El fracaso de Gas Bienestar y la marcha del 1 de junio

Desde hace varios meses la industria del gas LP ha acusado un trato “injusto” del gobierno federal y los reguladores; por un lado, el esquema de precios máximos que se implementó en 2021 para “proteger” a los consumidores de aumentos y, por el otro, la empresa estatal Gas Bienestar que pese a ser considerada un fracaso y arrastrar pérdidas multimillonarias ha depredado algunos mercados en detrimento de los privados.

Si bien la política de fijar precios al gas LP y la creación de Gas Bienestar corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado interés en revisar la situación, la cual, acusan los gaseros, tiene a la industria en crisis, al borde de la quiebra de varias empresas y, por lo tanto, a muchos trabajadores en la antesala de ser despedidos.

Los ojos están puestos sobre la secretaria de Energía, Luz Elena González, a quien la Presidenta solicitó dialogar con la industria, pero las reuniones no se han concretado. Lo que piden los gaseros es que se revise el esquema de precios máximos, pues aseguran que no ha generado los efectos esperados –como la reducción generalizada de los precios de la tortilla y otros productos–, y por el contrario tiene a la industria pendiendo de un hilo.

La propuesta puntual de los distribuidores de gas LP en la Ciudad de México es un incremento de 4 pesos por litro, aunque el aumento podría ser menor, incluso de 1 peso; sin embargo, no ven voluntad de las autoridades del sector energético. Actualmente, en la capital del país el precio es de 10.61 pesos por litro y 19.66 pesos por kilogramo de gas LP, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía.

La cadena va desde la compra del insumo –del cual casi 70% es importado de Estados Unidos–, la distribución y comercialización, el mantenimiento, las regulaciones de seguridad y los sueldos de los trabajadores.

En el gremio se habla ya de una crisis laboral silenciosa, por lo que se tienen preparadas movilizaciones masivas en el país para el 1 de junio próximo, el día en que se realizará la primera elección judicial en México. Estas movilizaciones se suman a las que también alistan los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen al gobierno incrementos salariales de 100%, entre otras cosas.

Las empresas más fuertes del sector son Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, la más grande, con presencia a nivel nacional; Gas Uribe, de Óscar Uribe, con posicionamiento en el Valle de México y el centro del país; Grupo Nieto, de Sergio Nieto del Río, presente en CDMX, Puebla, Veracruz y Guerrero; Grupo SoniGas, de Salvador Oñate Ascencio y Salvador Oñate Barrón, principalmente con operaciones en el norte del país; y Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, con fuerte presencia en el occidente del país.

Mientras tanto, la empresa estatal Gas Bienestar que fue lanzada en 2021 y dirige Gustavo Álvarez Velázquez acumula pérdidas cercanas a los mil 298 millones de pesos, principalmente por la adquisición de cilindros de gas.

La filial de Pemex también arrastra pérdidas operativas significativas. Según informes oficiales, los ingresos de Gas Bienestar han mostrado una tendencia decreciente: de enero a mayo de 2022 generó 254.3 millones de pesos, los cuales se redujeron a 183.4 millones de pesos en el mismo periodo del 2023 y retrocedieron aún más, a 174.4 millones de pesos, en el primer cuatrimestre del año pasado.

Todo esto sin contar la falta de transparencia en sus operaciones y la injerencia de altos funcionarios de la llamada 4T, que van desde secretarios de Estado, directivos de Pemex y liderazgos de Morena.

Posdata 1

Los primeros reportes del trágico accidente ocurrido con el buque escuela Cuauhtémoc, que se estrelló el pasado sábado contra el Puente de Brooklyn en Nueva York, apuntan a que éste fue originado por una falla del sistema de propulsión de la nave perteneciente a la Armada de México.

La Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales, ha informado que por el momento la prioridad es la atención a los alrededor de 20 heridos y la pronta reunión de la totalidad de la tripulación con sus familiares. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el uso de la embarcación para hacer proselitismo electoral en favor de una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que la tragedia no se “politice”, pero quienes grabaron videos a bordo del buque promocionando la elección judicial y a la ministra Lenia Batres fueron quienes politizaron un acto que nada tiene que ver con elecciones ni con candidatos.

Este lunes se espera la llegada a México de los cadetes y de los cuerpos de los dos tripulantes que perdieron la vida. El reporte sobre las causas del incidente se dará a conocer después de concluido el peritaje.

Posdata 2

Datos reveladores del secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la importancia de las remesas y la doble tributación que pagarían los paisanos con el impuesto de 5% que plantea la administración de Donald Trump.

Actualmente, según Amador, los connacionales ya pagan entre 10% y 37% de ISR. Además, dicha disposición violaría el principio de no discriminación del artículo 25 del tratado fiscal entre ambas naciones y que solo aplicaría a extranjeros, no a ciudadanos estadounidenses. Buenos argumentos, los cuales no tendrán mucho eco en Estados Unidos.

El hecho de que el ambicioso paquete fiscal para gravar las remesas impulsado por el presidente de los Estados Unidos fue bloqueado este viernes por cinco legisladores republicanos, quienes votaron junto a los demócratas para frenar su avance en el Congreso, no significa que no va a pasar.

La propuesta, conocida como “One Big Beautiful Bill” plantea renovar exenciones fiscales, entre esta la creación de un impuesto del 5% a las remesas y recortar programas como Medicaid y subsidios verdes; es decir, no solamente es el gravamen a los envíos de dinero de Estados Unidos a otros países.

En 2024, México recibió 64,700 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5% del PIB nacional, mientras que el 99.1% fue transferido electrónicamente.

La propuesta de gravar las remesas enviadas hacia el extranjero pondrá en difícil situación a los municipios mexicanos que más ingresos reciben por esta vía, como el caso de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que más remesas recibió durante el primer trimestre del 2025, con 216.8 millones de dólares; le siguieron Tijuana, en Baja California, con 187.7 millones de dólares, y Guadalajara, Jalisco, con 150.6 millones.

Posdata 3

La empresa de autofinanciamiento inmobiliario HIR Casa, de Eduardo Guzmán, anunciará este lunes su cuarta y quinta emisiones ante la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, con las que busca captar un monto conjunto de hasta 2 mil millones de pesos.

Con BBVA, de Eduardo Osuna, como agente estructurador y Actinver, a cargo de Luis Hernández, como colocador, la operación cuenta con calificaciones crediticias AAA por parte de Moody’s Local y HR Ratings; el destino de estos recursos será el crecimiento de una cartera de autofinanciamiento inmobiliario.

En este 2025, HIR Casa cumple 30 años en el mercado mexicano; en ese lapso, la compañía ha adjudicado más de 44 mil 400 millones de pesos a casi 30 mil clientes que no suelen ser atendidos por los servicios de la banca tradicional. La empresa da financiamientos que van desde los 300 mil y hasta los 15 millones de pesos con un plazo remanente de pago de hasta 10 años.

@MarioMal