahorraron muchos millones de pesos y el resultado iba a ser el mismo.

A partir de ahora comenzará a desdoblarse la estrategia para seguir blindando e impulsando a Xóchitl Gálvez en los próximos meses, de la mano de los partidos, las organizaciones ciudadanas y también de operadores muy experimentados en la política electoral.

Se da por hecho que la contienda contra el oficialismo será muy ruda, por lo que se requieren de los operadores más experimentados, quienes son viejos conocidos de Andrés Manuel López Obrador.

Posdata

La noticia sobre que Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición es la menos deseada para la 4T. Los ideólogos y operadores de Morena saben que no será un día de campo, sino una guerra.

@MarioMal