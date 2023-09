AMLO y el Grupo Tabasco: la pelea por el poder

La renuncia de Javier May a la dirección del Fonatur, para buscar la gubernatura de Tabasco, no sólo confirma las fracturas al interior de Morena y los ‘dedazos’ electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que revela las divisiones y diferentes corrientes de lo que alguna vez se hizo llamar el Grupo Tabasco.

De estar llamado a inaugurar una nueva y poderosa clase política, al nivel del Grupo Atlacomulco o el Grupo Hidalgo, el Grupo Tabasco terminó en un mito debido a la prevalencia de intereses de carácter personal, sin importar que de esa tierra haya emanado el actual presidente de la República.

De concretarse las intenciones del también exsecretario del Bienestar, de ser ungido como abanderado de Morena en Tabasco, se estaría concretando un duro golpe para el actual director de Pemex, Octavio Romero –a quien el Presidente bajó de la contienda la semana pasada– y también para el actual gobernador con licencia de ese estado, Adán Augusto López, quien impulsa a su hermana, Rosalinda López Hernández, para ocupar esa gubernatura. El golpe es de mayores dimensiones si se toma en cuenta que Javier May ha hecho propaganda en el proceso interno en favor de Claudia Sheinbaum.

De no convertirse en el “caballo negro” que alcanzó y ganó la encuesta interna, para Adán Augusto López estaría reservada la presidencia nacional de Morena, la cual sería un premio de consolación nada despreciable por la influencia que tendría en las candidaturas de los nueve estados que cambiarán gobernador en 2024.

Nada está escrito hasta el momento, sobre todo porque cualquier cálculo está supeditado a una negociación que tendrá que darse en las próximas horas en Palacio Nacional, cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) empiece a dar resultados preliminares de la votación. También falta hacer la estrategia de cumplimiento con la paridad de género.

Los estados en los que Adán Augusto López tiene sus candidatos bien definidos, porque le interesa mantenerlos bajo su control, son Puebla, con el diputado Ignacio Mier; Chiapas, con el titular de Salud local, José Manuel Cruz Castellanos, y Tabasco, con su hermana Rosalinda. Perder el control total de Tabasco no está en el presupuesto, aunque las riendas sean asumidas por un perfil emanado del mismo movimiento; de ahí que se asegura que la renuncia de Javier May no es un boleto directo a la contienda. El mismo López Obrador comentó que “tiene derecho” a buscar la candidatura, como lo tienen “otros”.

En favor de Adán Augusto López y su hermana está la necesidad de colocar a cinco mujeres candidatas en las nueve contiendas estatales que se celebrarán el siguiente año, la mayoría de ellas en entidades donde las encuestas le brinden a Morena una amplia capacidad de victoria. Tabasco es una plaza que se tiene prácticamente asegurada y que podría representar un espacio ideal para colocar una mujer, en especial en los momentos en que empieza a sonar con fuerza la unción de un hombre, Omar García Harfuch, para la Ciudad de México, candidatura que estaba originalmente proyectada para una mujer.

No obstante, esa misma regla de paridad efectiva, convertida en estatuto de Morena, podría truncar los planes que Adán Augusto tiene para Chiapas y Puebla, estados en los que también se perfila la posibilidad de postular a una mujer y en los que las candidatas más posicionadas en las encuestas, Sasil de León y Claudia Rivera, hacen campaña actualmente en favor de Claudia Sheinbaum.

Javier May no tiene la candidatura asegurada, por lo que en esta ocasión López Obrador no mintió. El ya exdirector del Fonatur es prescindible en un proyecto del Tren Maya que siempre ha estado en las manos del Ejército. Los morenistas originarios de Tabasco entrarán en las próximas semanas en una lucha encarnizada por gobernar su estado. Octavio Romero, director de Pemex, decantado por May, y el director del CNI, Audomaro Martínez, siempre dispuesto a entregar sus fichas al mejor postor.

Posdata 1

En lo que pareció ser un destape por la candidatura de Morena al gobierno capitalino, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, declaró a La Jornada estar listo para cualquier reto en la capital del país.

El miércoles se conocerá a la “corcholata” de Morena que se convertirá en candidata o candidato presidencial en 2024, por lo que la carrera por las nueve gubernaturas que también se van a votar el próximo año arranca formalmente esta semana.

En este contexto se dan las declaraciones de García Harfuch al periódico pro 4T, donde la línea editorial se acomoda muy a menudo a lo que gusta y conviene al gobierno del presidente López Obrador.

El 16 de agosto pasado publicamos la columna “García Harfuch, el candidato infalible para CDMX… ¿y para Sheinbaum?”, en la que dimos cuenta de una posible mancuerna de la exjefa de Gobierno con su muy bien posicionado secretario de Seguridad Ciudadana, la cual sería la fórmula para recuperar los votos y la fortaleza que se requieren para ganar una candidatura presidencial y competir con más fuerza en el 2024.

Para lograr esa mancuerna, expusimos, Sheinbaum primero tendría que convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las ventajas que le daría a su movimiento impulsar a García Harfuch, en un escenario en que el fenómeno de Xóchitl Gálvez podría permear también en la capital, donde el grupo panista de Jorge Romero y Santiago Taboada afinan ya sus cañones para competir contra el oficialismo.

Si Sheinbaum logra impulsar a García Harfuch, además de que se verá beneficiada por su popularidad, habría podido dejar al frente de la ciudad a su candidato y no al de alguien más.

Posdata 2

El decreto para recortar vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones por hora a partir del 29 de octubre tiene un gran beneficiado: el Aeropuerto Felipe Ángeles.

De acuerdo con el director del AIFA, Isidoro Pastor, de los 10 millones de pasajeros que dejará de recibir el AICM a partir del próximo año, por lo menos un 80% se prevé que sean redireccionados a Santa Lucía, es decir unos 8 millones, con lo cual esta infraestructura logrará por fin ser autosostenible.

El general encargado del AIFA asegura también que las aerolíneas y todos los involucrados en el sector aéreo sabían del recorte de operaciones y, lejos de acelerar la transición, la retardaron, lo que ocasionó una mayor saturación del aeropuerto capitalino.

En septiembre del año pasado se hizo una reducción de 61 a 52 operaciones, la cual se cumplió en lo general, debido a que las empresas optaron por aeronaves más grandes o porque sus vuelos fueron más completos; sin embargo, la condición de saturación no mejoró y se sobredimensionó, dice el director del AICM, Carlos Velázquez Tiscareño.

Asegura que no se perjudicará a los pasajeros en la temporada de invierno, pues van a respetarse las operaciones que ya tenían las líneas aéreas con el número de horarios anteriores al decreto. Sobre si habrá aumento de precios, le echó la bolita a las aerolíneas: “depende de cómo se ajusten y de su modelo de negocio”.

@MarioMal



